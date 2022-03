El personal del SAS sufre con la escalada de agresiones: "Hay que cuidar a los que cuidan"

Hace ya dos años que la vida laboral, y personal por supuesto, de los profesionales del Servicio Andaluz de Salud cambió de forma radical. La explosión del coronavirus, pues su llegada en realidad fue silenciosa, supuso un reto mayúsculo. Durante muchas semanas la ciudadanía salió a sus balcones y terrazas para aplaudir a los sanitarios, que vieron más elevada todavía su carga de trabajo. El tiempo ha pasado y siempre hay minorías que tendencia olvidadiza. Los datos de CSIF Granada afirman que se dieron 124 agresiones a trabajadores del servicio en 2021. Matilde Núñez, responsable de sanidad del sindicato en la provincia, sostiene que estas cifras son "intolerables" y reclama sanciones "más ejemplares" para los agresores.

El grueso de estos incidentes se encuentra en la Atención Primaria. Así lo asegura Matilde, que entiende que la solución pasa por contratar más personal. "Las sentencias y las multas tienen que ser más ejemplares, asevera esta enfermera, que agrega que "esto no puede seguir así". Una de las claves para atajar este problema es concienciar a la ciudadanía, pues la representante recuerda que "hay que cuidar a los que cuidan". La propia Matilde confiesa que ha "sufrido alguna agresión", aunque afortunadamente han pasado ya años de ese desafortunado episodio.

Los empleados reciben una formación que trata de aportarles pautas para reconducir a los agresores. En la mayoría de los casos estos ataques son verbales. La integrante de CSIF señala que este aprendizaje es para todos los trabajadores, pues los conductores, celadores o el personal de administración pertenecen también al SAS.

Crecimiento de las agresiones en 2021

Matilde Núñez sostiene que "los botones de antipánico deben estar en todas las consultas" para garantizar la protección de los profesionales. Por otro lado, pide que haya más guardias de seguridad en las comunidades terapéuticas, pues sus pacientes son más difíciles de reconducir.

Las cifras de la organización sindical advierten de un incremento del 57% en las agresiones acometidas en Granada. En 2020 se dieron 79 y el pasado año fueron 124, de las cuales 29 fueron físicas. "Hemos visto un aumento con la pandemia", corrobora Matilde, que apostilla que esto deja "en fuera de juego" a unos trabajadores que ya se encuentran "exhaustos y al borde del colapso".

La enfermera detalla que en el Virgen de las Nieves se han producido ya seis agresiones en 2022, lo que demuestra que esta lacra no se detiene. La enfermera reitera que "esto no se puede tolerar" y espera que la ciudadanía valore la entrega de una plantilla que no tiene la culpa de sus condiciones.