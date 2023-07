Philippe Herrweghe debuta en el Festival de Granada al frente de su Orquesta de los Campos Elíseos

El belga Philippe Herreweghe empezó muy joven haciéndose un nombre como director coral, hasta el punto de que fue escogido por Leonhardt y Harnoncourt para colaborar en su famosa integral discográfica de las cantatas de Bach. Después, se convirtió él mismo en un bachiano extraordinario y dio pasos hacia la dirección orquestal convencional, asumiendo trabajos con orquestas sinfónicas regulares y creando también sus propios conjuntos. Es el caso de la Orchestre des Champs-Elysées, que funda en 1991 junto a Alain Durel, en aquel momento director del teatro parisino de igual nombre. Creada en principio especialmente para la música del Clasicismo, el repertorio de la orquesta ha ido evolucionando y hoy puede tocar igualmente música de Dvořák, Brahms, Mahler, Ravel o Stravinski. Para su debut granadino en el Palacio de Carlos V, el conjunto vuelve a sus orígenes con un programa de indiscutibles obras maestras, pues la Heroica de Beethoven y la Júpiter de Mozart pueden contarse entre dos de las sinfonías más extraordinarias jamás compuestas. Escrita en el prodigioso verano de 1788 (junto a la 39 y la 40), la 41 supuso el punto final de Mozart como sinfonista (pero él aún no lo sabía), mientras que la Tercera significó para Beethoven el gozne crucial de su carrera, ese que lo lanzó a una forma de expresión que habría de revolucionar el mundo orquestal de su época.

A las 12:30, Giovanni Antonini, artista residente del Festival, actúa en el Hospital Real en un peculiar recital en solitario. Miembro fundador de Il Giardino Armonico en el Milán de 1985 y su director desde 1989, Antonini destacó como un joven virtuoso de las flautas dulces, pero pronto su actividad se dirigió a la dirección de orquesta para saltar con ella fronteras y ponerse en numerosas ocasiones al frente de los más importantes conjuntos sinfónicos del mundo. Pero su vocación de flautista nunca decayó y con este recital trata de demostrarlo. Partiendo de una cita de Hamlet como título (It’s as easy as lying, es decir, Tan fácil como mentir), el músico italiano hace un recorrido por la historia de las flautas, partiendo del mundo medieval, con el famoso Lamento de Tristán recogido en un manuscrito italiano del siglo XIV que se conserva en Londres, y llega hasta Bach (la Partita para traverso BWV 1013, que él transcribe), pasando antes por algunos hitos de la música para su instrumento, como la colección de El jardín de las delicias del holandés Van Eyck, los preludios del francés Hotetterre o las fantasías de Telemann.

Más flamenco en el FEX

Natural de la localidad sevillana de Lebrija, Fernanda Peña debuta en el mundo del cante con Pugna, un espectáculo que presentó ya el año pasado con extraordinaria acogida. Pugna es una seguiriya del siglo XXI. Fernanda suena a electrónica y suena a sangre, a la suya propia, que es la de las familias que llevan siglos regalando al flamenco un patrimonio, Diego Fernández Flores, El Lebrijano, Los Pininis, La Rumbilla, y que suenan en el eco de esta gitana que trae los bolsillos colmados de compromiso y juventud. Una voz que es clara, temperamental, que se le entiende y que viene a despejar el cante y llenarlo de vida. La acompañan Rycardo Moreno en la guitarra y Rafael Hermoso Trujillo en la percusión.

