Una plataforma de Jérez del Marquesado denuncia la llegada de una macrogranja al municipio

Jérez del Marquesado vive días convulsos. Unos 30 vecinos del municipio se han unido para crear una plataforma para denunciar la llegada de una macrogranja al municipio. César Triviño, portavoz de este grupo, asegura que "la noticia nos llegó de forma accidental", pero que "la falta de claridad" existente ha creado cierta "alarma social". La Casa de la Cultura de la localidad granadina acogerá este sábado una mesa de diálogo que contará con la presencia de José Ángel Pereda, alcalde de Jérez del Marquesado, José Antonio Cabrera, abogado ambientalista que se encarga de la comunicación de la plataforma, y Mariló Corral, presidenta de la Cooperativa de Aceite y Almendras de Cuevas del campo, donde también existe un movimiento en contra de estas explotaciones intensivas.

La posición de la plataforma es rotunda, pues aseguran que el "impacto medioambiental" de dicha instalación no compensaría "unos pocos puestos de trabajo". Dentro de su postura, el grupo de vecinos espera que la mesa de diálogo cuente con una buena asistencia para que exista un diálogo productivo que ayude a esclarecer la situación. César Triviño recalca que la intención no es crear ninguna alarma, pues este fin de semana se celebrará la feria de ganado de Jérez del Marquesado, una cita muy importante para el pueblo.

César explica que este tipo de granjas se consideran intensivas a partir de "750 marranos", pero que en este caso serían 749, algo que considera "sospechoso". Además, apunta que la instalación contaría con "una balsa de 800 metros cúbicos para orines y excrementos de los cerdos". "Ya tenemos la experiencia de la España vaciada con este tipo de industrias que no dejan beneficio económico en el pueblo y se llevan la carne para exportarla", denuncia el representante, que afirma que detrás de este proyecto hay "un gran grupo inversor".

"Queremos lo mejor para el presente y para el futuro"

Treviño señala que el alcalde ha manifestado en pleno que "se trata de un laboratorio de inseminación de cerdas", pero agrega que en el proyecto "no viene nada de eso". "Viene claramente que son 749 más ciento y pico de reposición y cuatro berracos", detalla. El portavoz hace hincapié en que las granjas que rinden en el pueblo desde hace años "no son ningún problema" porque "son familias que viven de ello" y no suponen un impacto ambiental gigante.

"Queremos lo mejor para el presente y para el futuro", declara César, quien añade que "desgraciadamente esto está siendo un problema en la zona norte de la provincia y ahora está bajando a la zona deprimida de Guadix". La plataforma de Jérez contra las granjas de cerdos se reúne este miércoles para ordenar sus ideas de cara a la mesa de diálogo de este fin de semana. Sus integrantes piden "rotundidad" al Consistorio para que se rechace esta solicitud.

Por otro lado, César Triviño asegura que algunos vecinos del pueblo ya han sido contactados para recibir una oferta por terrenos, lo que a su parecer es una señal clara de que algo se está gestando. Él y el resto de implicados en esta protesta están dispuestos a iniciar una recogida de firmas para proteger "un pueblo con encanto". La jornada de este sábado será clave para conocer en que punto está el proceso de solicitud de la explotación intensiva.