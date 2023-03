Pere Tomás: "Si nos salvamos, mis números pasarán a un segundo plano"

Reconocer el error es el primer paso para alcanzar una solución. El Covirán Granada es consciente de su gran problema de esta temporada. Las desconexiones que los rojinegros sufren jornada tras jornada son el gran condicionante para que el resultado final se torne en derrota. "Tenemos que conseguir que los minutos malos no sean tan malos". Esta frase es el gran lema del equipo en las últimas semanas. Pablo Pin y su plantilla lo han repetido hasta la saciedad, son conscientes de cual es el punto a mejorar para conseguir victorias y alcanzar, más pronto que tarde, la ansiada salvación.

Si hay un jugador en el plantel rojinegro que conoce a la perfección cómo se siente vivir estos altibajos y lo complicada que resulta la ACB, ese es Pere Tomás. La sobrada experiencia del ala-pívot lo lleva a hablar con cierta tranquilidad de la situación que vive actualmente el Covirán Granada. "La mente es difícil de controlar, llevamos en los últimos meses esa mochila de saber que va a llegar el momento malo y no somos capaces de reaccionar. Tanto el cuerpo técnico como nosotros tenemos las herramientas para solucionarlo, pero la clave es estar metidos en el partido. Cuando pasan estos momentos malos es como que nuestras cabezas se van un poco. Hay que controlarlo porque ahora ningún equipo te deja estar tranquilo. Nos pasó también con Fuenlabrada, pero supimos mantenernos. No es el rival, somos nosotros".

Enfocarse única y exclusivamente en lo que debe hacer el equipo, olvidarse del rival. Esta es la segunda máxima de un Covirán Granada que lucha cada día, cada semana, por dejar atrás los malos momentos. En el duelo ante Baskonia, los de Pablo Pin firmaron un gran primer cuarto, aunque Tomás asegura que la desconexión ya se empezó a notar en los minutos finales de ese primer periodo. El balear habla de los excesivos errores que cometieron tanto en ataque como en defensa, algo que les hace "venirse abajo".

La jornada tampoco acompañó. Las victorias de Betis, Zaragoza y Manresa, ya conocidas por los granadinos antes de saltar al parqué del Buesa Arena fueron un incentivo más para incrementar la tensión que ya se siente antes de disputar un partido. El paso adelante de tres equipos de la zona baja de la tabla no sorprendió para nada a un Pere Tomás que reconoce que, lo de la pasada semana, es lo "normal". "Lo lógico es que los equipos vayan ganando y no lo que ha pasado hasta ahora. Los equipos van sumando, se refuerzan y tienen más necesidades, eso los lleva a ganar, pero nosotros también tenemos que hacerlo. A partir de ahora no podemos mirar el rival que nos toque porque todos son complicados. Solo podemos centrarnos en lo que hagamos nosotros. Si sacamos una victoria lo vamos a ver todo de otro color".

La siguiente oportunidad para sumar el séptimo triunfo de la temporada será contra Gran Canaria. Los de un recién renovado Jaka Lakovic visitan un Palacio que lleva casi un mes sin ver jugar a su equipo en casa y que quiere volver a celebrar una victoria con los suyos, tal y como ocurrió en el último partido disputado en el pabellón del Zaidín. En este mes de marzo, convertir el Palacio en un fortín será clave para las aspiraciones del Covirán Granada, algo a lo que Pere Tomás añade que "hay que afrontar el partido como si fuese el más importante de la temporada". El balear reconoce que los canarios están jugando muy bien y que será un duelo complicado, pero "a partir de ahora todos lo serán. Nosotros hemos demostrado que podemos competir. Por qué no conseguir la victoria y mirar las cosas con más tranquilidad".

Todo se reduce a un bien y un esfuerzo común

Cuando las cosas salen mal, lo habitual es señalar, buscar a un culpable o un jugador en el que focalizar los fallos. En un deporte como el baloncesto, los errores no tienen nombre y apellidos para Pere Tomás, los errores son del equipo, ese todo que debe avanzar y crecer unido. En el duelo ante Baskonia, Ndoye acaparó los focos al no coger un solo rebote, una labor que debería dominar al ocupar la posición de pívot. Ante las posibles críticas que el senegalés pudiese recibir en este aspecto, el ala-pívot balear sale en su defensa reconociendo que él tampoco capturó ningún rebote.

"Es una cosa de equipo. Parece que como Ndoye es pívot está obligado a coger rebotes. Tiene que mejorar, sí, pero tenemos que hacerlo todos. Si el rival tira y siempre anota hay menos rebotes que coger. Él es consciente de que debe crecer en ese aspecto y seguro que le duele, pero es una cosa de todos. Si defendemos mejor, habrá más rebotes y, por lo tanto, más opciones para que Ndoye atrape el balón".

Pere Tomás ha reconocido en varias ocasiones a este medio que no está siendo su mejor temporada a nivel anotador. Aun así, su defensa del equipo por encima de las individualidad lleva al de Llucmayor a dejar sus números a un lado para centrar todos sus esfuerzos en la consecución del objetivo global. "Está claro que quiero mejorar, nunca estoy satisfecho, pero lo que me importa es el equipo. Si al final de la temporada nos hemos salvado, mis números pasarán a un segundo plano y estaré más contento. Prefiero hacer menos números y que el equipo gane a hacer una gran actuación y que perdamos".