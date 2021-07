Abierto el plazo para solicitar el aplazamiento del pago de los préstamos del Fondo Público Andaluz

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este miércoles la convocatoria de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades para solicitar el aplazamiento de las cuotas de 2021 y 2022 de los préstamos reembolsables concedidos a empresas y personas autónomas a través del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico y del Fondo Jeremie Multiinstrumento, gestionados por la Agencia IDEA. Se cumple, de este modo, lo acordado mediante Decreto-ley por el Consejo de Gobierno, que ya autorizó una primera moratoria del calendario de pago en abril del año pasado con motivo de la pandemia.

Con esta decisión, se presta apoyo a aquellas empresas y autónomos que, teniendo contraídas obligaciones financieras con la Junta, continúan enfrentándose a una fuerte caída de ingresos y a problemas de liquidez y solvencia derivados de la caída de la producción o de las ventas. Se trata de evitar que empresas viables con dificultades se vean abocadas a desaparecer, con el consiguiente aumento del paro y con el efecto negativo que puede generar en el desarrollo económico de la comunidad.

La convocatoria incluye dos casos distintos respecto al plazo de solicitud del aplazamiento, en función de si se prefiere o no solicitar el aplazamiento de la cuota de amortización de junio de 2021. En el primer caso, las solicitudes para aplazar la cuota de amortización del mes de junio de 2021, junto con aquellas no vencidas, deberán presentarse dentro de los próximos 15 días (a contar a partir de mañana). En el segundo, exclusivamente para el aplazamiento de cuotas no vencidas, la solicitud deberá efectuarse con 15 días de antelación al vencimiento de la primera de ellas. Para este caso, el plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 30 de noviembre de 2021.

La nueva prórroga, al igual que la primera, afectará tanto al principal de la deuda como a los intereses. Se podrán beneficiar de esta medida las 107 empresas o personas autónomas que en la actualidad mantienen una deuda viva de 57,9 millones de euros a través de estos créditos reembolsables y que cumplan los requisitos exigidos. La Consejería, a través de la Agencia IDEA, deberá resolver en el plazo de un mes las solicitudes presentadas a la convocatoria.

Para poder beneficiarse de este segundo aplazamiento, los solicitantes deberán acreditar que la crisis sanitaria o las medidas adoptadas para paliarla les han originado una reducción de al menos el 20% en el volumen de ventas de 2020 respecto de los ejercicios 2018 y 2019, y/o que en 2020 al menos un 20% de su plantilla media de 2018 y 2019 se haya visto afectada por ERTE u otras actuaciones de ajustes de reducción laboral por el cierre de instalaciones y centros de trabajo.

Además, las entidades solicitantes han de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como de sus deudas con cualquier otra Administración. Deben cumplir otros requisitos como son la obligación de presentar las cuentas ante el Registro Mercantil, no estar en causa de disolución, no haber sido declaradas en concurso ni estar inmersas en procesos concursales.

Sin deudas pendientes

Asimismo, los interesados tienen que estar al corriente en el pago de los vencimientos de sus préstamos con la Junta de Andalucía que se hubiesen producido con anterioridad a la fecha de publicación del Decreto-ley, a menos que se pongan al corriente de los mismos a la fecha en la que presenten la solicitud a la convocatoria publicada en BOJA.

Los pagos e intereses correspondientes a 2021 y 2022 que serán aplazados con esta medida comenzarán a devolverse sin penalización a partir de 2023 y durante el tiempo de vigencia que reste del préstamo.

En el caso de que estas operaciones venzan en 2023, las empresas y personas autónomas deberán devolver las cantidades pospuestas en un máximo de cuatro cuotas y en el transcurso de ese mismo año. Para los créditos reembolsables que cumplan en 2021 o 2022, también se reintegrarán en 2023 y con las mismas condiciones que en el supuesto anterior, o sea en cuatro cuotas.

El formulario de solicitud así como el modelo de memoria justificativa y plan de actuación que deben presentarse para realizar esta solicitud se encuentran disponibles en la página web de la Junta de Andalucía.