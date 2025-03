Pepe Rodríguez, estrella del cartel gastronómico de Degusta Fest

El reconocido chef y jurado de MasterChef, Pepe Rodríguez, encabezará la propuesta gastronómica del Degusta Fest, un evento que combina la mejor música indie y rock con una selección de chefs nacionales y locales. El festival se celebrará los días 27 y 28 de junio en la Feria de Muestras de Armilla (Fermasa) y reunirá a grandes figuras de la cocina y la música.

Rodríguez, chef ejecutivo y propietario del restaurante El Bohío, compartirá con el público una charla motivacional sobre su experiencia en la alta cocina. A esta cita gastronómica se sumarán otros cocineros de renombre como Lola Marín (Restaurante Damasqueros), Vicente Jiménez (Restaurante Camino de la Huerta) y Antonio Lorenzo (Restaurante El Conjuro), junto con otros talentos culinarios aún por confirmar.

En la presentación del evento, la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, destacó la importancia del festival ya que, en palabras suyas, “Degusta Fest no es solo música, sino también una experiencia gastronómica que pone en valor la riqueza culinaria de nuestra tierra.”

Por su parte Pepe Rodríguez, director de Proexa y promotor del festival, ha afirmado que “nos alegra avanzar los nombres que compondrán el cartel gastronómico de Degusta Fest, un cartel que sin duda pone la oferta gastronómica al mismo nivel que la musical, contribuyendo a crear una experiencia que va más allá de lo habitual en los festivales a los que estamos acostumbrados”, “Con esta apuesta reforzamos nuestro compromiso con la creación de espacios que ponen en valor los productos y la restauración local”, ha añadido.

La presentación ha permitido conocer nuevos detalles del festival. Quienes visiten el área de hostelería de Degusta Fest, podrán saborear no solo la deliciosa gastronomía del evento, sino también relajarse en espacios con carpas, mesas y zonas donde podrán acomodarse mientras disfrutan de una experiencia completa. La propuesta gastronomica será un festín para los sentidos, con un restaurante exclusivo del festival, a cargo del Grupo Habanera 99, que ofrecerá una gran variedad de opciones hosteleras. Además, se presentarán unidades limitadas de tapas exclusivas ideadas por los destacados Chefs locales. También encontrarán puntos de venta de restaurantes y colaboradores granadinos y regionales que enriquecerán aún más la oferta, así como catas y otras actividades. Todo ello acompañado por la música de diferentes DJs en un escenario adicional.

También se ha dado a conocer el cartel musical por días, que el viernes 27 de junio estará formado por The Jesus and Mary Chain, Carolina Durante, The Lemon Twigs y Nada Surf; y el sábado 28 por Wilco, Love of Lesbian, León Benavente y The Gulps.

Pepe Rodríguez, un referente de los fogones en la pantalla

Pepe Rodríguez es un chef de renombre en la gastronomía española. Nacido en Illescas (Toledo), es dueño y chef de El Bohío, restaurante con una estrella Michelin, reconocido por su cocina de autor con raíces tradicionales. Su popularidad creció como jurado en MasterChef España, donde ha sido una pieza clave del programa desde su inicio. A lo largo de su carrera, ha recibido diversos premios y reconocimientos por su labor en la cocina y su capacidad para transmitir pasión por la gastronomía.

El propio Pepe Rodríguez se mostró entusiasmado con su participación en Degusta Fest, haciendo hincapié en que "es un honor formar parte de un evento que aúna mis dos grandes pasiones, la música y la gastronomía. Hablar de comida en un lugar tan especial como Granada será una experiencia inolvidable.”

Las entradas para Degusta Fest ya están a la venta en Ticketmaster y en la web oficial del festival.