Personas que dan miedo, garantizan la obediencia, pero destruyen el compromiso

El miedo es una emoción que genera una sensación angustiosa provocada por la presencia de un peligro real o imaginario.

El miedo es un mecanismo innato de defensa que se activa y provoca sensaciones muy intensas y desagradables.

El miedo nos indica que debemos tomar medidas para protegernos. Por tanto, su objetivo principal es mantenernos a salvo, el problema viene cuando es el propio miedo el que no nos deja vivir. Sófocles afirmó que "para quien tiene miedo, todo son ruidos".

Siempre digo en clase que el miedo garantiza la obediencia, pero destruye el compromiso. Eso lo he vivido en mi trabajo. El miedo con el que se gestionaba mi institución durante una época de casi 6 años, generó miedos diversos (a que le echaran del trabajo, a que le tuvieran a mínimos, a que no le dieran proyectos de interés, a que le quitaran interesantes estudios,…). Y es verdad que no ayudó a que la gente se implicara en la institución sino todo lo contrario. Generó alejamiento y distancia.

Son varios los motivos por los cuales una persona puede comenzar a dejar de vivir por miedo. Las experiencias que cada persona experimenta pueden hacer que se pierda la ilusión por la vida o por el trabajo, por lograr objetivos, por alcanzar sueños, adoptando así una actitud pasiva.

El miedo a la vida es tan limitante que la persona no consigue ver luz en ninguno de los aspectos de su vida. Esa persona está dejando de vivir poco a poco sin saber qué poder hacer para frenar la situación. Aquellos individuos que tienen miedo a vivir comparten una característica y es que huyen constantemente del sufrimiento.

El miedo nos permite ser conscientes de que existe un riesgo. Su mecanismo de base es bastante sencillo: nuestros sentidos captan diferentes señales del medio y estas son procesadas, fundamentalmente, por el sistema límbico. Si este considera que existe un peligro potencial, desencadena una serie de reacciones fisiológicas que nos permitirán actuar en consecuencia y en cuestión de pocos segundos.

Entre las reacciones fisiológicas se encuentran las siguientes:

• Aumento de la presión cardiaca

• Sudoración

• Palidez cutánea

• Dilatación de pupila

• Descenso de la temperatura corporal

• Aumento de conductancia de la piel

• Aumento del tono muscular llegando incluso al agarrotamiento

Cinco miedos básicos de los cuales nacen casi todo el resto de nuestros temores:

1. Miedo a la muerte

2. Pérdida de autonomía

3. La soledad

4. Miedo a la mutilación

5. Daños y perjuicios al ego

El miedo excesivo a todo puede ser una experiencia debilitante que afecta la calidad de vida de quienes lo experimentan. Los desequilibrios en la respuesta cerebral al miedo, factores genéticos, experiencias traumáticas y patrones cognitivos negativos pueden contribuir a su desarrollo. Sin embargo, con el apoyo adecuado y las estrategias de afrontamiento apropiadas, es posible superar este miedo irracional y recuperar una vida plena y satisfactoria.

Recordemos, miedo por obligación, rompe todo compromiso con cualquier institución o con las personas.