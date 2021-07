Podemos- IU Granada votará en la sesión de investidura “a la lista más votada”

El portavoz de Podemos- IU Granada, Antonio Cambril, ha asegurado que su formación votará en la sesión de investidura “a la lista más votada”, como ya hizo el 15 de junio de 2019. Cambril se ha alegrado de que se haya puesto ya fin “al sainete que ha vivido la ciudad durante estas últimas semanas” tras presentar este jueves su renuncia el alcalde, Luis Salvador y ha indicado que el papel de su partido en este momento es “irrelevante”, pero “hay que tener en cuenta que si el alcalde y Huertas se abstienen en el pleno de investidura, automáticamente sale la lista más votada”. “Si cumple con su palabra, si el PP no le ofrece la presidencia de la ONU ni Venus, Marte y la Luna, imaginamos que se va a producir”, ha añadido.

Cambril ha afirmado que Unidas Podemos “va a garantizar que no se produzca ningún pucherazo ni haya un cambio de última hora” y por eso su voto va a ser el mismo que en el último pleno de investidura, a la lista más votada, que fue la del PSOE. Y, según ha explicado, lo harán por varias razones: “Por la posición ideológica, por ser consecuentes con lo que ya hicimos el 15 de junio y porque no haya una nueva edición del gobierno de las derechas juntas, teniendo en cuenta que las relaciones eran malísimas entre los distintos grupos y en el seno de los mismos grupos antes de la ruptura y ahora mismo son infernales”. “Una nueva edición del gobierno de las derechas supondría la destrucción absoluta de lo poco que va quedando en esta ciudad de positivo”, ha agregado.

Podemos- IU Granada no ha negociado “nada” ni ha hablado “nada sobre una posible entrada en el gobierno”, según ha comentado Cambril. “Estamos abiertos a hablar cualquier cosa, pero no es nuestra prioridad. Sí lo es que se tomen las mejores decisiones para la ciudad. Si fuéramos útiles y consideráramos que la labor que se nos propone es interesante, lo propondríamos a la asamblea de Granada se encuentra, pero hay una cosa clara: las decisiones de Granada se toman en Granada y este grupo municipal harás sus propuestas en la asamblea”, ha señalado.

Sobre que el candidato socialista, Paco Cuenca, esté imputado, Cambril ha indicado que no pueden “hacer absolutamente nada” y que les gustaría que no estuviera, pero “depende del PSOE plantear otro candidato”. “Todo apunta a que la imputación no va a salir adelante, que no va a salir condenado. No queremos demonizar a nadie antes de que se produzca una condena”, ha agregado.

Cambril ha apuntado que si el PSOE llama a su formación, están dispuestos “a conversar”, pero que no tienen adoptada “ninguna decisión de antemano”. “Escogeremos lo que sea mejor para Granada”, ha manifestado Cambril, que cree que el pleno de investidura se celebrará la semana que viene ya que si no, “el alcalde no se habría dado tanta prisa para convocar el pleno extraordinario cuando tenía diez días para hacerlo”.