La perrita Linda de Otura ya tiene casa de acogida

Esta historia surgida en redes sociales ha conmovido a cientos de personas que han conocido la historia de Linda, una perra que vivía en la puerta de la casa donde siempre estuvo junto a su dueño, Antonio, fallecido hace unos meses por un infarto. Desde entonces, el animal se ha quedado esperándole a diario, aullando casi sin descanso, especialmente por las noches. Pero por suerte, Linda ya ha encontrado una casa de acogida. Está en Alhendín y es un emplazamiento provisional mientras que la asociación Acción por el Rescate, que es la que se ha hecho cargo, le encuentra un hogar definitivo.

Ante la circunstancia que se dio, los vecinos de la urbanización de Otura donde vivía Antonio le habían puesto a la perra comida, agua y una manta y también pidieron ayuda por redes sociales para ver si algún refugio de animales, protectora o asociación quería hacerse cargo de Linda y ya ha ocurrido.

La acogida no fue fácil, no porque no haya existido un alma caritativa que se haya querido quedar con la perra, sino porque ella no se dejaba coger. Se asustaba cuando se acercaba alguien y se marchaba, regresando a la puerta de la casa de su dueño cuando veía que, de nuevo, no había alguien cerca. No quería que nadie la tocase. Y no se quiere mover del que siempre ha sido su hogar.

Incluso, relatan los vecinos que el sobrino de Antonio la acogió, pero la perra se escapó para volver al lugar donde vivía con su dueño.

A raíz de la situación, algunos vecinos de Otura han utilizado las redes sociales para hacer un llamamiento:

“Su dueño se ha muerto y ahí se ha quedado esperándole en la puerta de su casa. Los vecinos le ponen comida agua y esa manta, pero necesita una casa. Está muy triste. Está en Otura, Granada”.

Andrea Puerta es la prima de la chica que lanzó el primer aviso en redes sociales y ella, que se dedica a colaborar con diferentes asociaciones de animales, ha explicado a GranadaDigital que ya se han interesado varias por la situación del pobre animal, pero que les resulta complicado cogerla porque se asusta y se escapa.