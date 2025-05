Pixies, Morad y el inicio de la Feria del Libro lideran una diversa agenda cultural en Granada

Granada da la bienvenida a una nueva semana cultural a partir de este jueves, cargada de espectáculos y conciertos que inundarán de arte tanto la capital como su provincia. Con la llegada del buen tiempo y el ambiente primaveral, mayo arranca con energía renovada y una programación diversa que abarca desde distintos géneros musicales hasta teatro y exposiciones, reafirmando a la ciudad como un núcleo cultural dinámico y en constante efervescencia.

Morad llenará la Plaza de Toros con su potente rap urbano, Pixies traerá su rock alternativo al Palacio de Deportes con su nuevo álbum y la Film Symphony Orchestra despedirá su gira en el Palacio de Congresos con un viaje por grandes bandas sonoras del cine. A ello se sumará el cierre del Festival Internacional de Poesía y el inicio de la Feria del Libro, que este año rinde homenaje a las mujeres en la literatura. Una semana muy rica a nivel cultural.

Morad (Plaza de Toros. 9 de mayo - 20:00 horas)

Morad, una de las voces más auténticas del rap en español, llega a Granada con su clásico carisma en los escenarios. Nacido en Hospitalet de Llobregat y de origen magrebí, su música es el reflejo directo de una vida marcada por la dureza del entorno y el instinto de supervivencia.

A pesar de rechazar contratos con grandes discográficas y optar por la independencia, el éxito de Morad no ha hecho más que crecer. Colaboraciones como la que hizo con Bizarrap lo catapultaron aún más, convirtiéndolo en uno de los raperos más escuchados del momento.

Pixies (Palacio de Deportes. 9 de mayo - 21:00 horas)

Pixies, una de las bandas más influyentes del rock alternativo, aterriza en Granada para ofrecer un concierto que promete ser inolvidable. Desde que irrumpieron en la escena a finales de los 80 con obras maestras como Where is my mind y Surfer Rosa, su sonido rompedor dejó una huella imborrable en generaciones enteras de músicos y oyentes.

Con una carrera marcada por separaciones, regresos y una evolución constante, Pixies llegan ahora con energías renovadas gracias a su nuevo disco, The Night The Zombies Came, un álbum conceptual. En Granada, los fans podrán ser testigos de una etapa más de esta leyenda viva del rock, que sigue en plena forma y con mucho que decir sobre el escenario

Film Symphony Orchestra (Palacio de Congresos. 9 de mayo - 20:00 horas)

La Film Simphony Orchestra se despide de su gira con un concierto final protagonizado en Granada. Constantino Martínez-Orts y la Film Symphony Orchestra recurrirán a grandes temas de películas como Oppenheimer, Troya, El regreso de la momia, La Lista de Schindler, Frozen, Forrest Gump o Star Wars, entre otras muchas, para embaucar a los presentes con una emocionante odisea musical.

Sentir y pasión van ligados con esta orquesta, que siempre sorprende y refleja un gran nivel que les ha colocado como una de las mejores bandas de interpretación musical de películas.

Festival Internacional de Poesía en Granada (8 y 9 de mayo)

El Festival Internacional de Poesía en Granada llega a su fin este viernes. Antes de ello, este jueves habrá una amplia programación que se realizará en la Facultad de Ciencias de la Educación, Biblioteca Pública Provincial y el Palacio de Carlos V, donde participarán los artistas Pablo López y Antonio José en una tertulia.

Asimismo, el viernes 9 concluirá la edición con dos sesiones: la primera, en la Facultad de Ciencias de la Educación nuevamente y la siguiente y última, en el Palacio de Carlos V con un cierre musical protagonizado por Ainhoa Arteta.

Feria del Libro de Granada (9 al 18 de mayo)

La Feria del Libro de Granada arrancará este viernes con su cuadragésima tercera edición, que tendrá su devenir entre la Fuentes de las Batallas y Carrera de la Virgen, como viene siendo ya habitual en estos últimos años. En este caso, esta edición durará más de una semana, teniendo su final el domingo 18 de mayo.

