Planes perfectos para el Puente de Andalucía en Granada capital

El Puente de Andalucía plantea días llenos de oportunidades, aunque parece que el tiempo no va a acompañar en Granada. Aun así, eso no es motivo para no tratar de llenar el hueco que estos días de descanso dejen entre los granadinos y disfrutar de algunas actividades que hay programadas.

Exposiciones en el Parque de las Ciencias

No podía quedarse fuera de estos planes una visita al Parque de las Ciencias ya que, por mucho que hayas ido, siempre hay algo nuevo gracias a sus exposiciones temporales y su ímpetu por seguir siendo tendencia y de actualidad dentro de los planes culturales de la capital. Es un reclamo interesante sus exposiciones habituales y un paso obligado en la visita son los espacios del Biodomo y el Planetario.

En estos momentos, el Parque de las Ciencias cuenta con varias exposiciones interesantes sobre el Titanic, el cambio climático y la conservación de la naturaleza y los animales, pero en vistas a este Puente de Andalucía deben ser resaltadas las exposiciones dedicadas al Geoparque Mundial de la Unesco de Granada y la titulada como 'Al-Andalus y la ciencia'.

Exposiciones en el Museo arqueológico y etnológico de Granada

Fundado en 1879, convirtiéndose así en uno de los museos más antiguos de España, el Museo arqueológico y etnológico de Granada es una opción perfecta para ahondar en el legado cultural e histórico granadino. Con exposiciones centradas en los principales tesoros o piezas singulares, el museo trata de ofrecer un paso por los mayores hitos de la historia de los granadinos con dos criterios básicos: un enfoque estético pero respetuoso y un enfoque pedagógico e instructivo.

Contando en sus diversas salas desde la época paleolítica, a la griega y hasta la romana, el museo es una opción cultural perfecta para tratar de ahondar en ese legado andaluz tan propio de esta tierra.

Visita al Sacromonte

Es obligatorio pasar alguna vez por el barrio del Sacromonte, que se ha ganado el sobrenombre de 'barrio gitano'. Alejado de la arquitectura habitual, este barrio cuenta con una esencia propia que el Museo Cuevas del Sacromonte trata de representar a través de sus exposiciones. Además, para tratar de recrear la vida de estas peculiares casas dentro de cuevas, el Museo etnográfico y medioambiental del Sacromonte pretende enseñar la cultura, la naturaleza y la historia de este singular entorno urbano. Y no se puede olvidar la famosa Abadía emplazada en este barrio.

Para los apasionado del flamenco, el Sacromonte es el lugar ideal para disfrutar de ese arte y conocerlo desde dentro y desde sus orígenes hasta hoy. Y las vistas, por supuesto, son de las mejores de Granada, sobre todo por la noche.

Lugares relacionas con Lorca

Como una de las figuras más relevantes del contexto español y sobre todo granadino, el poeta Federico García Lorca merece una mención especial para todo el que pueda interesarle el legado del escritor. La antigua casa de verano de Federico García Lorca, localizada dentro del parque homónimo, debería ser el lugar por donde empezar a seguir los pasos del poeta. La Huerta de San Vicente fue el lugar donde escribió obras como 'Romancero gitano' o 'Bodas de sangre', y ahora es un museo que abre sus puertas de 10:00 a 17:00 horas de martes a domingo, aunque justo el día festivo está cerrado.

Desde ese mismo emplazamiento puede trazarse una ruta hasta la casa de la familia Rosales, lugar donde se hospedó Federico García Lorca hasta su muerte y que, actualmente, es un hotel, para continuar llegando al Centro Federico García Lorca. Actualmente se encuentra en activo la exposición 'Memoria en movimiento'.