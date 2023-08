Piden colaboración ciudadana para encontrar a una vecina del Zaidín desaparecida

La Policía Local de Granada ha pedido colaboración a la ciudadanía a través de sus redes sociales para localizar a Josefa Morales, una mujer de 86 años desaparecida en la mañana de este martes en el barrio del Zaidín. Según ha detallado el cuerpo, la anciana se encontraba en la zona de la Hípica.

Pepa, así la llaman, tiene problemas de memoria, motivo por el que puede encontrarse desorientada y dirigiéndose a la Plaza de los Campos. Así lo especifica el cartel de búsqueda difundido. Cuando Pepa ha desaparecido, vestía un vestido suelto de color rojo con flores. Las personas que vean a esta mujer pueden llamar a los teléfonos 112, 091, 062 o 092.

📢URGENTE‼️

Pepa ha desaparecido esta mañana por zona de la Hípica. Tiene problemas de memoria y puede encontrarse desorientada. Lleva un vestido rojo con flores.

Si la has visto, llámanos al 092.

Si no la has visto retuitea para localizarla lo antes posible.

Gracias. pic.twitter.com/xmOGAZiFVT

— POLICÍA LOCAL GRANADA (@PoliciaGr) August 29, 2023