'Mujeres, Literaturas' es el nombre elegido para la programación de este año, rindiendo un homenaje al papel femenino en la lectura recordando a grandes figuras como Ana María Matute, Carmen Martín Gaite y Julia Uceda, que dejaron un gran legado en el papel de la mujer en la literatura española. Un territorio rico y plural en ese ámbito.

Agenda musical en Granada

Jueves 8 de mayo

19:00 horas - Concierto de música árabe. Sostiene Pereira Librería (12 euros)

19:30 horas - Trio Kairó. Planta Baja

21:00 horas - Muac Fest: OBK + La Unión. Campo de Fútbol de Armilla (25,21 euros)

21:00 horas - Inazio. Planta Baja (12 euros)

21:00 horas - Hugh Cornwell. Sala El Tren (28/30 euros)

21:30 horas - Daniel Higiénico. JJ Taberna (10 euros)

21:30 horas - Homenaje a Madredeus: Minha Lua. Teatro Isabel La Católica (18,50-23,75 euros)

21:30 horas - Guitarmageddon + Jam Session Blues. Lemon Rock (5 euros)

22:00 horas - Jam Session Jazz. Ool Ya Joo (5 euros)

22:00 horas - Pablo G y Jesús Coca. Rocknrolla (5 euros)

Viernes 9 de mayo

17:00 horas - Rustic Festival. Parque del Salao, Lanjarón (36,20 euros)

19:00 horas - Tributo a Ludovico Einaudi: Candlelight. Basílica de San Juan de Dios (18-33 euros)

20:00 horas - Morad. Plaza de Toros (43,25 euros)

20:30 horas - Luis Gualda & Ángel Alonso: 'Homenaje a Carlos Cano'. Hotel Palacio de Santa Paula (43,25 euros)

21:00 horas - Pixies. Palacio de Deportes (46,75 euros)

21:00 horas - El Chojín. Sala El Tren (24,20 euros)

21:00 horas - La Blues Band de Granada. Planta Baja (8/10 euros)

21:00 horas - Número Primo + Alhambrados. Sala Riff, Armilla (10 euros)

21:00 horas - Dos diablos. Lemon Rock (5 euros)

21:30 horas - Juan Justicia Band. El Acorde

22:00 horas - Hot Jazz Jam Session. Ool Ya Koo (5 euros)

22:00 horas - Grex. JJ Taberna (15 euros)

22:00 horas - Gloosito. Industrial Copera (35,25 euros)

22:00 horas - Mycelium. Rocknrolla (6/8 euros)

22:00 horas - Dave & His Darro River Rockies. Liberia Café Pub

22:30 horas - Puroindie: Tributo al Indie Español. Sala Víbora (12,37 euros)

23:30 horas - Elegante y Embustero. Sala Premier

Sábado 10 de mayo

12:30 horas - La Maleta de Federico. Sostiene Pereira Librería (12 euros)

15:00 horas - Locos del Garaje: Tributo a Loquillo. Balduino Restaurante, Ventas de Huelma

17:00 horas - Rustic Festival. Parque del Salao, Lanjarón (36,20 euros)

17:00 horas - Atarfe Vega Rock: Tropa do Carallo + Soziedad Alkohólika + Lendakaris Muertos + Def con dos + Bala+ Saedín. Coliseo de Atarfe (27 euros)

17:00 horas - Refúgiate Cover Fest. Recinto Ferial, Cenes de la Vega (10 euros + consumición)

18:00 horas - Red Soul Community + Dingo. Recinto Ferial de La Zubia

19:00 horas - Aniversario Candela: Cosmic Wacho + Caro Raro + Karaoke Band. Planta Baja (12 euros)

17:00 horas - Glock 17 + Blunt and beer. Rocknrolla

20:00 horas - Concierto de Pascua. Catedral

20:00 horas - Dano. Sala Aliatar (22,25 euros)

20:00 horas - Festival 'Tocando Las Estrellas'. Auditorio Caja Rural

21:00 horas - D'Rockados + Smoke Riders. Sala Riff, Armilla (7,84 euros)

21:00 horas - Itaca Band. Sala El Tren (15 euros)

