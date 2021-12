Piturda presenta en Granada 'Leyendas', el concierto tributo a Michael Jackson y Freddie Mercury

El Palacio de Congresos de Granada acoge este viernes 10 de diciembre el espectáculo 'Leyendas', un concierto tributo a Michael Jackson y Freddie Mercury, los históricos reyes de la música, a cargo de Piturda.

"Este espectáculo juntará en un mismo escenario la extraordinaria voz, el espectacular baile y la sorprendente presencia en el escenario de las dos superestrellas mundiales que marcaron un antes y un después en el mundo de la música, Michael Jackson y Freddie Mercury", destaca la promotora Wild Punk.

Se trata de "un homenaje a las legendarias actuaciones en vivo de Jackson y Freddie, que no dejará indiferente al público". "Un espectáculo vibrante y de alta energía en directo, con cuidadas voces, caracterizaciones y una puesta en escena impecable y minuciosamente diseñada, convirtiéndose en el único tributo donde poder disfrutar de esta pareja de ases musicales", resalta Wild Punk.

Entre el repertorio destacan temas muy conocidos como 'Smooth Criminal', 'Thriller', 'We will rock you', 'Bohemian Rapdosy' y un largo etcétera.