Lin Cortés, María Moreno y Arcángel, plantel para el segundo fin de semana de 'Flamenco viene del Sur'

El Teatro Alhambra retoma el ciclo 'Flamenco viene del Sur' este jueves, 7 de octubre, con la propuesta experimental de Lin Cortes, a la que le seguirá el viernes 8 la espectáculo de la bailora María Moreno, para finalizar el sábado 9 con el concierto del cantaor Arcángel.

El programa diseñado por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico a través de Instituto Andaluz del Flamenco de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales cuenta con artistas consagrados y noveles; clásicos e innovadores y mayores y jóvenes para llegar a todo tipo de públicos, según ha detallado la Junta en una nota.

Lin Cortés, uno de los máximos exponentes de la renovación del flamenco, presenta su nuevo trabajo, Gitanerías. Un repertorio que servirá como médium entre dos facciones que Lin conoce a la perfección: tanto la mirada vanguardista y exploradora que ha demostrado en toda su obra, como su versión más íntima y flamenca.

Maestro de la fusión de estilos y punta de lanza del nuevo flamenco, Lin Cortés es uno de los artistas más respetados del panorama internacional en este género. Ha colaborado con artistas de la talla de Vicente Amigo, Raimundo Amador, Enrique Morente, Rosalía o Rosario Flores, así como con estrellas internacionales como Howe Gelb o Buddy Miles, batería de Jimi Hendrix. Comenzó su carrera como músico y cantante tan pronto como echó a andar.

Es hijo y nieto de artistas y sobrino del cantaor El Pele, que colabora en su deslumbrante primer disco en solitario Gipsy Evolution (2015). A este le siguió Indomable (2019), que incluía dúos con artistas de la talla de Antonio Carmona, Nita (cantante de Fuel Fandango), La Shica, Lya, Diego del Morao, Odille Lima y Camila Fernández. En 2020 lanza 'Gitanerías', su nuevo trabajo en formato EP publicado por BMG.

María Moreno (Cádiz, 1986) y su espectáculo 'More (no) more' es punta de lanza de esa generación clave que está sumergiendo el baile flamenco en una nueva edad de oro por la riqueza del lenguaje, el dominio técnico y esa garra de juventud que puja por ir un poco más allá. En su cuerpo, la danza ocurre de manera tan natural como el respirar.

Bailar como respirar, hacer fácil lo difícil. Pues su baile, altamente estilizado, está lleno de matices, de detalles personales que despliegan significados, historias. reando un amalgama de estampas que vertebran el políptico hagiográfico de una mujer que esculpe su personalidad tomando distancia de sus orígenes pero sin renunciar a ellos, María Moreno no sólo explora sus límites deambulando entre la tradición y la contemporaneidad, sino que también encuentra la fuerza para romper con sus propios tabúes y miedos replanteándose el mundo que la rodea y su posición en él.

El baile se convierte aquí en una batalla de extremos opuestos --el disfraz frente al desnudo, el refugio frente a la liberación, la extroversión frente a la timidez-- de una artista que encuentra en sus pies sus alas para volar y su ancla para volver a la tierra.

Arcángel cierra el fin de semana el sábado 9 de septiembre con el espectáculo 'Cante y tacón'. Con el recuerdo aún vivo y fresco en la memoria de lo que sin duda alguna supuso la catapulta hacia su carrera en solitario, retoma la iniciativa de poner su voz al servicio del baile en una parte de su espectáculo de forma más extensa de lo que en él es habitual.

Se embarca en la aventura de 'Cante y tacón', donde pretende dar muestra y testimonio de la importancia que posee para él mismo, y para los profesionales del arte flamenco, el contacto con la disciplina de la danza. Así, irá desgranando cantes tradicionales en solitario pasados por su tamiz y visión particular al mismo tiempo que acompañará al baile de Alberto Sellés y Macarena López, rememorando aquellos momentos donde su actividad principal era la de ser fiel escudero de grandes figuras del baile. Francis Gómez y Benito Bernal, a las guitarras, completan el elenco de la propuesta.

El ciclo 'Flamenco viene del Sur' del Teatro Alhambra finaliza con un tercer fin de semana con propuestas tan variadas como el cante de Alicia Morales y Antonio Campos, con 'El cante mira a la Alhambra' (día 17); el baile de Juana Amaya con su hija Nazaret Reyes (día 15) y la experimentación sonora de Raúl Cantizano+Los Voluble (día 14) y Califato 3/4 (día 16).