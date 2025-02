Personas que son amables no significa que sean una alfombra

Luis Miguel Real @LuisMiguelReal4 psicólogo y autor del libro 'No pienses en un oso verde', escribía el otro día en X que la empatía está genial, pero no es un cheque en blanco para que cualquiera lo cobre a su antojo. Y añadía: Si alguien te trata como basura, lo mínimo que puedes hacer es poner distancia, levantar una barrera o, directamente, mandarlo a paseo. No, no tienes que ser empática con gente que te trata como una mierda. No eres un centro de rehabilitación emocional para quienes te maltratan.

Además apuntaba: La psicología no va de aguantar lo insoportable en nombre de la comprensión. Va de aprender a gestionar tus emociones, poner límites y no permitir que te arrastren a dinámicas que solo te desgastan. Piénsalo así: si te pisan el pie con un zapato de tacón afilado, no te quedas ahí diciendo: "Pobrecita, seguro que tuvo un mal día, voy a dejar que me destroce los dedos en nombre de la empatía". No. Das un paso atrás y te proteges. Lo mismo aplica con la gente que no sabe tratarte con respeto. Ser buena persona no significa ser idiota.

Interesante repaso que da Luis Miguel al resto que a veces recibimos por ser amables o buenas personas.

Y la verdad, que importante es la amabilidad en la vida!. Que importante es ser amable en el trabajo! Y es que ninguna acción amable se detiene por sí sola. Diría más, una acción amable lleva a la otra, porque ser amable es la mejor manera de inspirar amabilidad en los demás. La amabilidad tiene efectos beneficiosos no solo para quien la recibe sino para quien la pone en práctica. Las personas amables son un tesoro a conservar. Cuando somos amables, tendemos a sentirnos mejor, a estar de mejor humor. Las personas más extrovertidas, abiertas y simpáticas declararon dar y recibir más amabilidad.

Pero ser amable sí, pero no a cualquier precio. Una cosa es ser amable y otra cosa es ponerse de tapete. Se puede ser muy amable y poner límites claros y saludables. Ser un felpudo es cuando se permite que la gente haga cosas que les benefician a ellos, pero perjudican a uno/a. Cuando les dejamos que nos usen, o que se aprovechen de nosotros. Cuando les permitimos que tomen y tomen, a nuestra costa, pero ellos nunca dan nada a cambio.

La ciencia nos explica cómo la autoamabilidad beneficia el bienestar, la capacidad de aprendizaje, la memoria y la calidad del sueño. Además, tener compasión por uno mismo no es diferente a tener compasión por los demás. Significa ser comprensiva y amable cuando los demás fallan o cometen errores, en lugar de juzgarlos con dureza. Cuando sientes compasión por otro (en lugar de mera lástima), significa que te das cuenta de que el sufrimiento y el fracaso son parte de la experiencia humana compartida.

Me gusta decir que ser amable, tiene que ver con una posición bondadosa y optimista frente a quienes nos rodean. Y que la amabilidad se suele relacionar con un alto grado de empatía, pues las personas amables suelen poner los intereses comunes por sobre los suyos propios. Y la otra visión es que las personas amables sean manipuladas por otras, u otras personas quieran aprovecharse de ellas. En ese sentido, la amabilidad no es del todo un rasgo beneficioso, puesto que las conductas envidiosas, agresivas y demás son frecuentes.

De cualquier manera, una persona que es considera amable ha de velar por su bienestar físico y mental e intentar equilibrar sus emociones y conductas para no enfrentar consecuencias negativas de este rasgo definitorio de su personalidad.