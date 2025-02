Personas de éxito crean enemigos

Hace unos días, estuve en Tenerife, en su Hospital Clínico, en una conferencia para cargos intermedios hablando de equipos tras una invitación de María Jesús Pérez, gerente de AMGEN y de la dirección del Hospital. Volviendo hacia Granada y MJ hacia Madrid, me enseñó una canción que a ella le encanta oír: 'Buenos días', de de Ambkor. Y me contó una de sus frases que le encantan de la canción: el éxito crea enemigos, en una canción con frases para enmarcar.

Su letra dice:

Buenos días es hora de levantarse. Hoy es el día de aprender, de equivocarse, de perderse. De dejar el móvil donde no moleste. Que hay gente que te necesita y la tienes en frente.

Y te pierden y te pierdes porque estás ausente. Hoy prueba a ser un alguien diferente. Anda sin miedo aunque lo tengas. Que se canse de asustarte porque ni asustado frenas. Sé tú la luz si se apagan las luces. Los problemas vienen solos no hace falta que los busques. Yo perdí el tiempo y los días buscándome. Justo cuando dejé de buscar, me encontré.

No tengas prisa, la muerte gana siempre. Disfruta del momento y cuando marches vete sonriente. Conoce gente, entrégate, regala flores. En este mundo se aprende de los errores. Así que empieza a equivocarte ahora. Antes te enfrentas al problema, antes se evapora. Llora si quieres, llora mares si lo haces de cora. Llorar es liberarse, llora por el que no llora.

No tengas miedo a estar a solas o el día que no tengas otra opción te sobraran las horas. Busca tu espacio, habla contigo. No temas que te odien, el éxito crea enemigos. Sigue tus pasos, marca el camino. La recompensa no es ganar, es no perder tus objetivos. Vivo por fuera, lo puede estar cualquiera. Morir vivo por dentro, ese es mi lema.

Saca fuerza cuando no las tengas. Solo por oír la voz de alguien que amas ya valdrá la pena. Y es que querer no es opcional aquí. Todo el mundo necesita ser querido para sonreír. Tenle miedo a todo menos a sentir y nunca te sientas culpable porque eres feliz.

Aprovecha esos momentos, capta esa energía porque llegará un revés y la tendrás. Todavía somos tan fuego, tan ego, tan agua fría. Capaces de hacer cosas que nadie imaginaría. Cuándo viajes te verás pequeño donde vayas nadie va a saber ni un poco de tus sueños y eso te hará pensar que tus problemas no son más importantes, que los problemas de los demás que tu camino es el tuyo y que toca andarlo. Cuida al que anda contigo sin pedirte nada a cambio.

Porque cada gesto tiene su valor porque no hay más ciego que el que no los ve a su alrededor. Porque no hay nada como ver entre la tundra. Porque no siempre tendrás la respuesta a tus preguntas.

Pero tu haz las preguntas siempre y ahora levanta y, sé diferente. No tengas miedo, ten corazón. Abre los ojos

Pero tu haz las preguntas siempre y ahora levanta y, sé diferente. No tengas miedo, ten corazón. Abre los ojos y sonríe cada vez que salga el sol

El éxito genera enemigos. El éxito genera envidia.

Brian Tracy, conferenciante motivacional y autor de libros sobre autodesarrollo cuenta y lo escribe Xavi Roca sobre la IMPORTANCIA de sus ENEMIGOS para LOGRAR el ÉXITO:

1. LA ZONA DE CONFORT: Tracy define la zona de confort como un estado mental en el que las personas se sienten seguras y familiarizadas con su entorno, confiando en hábitos y rutinas establecidas. Si bien proporciona una sensación de seguridad, PERMANECER DEMASIADO TIEMPO EN LA ZONA DE CONFORT PUEDE CONDUCIR AL ESTANCAMIENTO Y OBSTACULIZAR EL CRECIMIENTO PERSONAL. Tracy enfatiza la importancia de desafiarse a uno mismo y salir de esta zona para explorar nuevas experiencias y oportunidades. Al asumir riesgos y abrazar el miedo a lo desconocido, las personas pueden ampliar sus habilidades, adquirir experiencias valiosas y descubrir nuevas posibilidades de éxito.

2. INDEFENSIÓN APRENDIDA: La indefensión aprendida es un fenómeno psicológico en el que las personas creen que no tienen control sobre una situación, incluso cuando poseen la capacidad de influir en el resultado. ESTA MENTALIDAD PUEDE GENERAR SENTIMIENTOS DE DESESPERANZA, REDUCCIÓN DE LA MOTIVACIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA AUTOESTIMA. Tracy anima a las personas a identificar y desafiar los patrones de pensamiento negativos asociados con la indefensión aprendida. Establecer metas alcanzables, seguir el progreso y buscar nuevas experiencias y desafíos puede ayudar a romper el ciclo y promover el crecimiento personal. Al recuperar una sensación de control, las personas pueden superar la indefensión aprendida y cultivar una mentalidad más optimista y empoderada.

3. CAMINO DE MENOR RESISTENCIA: El camino de menor resistencia se refiere a la tendencia a elegir la ruta más fácil y conveniente para lograr un resultado, incluso si puede no ser la opción más efectiva o beneficiosa a largo plazo. Tracy destaca los POSIBLES INCONVENIENTES DE ESTA MENTALIDAD EN VARIOS ASPECTOS DE LA VIDA, COMO EL TRABAJO Y LAS RELACIONES. Aconseja a las personas a desafiar las creencias limitantes y los patrones de pensamiento que los impulsan a buscar atajos. En cambio, aboga por establecer metas, aceptar nuevos desafíos y priorizar el crecimiento y desarrollo personal. Al adoptar un enfoque proactivo y aceptar el esfuerzo necesario, las personas pueden liberarse del camino de menor resistencia y crear una vida más plena y exitosa.

Generalmente, a medida que aumenta el éxito dice Xavi Roca que una persona tiene suele aumentar también el número de enemigos. Incluso diría que esta relación entre éxito y enemigos es más exponencial que lineal, es decir, pequeños aumentos en el nivel de éxito provocan cada vez más grandes aumentos del número de enemigos. Resulta difícil encontrar personas realmente exitosas que no cuenten con una gran cantidad de personas que las odien, ya que, en muchos casos, el odio y la envidia son los principales síntomas de que alguien te está admirando y que reconoce plenamente tus éxitos.

Xavi Roca comenta lo que decía Frank Sinatra: “si quieres tener éxito has de tener muchos amigos, pero también muchos enemigos”. He padecido más de una vez esa sensación de envidia y de que algunos términos se suman ante mi. Pero siempre pienso que algo es la vida y como dice Ambkor: Sigue tus pasos, marca el camino. La recompensa no es ganar, es no perder tus objetivos. No los perdamos