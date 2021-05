La plataforma 25N y 8M reivindica los derechos sobre salud sexual y reproductiva

Once años después de que se promulgara la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, la plataforma 25N y 8M se ha concentrado durante la mañana de este viernes frente a la sede de la Junta en Granada, con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. El colectivo ha reivindicado el derecho a decidir de las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva.

La plataforma ha denunciado “la continua labor de boicot contra la educación afectivo-sexual”, y aseguran que se sigue acosando a las mujeres que deciden abortar y al personal sanitario que las atiende, como se ve en el vídeo que acompaña a esta noticia, disponible en el canal de Youtube de GranadaDigital.

La sociedad española ha pasado de 11,71 por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva en 2010 a un 11,53 en 2019, disminuyendo esta tasa, sobre todo entre las menores de 19 años. Sin embargo, no se han reducido las cifras de abortos debido a la escasez de recursos empleados y las resistencias para implementar la educación sexual y de prevención de embarazos no planificados (ENP) y de infecciones de transmisión sexual (ITS).