21:00 horas - Bloom-Fest: D'Baldomeros + Silver Pistol + Srta. Araceli. Sala Víbora (9/12 euros)

21:30 horas - Fede Comín. La Tertulia (12 euros)

22:00 horas - Yoly Saa. JJ Taberna (15 euros)

Domingo 11 de mayo

11:30 horas - OEMGRA a beneficio de la Asociación Tendiendo Puentes. Auditorio Caja Rural

17:00 horas - Rustic Festival. Parque del Salao, Lanjarón (36,20 euros)

18:00 horas - Antonio Álvarez. Lemon Rock (10/12 euros)

19:00 horas - Serpiente Negra: Zack Keim + Marchica. Planta Baja (10 euros)

20:30 horas - Valeria Castro. Palacio de Congresos (41,80-55 euros)

21:00 horas - Ermanno Panta. JJ Taberna (8 euros)

21:30 horas - Le Gatto Swing. JJ Taberna (8 euros)

Lunes 12 de mayo

10:00 horas - Caja de Música: Cuentitis Musiquitis. Auditorio Caja Rural

12:00 horas - Caja de Música: Cuentitis Musiquitis. Auditorio Caja Rural

21:30 horas - Popi González. Lemon Rock

Martes 13 de mayo

10:00 horas - Caja de Música: Cuentitis Musiquitis. Auditorio Caja Rural

12:00 horas - Caja de Música: Cuentitis Musiquitis. Auditorio Caja Rural

19:30 horas - Kiki Morente. Jardín de Gomérez

21:30 horas - Popi González. Lemon Rock

Miércoles 14 de mayo

10:00 horas - Caja de Música: Cuentitis Musiquitis. Auditorio Caja Rural

12:00 horas - Caja de Música: Cuentitis Musiquitis. Auditorio Caja Rural

21:00 horas - Cremita Jam. JJ Taberna (8 euros)

21:30 horas - Joan Fort Trio feat. Vincent Herring.Ool Ya Koo (20 euros)

21:30 horas - Jenny Tynten Dúo. Lemon Rock

Eventos y espectáculos en Granada

Jueves 8 de mayo

21:30 horas - Minha Lua Fado: Homenaje a Madredeus. Teatro Isabel La Católica (13,50 - 23,75 euros)

Viernes 9 de mayo

20:00 horas - Film Symphony Orchestra. Palacio de Congresos (39,60 - 62,70 euros)

20:00 horas - Producciones Yllana - Trash. Teatro Municipal Isabel La Católica (12 euros)

21:00 horas - Smashed2. Teatro Alhambra (18-20 euros)

21:00 horas - Lorquianas. Teatro CajaGranada (15 euros)

Sábado 10 de mayo

11:00 horas - Pregón de la Feria del Libro de Granada a cargo de Marta Sanz. Patio del Ayuntamiento de Granada

12:30 horas - La Maleta de Federico. Sostiene Pereira Librería (12 euros)

18:30 horas - La vida resuelta - Compañía Fantabulosa. Teatro Municipal Isabel La Católica (9,50 - 19,50 euros)

20:00 horas - Doña Francisquita. Auditorio Manuel de Falla (16,50 - 27 euros)

20:30 horas - Sueño de una noche de verano. Teatro José Tamayo (11,50 euros)

21:00 horas - Smashed2. Teatro Alhambra (18-20 euros)

21:00 horas - La vida resuelta - Compañía Fantabulosa. Teatro Municipal Isabel La Católica (9,50 - 19,50 euros)

Domingo 11 de mayo

12:00 horas - Piano con Sabor: Josu de Solaun. Auditorio Manuel de Falla (10 euros)

12:30 horas - Sireré Flamenco: 'Cruzando Mares'. Peña La Platería. (10,20 euros)

18:00 horas - Show Patético - Abián Díaz. Palacio de Congresos (18 euros)

Martes 13 de mayo

20:00 horas - Juan Echanove - Joan Albert Amargós (piano). Auditorio Caja Rural (entradas agotadas)

Miércoles 14 de mayo

20:00 horas - Mujer, papel y tijera - Feria del Libro de Granada. Teatro Municipal Isabel La Católica