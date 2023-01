Pere Tomás: "Llevo una mala racha en ataque de la que no acabo salir"

Aceptar los errores es el primer paso para encontrar las soluciones necesarias. En el caso de Covirán Granada más que errores se ha tratado de una serie de desdichas que han llevado al equipo a una mala racha que aun no ha llegado a su fin. Sin embargo, el protagonista de 'El Quinto Cuarto' de esta semana, sí que reconoció sin tapujos y sin medias tintas que él sí estaba errando en parte de su juego, algo que lo llevaba a pasar por un mal momento a nivel individual.

Pere Tomás reconoció en el programa de Twitch de GranadaDigital dedicado al baloncesto granadino que "podría estar mejor en ataque". "Esta temporada no estoy muy acertado y creo que puedo mejorarlo. Estoy teniendo esta mala racha de la que no acabo de salir, pero intento ayudar en todo lo demás". El balear reconoció que es una situación complicada ya que "cuando hay otro compañero que te supla no afecta tanto, al estar tan justos afecta más el no estar bien". Aunque le "hubiese gustado ayudar más", Tomás se mostró confiado en que, a base de trabajo, será capaz de revertir su dinámica.

La mala racha que atraviesa el conjunto rojinegro es demasiado compleja. No solo son los resultados o los rivales que han enfrentado a los granadinos en las últimas semanas, lo peor es la falta de efectivos, tanto para los partidos como para entrenar. "Hasta ahora era casi imposible jugar un cinco contra cinco" explicaba el alero con una media sonrisa.

Por suerte, los refuerzos han llegado y, quizás, en el mejor momento, cuando el equipo ya ha superado su particular luto por perder a Luke Maye y Cristiano Felicio. Sobre las primeras semanas tras la lesión de ambos jugadores, el de Llucmajor apunta que "las bajas nos han afectado y, al principio no te das cuenta. Hemos necesitado un pequeño rodaje para darnos cuenta de que somos lo que somos y que debemos salir a por todas con lo que tenemos".

Tras las duras, durísimas, derrotas ante Valencia y Tenerife, los de Pablo Pin cambiaron su chip, era hora de volver a plantar cara a sus rivales sin ningún tipo de complejo. "Entendimos que debíamos salir a competir. Los anteriores partidos nos costó muchos encontrarnos a nosotros mismos. Después de un mes nos dimos cuenta de que no debíamos seguir así, debíamos ser valientes otra vez. Contra Baskonia competimos muy bien y contra Joventut fueron los ochos minutos malos que tuvimos los que hicieron que ya no nos pudiésemos recuperar. Jugar con una plantilla tan corta en ACB cuesta, pero vamos a salir de esta".

La esperanza se deposita en los refuerzos. Mike Moore y Michael Caicedo ya están en Granada y jugarán sus primeros minutos ante el Real Madrid este domingo. Con las dos nuevas piezas rojinegras y la dinámica positiva que los granadinos arrastran en sensaciones, Pere Tomás quiere que el Covirán Granada sea quien dé la sorpresa de la jornada. "Es un partido para disfrutarlo. Lo tenemos que ver como un premio, aun así, hay que ser ambiciosos, competir y por qué no, ganarlo. Estos equipos grandes también pierden partidos, tenemos que aspirar a ser ese equipo que les de la derrota".

Los rojinegros quieren la victoria a toda costa, ya no solo por cerrar de una vez por todas este capítulo triste de su primer año en la ACB, sino también por la afición. "No tenemos nada que reprocharle a nuestro público. Desde que llegué aquí me he sentido muy respaldado. Por eso tenemos ganar de darles una alegría, nos han apoyado en las buenas y en las malas, se lo merecen".