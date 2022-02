Plant for the Planet avanza en las tareas de ampliación del anillo verde de Granada

La Fundación Plant for the Planet presenta el próximo viernes 18 de febrero los datos de las plantaciones de árboles con las que avanza en el periodo 2021-2022 en la ampliación del anillo verde de Granada, en un acto con, entre otras instituciones públicas y privadas de la provincia, el Ayuntamiento de la capital granadina y el Arzobispado.

En declaraciones a Europa Press, el director de la Fundación Plant for the Planet, Jordi Juanós, ha resaltado que los 23.500 árboles plantados en dos localizaciones de la ciudad de Granada correspondientes a este periodo no suponen "un acto aislado" sino las "primeras plantaciones" del proyecto que se desarrolla para "plantar" otros 200.000 "o más" hasta 2030, en colaboración con entidades de la provincia.

Los de la temporada 21-22 han sido plantados en dos localizaciones de la ciudad. De ellos, 17.000 de ellos ya están en terreno en las inmediaciones de la Abadía del Sacromonte, en el marco del convenio firmado con el Arzobispado para reforestar parte del monte, que será visitado en el acto del próximo viernes 18, en la que está prevista la asistencia de la familia Berendsen, impulsores de este proyecto solidario.

El resto hasta llegar a los 23.500 de este "principio" de las actuaciones para el anillo verde, se desarrolla en un terreno del Ayuntamiento de Granada en la Lancha de Cenes, conveniado a su vez con la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, que también estará representada en el acto de presentación, al igual que otras instituciones de la provincia con las que la Fundación Plant for the Planet está cerrando acuerdo para las plantaciones previstas para la temporada 22-23.

El pasado 29 de enero, Plant for the Planet ya participó en un acto con el que contribuía a ampliar el anillo verde de Granada, con la apertura, con el respaldo unánime del Pleno de su Ayuntamiento, de un parque público dedicado al movimiento cooperativista, en conmemoración del 60 aniversario de Covirán, celebrado en 2021.

Se trata de una parcela cedida por el Ayuntamiento de Granada a la fundación para ampliar el anillo verde, situada en una de las zonas de mayor desarrollo de la capital, en las proximidades del Parque Norte de Bomberos y la Comisaría de Policía y que recibirá el nombre de Parque de la Cooperación.

En la misma, se plantarán en los próximos meses casi 2.000 árboles, configurando una de las zonas verdes y de recreo más importantes del área metropolitana granadina.