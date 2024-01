Podcast | Vecinos de la zona Norte, desesperados ante los cortes de luz: "Nos están matando en vida"

Los cortes de luz no cesan en la zona Norte de Granada. Los vecinos del distrito sufren un día sí y otro también esta ausencia de electricidad que les ha llevado a una pobreza energética insufrible. Ya son quince años de una situación que no cambia. Anoche volvió a suceder. Venían de un lunes en el que sufrieron un corte de siete horas. Este martes, otra historia parecida. Y no tienen ya ninguna esperanza de que no vuelva a suceder hoy, mañana, pasado… Pasan frío, no pueden ducharse con agua caliente ni cocinar y ni siquiera pueden disfrutar de algo de entretenimiento con la televisión ni pueden cargar sus móviles. No pueden tener una vida. La situación es insufrible. Ya no pueden más, como demuestran estos testimonios grabados en la noche de este martes tras estar, una vez más, a oscuras y que se puede escuchar en este podcast.

Rosa

"Pues nada, otra noche que nos toca cenar a oscuras, muertos de frío, algo de picoteo, porque no nos da tiempo de hacer cena caliente. Y nada, pues aquí intentando pasarlo lo mejor que podemos. Aquí todo el mundo a oscuras. Y desde agosto que nos prometieron un transformador, ¿nos dejarán morirnos de frío o la promesa durará eternamente?".

Clara

"Acabo de venir a trabajar. Todo el día tirada en la calle, todo el día trabajando, todo el día. Y ahora llegas a tu casa, lloviendo, con 'ganicas' de ducharte, ponerte el pijama... Lo normal de una persona trabajadora. Y mira con lo que me encuentro. A cenarme un bocadillo y a irme a la cama, con las pies helados y casi sin batería en el móvil. Pues esta es nuestra vida, esta es nuestra vida, de gente trabajadora pagando sus facturas, esta es nuestra vida. Esto es lo que está generando Endesa y todo el que sea competente y todo el que nos deje vivir en esta pobreza energética. Como si tuviéramos poca pobreza, así está la vida. Por el balcón se ve la luz de los demás pisos con luz... Una pena muy grande, una impotencia muy grande, una tristeza muy grande. Y yo soy joven. Mi madre está enferma, mi suegra está enferma, tengo muchos vecinos mayores, pero ya está. Esta es la realidad de nuestra vida, esta es la realidad de vivir en un barrio al que han abandonado Endesa porque sí, porque le ha dado gana. Así es la vida".

María del Carmen

"Me acuerdo tanto de mi madre, con lo que yo he pasado, madre mía. Madre mía, 'angelico' mío, que la liaba en mantas y bajaba a que María me calentara la leche para hacerle los cereales porque para venir aquí a mi casa no me atrevía a dejarla sola. Y que tengamos otra vez que pasar esto. Y que no paramos de pasarlo. Es que esta gente ni tiene padre ni tiene madre ni tiene personas mayores. ¿No le dan pena de estas cosas? ¿Es que no le da pena?".

Beatriz

"Hay que ver con el tiempo que estamos, que lloviendo y con el frío que hace, y con todos los aparatos que tenemos todas las personas mayores, no haya luz ni anoche ni esta noche que ya está apagada hace un rato. Y yo misma, que lo tengo todo, pues en vez de calentarme un 'caldico' de pollo he tenido que hacerme una sopa fría de lechuga. Eso entonces me va a calentar poco. Por lo menos a ver si los de Sevillana tienen un poquito de humanidad con nosotros. Que es que ya se están pasando. Y gracias”.

Mari Carmen

"Esto es inhumano, hombre. Todos los días lo mismo. ¿Esta gente no tiene humanidad? ¿No tienen a su cargo personas mayores, enfermos, niños...? Todos los días igual. Ni los niños pueden estudiar, las personas mayores no se pueden abrigar, con frío... Vaya con Endesa, lo que tenemos".

Bea

"Bueno, esto ya es desesperante. No se puede explicar lo que sentimos por el cuerpo de venir de trabajar, con el aguacero que está cayendo, y encontrarte tu casa que no tienes como poner un brasero, no tienes nada, nada, nada. Es que están acabando con nosotros. Quieren exterminarnos y lo están consiguiendo porque es que esto es ya desesperante. Ya no tienen hombre. Encontrar a tu madre 'liaíca' en una manta porque no tiene... Vaya, que le hemos tenido que ayudar a que se baje del sillón porque no tiene ni para poder bajarse de un sillón, estando medio inválida como está esa criatura. Es que no tienen hombre esto que están haciendo con nosotros".

Pepe

"Esto es indignante. No hay manera de que arreglen este entuerto porque no tienen consideración con las personas y no tienen consideración con los enfermos. De verdad, no sé describir la indignación que tengo encima. Pero lo peor del caso es que todos los días es a los mismos y a la misma hora. No cambian el turno. Cinco minutos arriba, cinco minutos abajo, pero caen. Ahora ya hasta mañana sin luz. Yo quisiera ver a cualquier persona que fuera responsable de esto que pasara lo que estamos pasando nosotros, para que se dieran cuenta de lo que es. No tengo palabras".

María

"Esto es inhumano, de verdad. Llegar de trabajar, mi marido malo con un resfriado. No poder poner el brasero, 'helaíco' de frío, chorreando con la que está cayendo y tener que meterse en la cama con el pijama para intentar coger calor porque no puede ni ducharse. La cena fría, no hay cómo calentarla. Mi niño malo, con 4 años y como no hay luz no se le puede poner el humidificador. Con un pedazo de bronquitis que tiene y necesita su humidificador todas las noches para dormir. Esto es inhumano, pero luego la factura de la luz bien que la cobran. Nos están matando en vida, son unos asesinos".