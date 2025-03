Pin sobre la posible lesión de Ubal: "Parece que tiene dañado el ligamento"

La mala suerte se sigue cebando con el Covirán Granada. El esfuerzo que ha hecho el conjunto rojinegro por ser competitivo ante Unicaja no solo no ha tenido como resultado la victoria, sino que además regresa a casa con la posible lesión de Agustín Ubal. Pin señaló en rueda de prensa que podría tener afectado el ligamento, aunque las pruebas determinarán el alcance de la lesión. Lejos de este contratiempo, el técnico se ha desecho en halagos por la capacidad de su equipo para implicarse y dar la cara ante una situación tan complicada como la que atraviesa el equipo.

Valoración del partido: "Lo que me toca valorar, una vez más, es el esfuerzo, el compromiso, el sacrificio del grupo de jugadores que tengo. Han vuelto a demostrar que tienen un nivel de implicación con el equipo enorme. Hemos demostrado un nivel competitivo muy alto. Hemos intentado dar nuestro máximo yendo periodo a periodo para estar en el partido, pero en el último cuarto nos ha faltado gasolina. Si tienes dos, tres, o cuatro titulares fuera nos resentimos mucho, pero hemos hecho bien lo que teníamos que hacer. Hemos sido capaces de cambiar tiros, de intimidar, de ir a la pelea física. Cuando ellos se han puesto por encima nos ha costado mucho. Me toca valorar ese nivel competitivo".

Agustín Ubal: "Parece que tiene dañado el ligamento lateral. El doctor es lo que ha visto, pero necesitamos las pruebas. Ya tiene la cita para ello. En condiciones normales será una lesión que estará fuera un tiempo".

Competitividad ante Unicaja: "Lo primero, agradecer a toda la gente que ha venido. Hay gente que se focaliza en hablar de los resultados y no a analizar muchas cosas más dentro de lo que son los proyectos deportivos. Casi siempre damos una cara súper competitiva. Hoy, a pesar de la derrota ha sido uno de los mejores partidos de toda la temporada".

Aliciente el partido ante Unicaja: "Cuando gana un equipo parece que toda la suciedad va debajo de la alfombra. Hoy hay muchas cosas positivas que valorar. No queríamos otra lesión y a pasado. Amine también lo he quitado por molestias en el abdomen. Llevamos con dificultades para entrenar un mes y medio. Forzando a jugadores que ya tienen una edad y aun así estamos compitiendo. Nos tenemos que centrar en recuperar la salud, ya no es una cuestión de un estado de forma. El partido de Lleida va a empezar cero a cero, nadie nos va a dar puntos por tener lesiones. Necesitamos dar un paso adelante porque esa victoria nos daría mucho a nuestro futuro".

Juego interior: "En el caso de Ndiaye creo que ha estado muy bien. La madurez de un chico con 20 años que toma muy buenas decisiones y ha ayudado en defensa. Sobre el juego interior, hay gente que ve lo que te falta, lo negativo. Lo que tenemos es que jugar con la confianza en los jugadores, Iván y Rubén han estado muy bien. Lo que necesitamos es continuidad".

Elías Valtonen: "Como dije en la rueda de prensa previa, el viernes entrenó un poco. Hoy tenía dolor, pero ha hecho la sesión de tiro y aunque me dice que puede salir, yo lo conozco y por precaución porque no estaba en condiciones de jugar hemos preferido dejarlo en el banquillo. No podemos perder más jugadores".