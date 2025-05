Pintadas en el Albayzín: San Gregorio y el muro de la desfachatez

Apenas hay nada que frene de forma efectiva la proliferación de pintadas en el Albayzín. El problema se ha enquistado. Ni la actuación de los servicios de limpieza ni la labor de concienciación que realizan los guías ni la actuación policial disuaden a los jóvenes incívicos que manchan algunos puntos del barrio con frases y dedicatorias escritas con rotulador.

La vigilancia ante estos comportamientos se trata de una labor que comparten los agentes del orden y los propios guías turísticos. Los primeros lo hacen por obligación. Los segundos, por respeto al barrio y amor a su trabajo. Desde la Asociación TaQa, por ejemplo, se insta a sus guías asociados a que avisen desde el principio del daño que hacen esas pintadas cuando acogen la visita de un grupo de estudiantes. “A algunos chavales hay que quitarles el rotulador prácticamente de la mano”, comenta Alain González, presidente de TaQa Granada. “Les decimos que hay que respetar a los vecinos y que reflexionen, y les da igual”, dice casi resignado.

Pero seguirán en el empeño. De hecho, TaQa tiene previsto proponer la próxima semana al Ayuntamiento de Granada una campaña de concienciación en los colegios. La idea es que su personal acuda a los centros a impartir charlas pedagógicas que hagan plantearse a los alumnos la pregunta de si cometerían en sus propias casas actos vandálicos como estos.

En el nuevo contrato de servicios de limpieza pública viaria hay una cláusula que estipula medidas especiales para la eliminación de las pintadas. Una de ellas es la creación de dos brigadas específicas de actuación rápida. "Esto nos va a permitir, de forma mucho más eficiente, dar respuesta a las necesidades que tiene la limpieza", defiende la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo. Aunque la prestación está por adjudicar, el Ayuntamiento ya ha mostrado su preferencia por la propuesta presentada por FCC Medioambiente SA.

La burocracia retrasa posibles soluciones a las pintadas

No obstante, la propia administración local tiene las manos atadas por los límites de sus propias competencias. Al menos así se lo indican a las asociaciones de vecinos. Por ejemplo, en fachadas de propiedades privadas no puede actuar. Para hacerlo en Bienes de Interés Cultural (BIC) necesita del preceptivo permiso de la Delegación de Cultura. Y ahí nos perdemos en los tiempos de la burocracia. “Llevamos mucho tiempo tratando de que el Ayuntamiento y Cultura realicen un protocolo técnico que allane la forma de actuar contra las pintadas”, explica Pepe Bigorra, vocal de la junta directiva de la Asociación de Vecinos del Albaicín. Hace apenas dos semanas se lo volvieron a trasladar al concejal del barrio, Francis Almohalla, y al propio delegado de Cultura, David Rodríguez.

En conversación con GranadaDigital, Bigorra ha adelantado la intención de solicitar la instalación de carteles que adviertan a los visitantes del valor patrimonial de las calles del barrio y que pintar en ellas está penado. “A mí me da vergüenza de ser granadino cuando voy a Córdoba, a Toledo, a Sevilla o Ronda, que también son ciudades patrimoniales, y no tienen este problema. Me he enfrentado a turistas que hacían fotos a las pintadas como algo para recordar y me han llegado a decir que es una nueva forma de expresión artística. Es lo que hay”, comenta.

Es lógico que la situación preocupe mucho a los vecinos del barrio. El muro de la desfachatez en que se ha convertido el inicio de la subida de la cuesta de San Gregorio, una de las más transitadas, les arma de razones. Aunque en otras callejuelas se nota que las paredes se han repintado recientemente para tapar los escritos, en San Gregorio se leen mensajes fechados el 1 de febrero. Hace tres meses, como poco, que están ahí.

El hartazgo vecinal

Los residentes han expresado su hartazgo de diferentes maneras: por la vía del diálogo con el Consistorio o con iniciativas propias. Desde el colectivo Albayzín Habitable ya se organizaron a finales del año pasado para repartir cuartillas con mensajes en español e inglés contra este vandalismo pseudo poético. "Este barrio no es un parque de atracciones y esta pared no es un libro de visitas", rezaba alguno.

Algo más de una decena de personas, mayoritariamente jóvenes, fueron detenidas a lo largo de 2024 por la realización de pintadas. Sólo por atentados contra el Aljibe del Zenete fueron apresadas seis por la Policía Local.

El PSOE de Granada ha utilizado este situación para hacer oposición al equipo de Gobierno local. Su concejal Juanjo Ibáñez pidió el fin de semana pasado más atención para uno de los símbolos más reconocibles de Granada. “El Albayzín está siendo víctima de un abandono institucional sin precedentes”, aseguró.