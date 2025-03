Pin rehusa hablar del arbitraje: "Si digo lo que pienso voy a tener un problema"

Duro golpe para el Covirán Granada. Con la victoria casi en el bolsillo, los rojinegros han acabado sucumbiendo ante un Hiopos Lleida que ha vivido plácidamente del tiro libre en un partido donde han acudido 51 veces a la línea de personal. Pablo Pin no ha señalado directamente la actuación de los colegiados, optando por su posición de no hablar de las decisiones arbitrales, pero sí ha puntualizado que se debe ver el duelo de la primera vuelta ante los catalanes donde "dos de los colegiados son los mismos". Además, el entrenador ha alabado el partido de su equipo por el esfuerzo mental y físico realizado.

Valoración del partido: "Un partido que cuesta valorar. Quiero darle la enhorabuena a Lleida por la victoria y a mi equipo una vez más por pelear contra todos los problemas que hemos ido teniendo. Hemos hecho un ejercicio de competitividad increíble. Necesitamos seguir recuperándonos".

Arbitraje: "Hace unas semanas me propuse a mí mismo no entrar en eso. Si digo lo que pienso voy a tener un problema. Que la gente lo valore y compare el partido que jugamos en Lleida donde hoy se han repetidos dos de los colegiados. Tengo muchas cosas que decir, pero no las quiero decir"

Iván Aurrecoechea: "Lo he visto con mucha energía y anotando debajo del aro. Hoy ha metido esas canastas, pero tiene que seguir trabajando el tiro libre".

Fichajes: "Creo que Gio necesita adaptarse, el puesto de cinoc es muy complicado. Lleida es un equipo que con los jugadores que tiene le puede costar a Gio. Por nuestro estilo de juego, a Omar lo he visto bien. Con calidad y hemos visto lo que puede hacer. En el caso de Ousmane es que no lo han dejado jugar así que no lo hemos visto".

Derrota por los árbitros: "No creo que lo hayamos hecho mal. A las personas le puedes pedir lo que le puedes pedir. En un equipo donde en cuestión de tres semanas tu base titular se lesiona, arriesga para jugar y lo sacamos porque se ha vuelto a resentir. Tu escolta titular casi tiene una situación trágica. Donde tu cuatro suplente se vuelve a lesionar. Donde el cinco titular se lesionar y no juega, lo que me parece es que mi equipo tiene unos huevos muy grandes. Eso es lo que hay que valorar".

Prórroga: "Con la situación que estábamos hablando, la gasolina no nos daba a ninguno. Hemos intentado hacer une esfuerzo, cuando estás tan cansado cuesta generar ventajas. No hemos tirado tiros libres en ese periodo. Rousselle se ha ido sin tiros libres. No hemos podido vivir porque no nos han señalado faltas. Fuerzas el tiro de tres, decisiones que se toman".