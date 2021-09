Pepe Luis Carmona ‘Habichuela’: “Milnoff aspira a ser el festival de flamenco de Granada, y lo está consiguiendo”

El Festival de Flamenco Milnoff comienza este martes por todo lo alto, con un concierto inaugural de la mano de Estrella Morente. Esta segunda edición, cargada de grandes espectáculos, supone “una gran satisfacción” para Pepe Luis Carmona ‘Habichuela’, el director artístico del evento.

Así lo ha admitido en una entrevista, en la que ha hablado del Milnoff del año pasado, marcado por “una circunstancia muy fea, como fue la pandemia”, a pesar del gran éxito y la buena acogida que cosechó finalmente. “En esa edición se trabajó mucho porque había que hacer las cosas de otra forma, pero salió tan bonita que hemos decidido hacer la segunda. Esta edición de Milnoff ha sido la recompensa para un trabajo de mucho tiempo, con muchos contratiempos que hemos conseguido vencer”, explica Pepe Luis Carmona.

Milnoff aspira a ser el festival flamenco de Granada, y, poco a poco, parece que la organización del evento lo está consiguiendo. “Estamos trabajando para ello porque creemos que Granada es una ciudad flamenca por antonomasia; hay muy buenos artistas aquí, además de que, actualmente es la ciudad de España con más tablaos flamencos, a pesar de lo difícil que está siendo ahora mismo mantenerlos”, aclara el artista flamenco.

Los entresijos de la segunda edición de Milnoff

De cara a este año, Pepe Luis asegura que “el equipo llega entrenado, con los deberes aprendidos y muchísimas ganas de que no haya ningún fallo, de que todo salga perfecto porque, al final, lo que nosotros queremos es que el tiempo que dura Milnoff sea una semana en la que la gente sea más feliz. Entonces, para tener lo mejor, hay que tener una buena organización”. Por otro lado, según el cantaor, “el público tiene muchas ganas de ir a la calle a consumir cultura, pasear por su ciudad, ver actuaciones gratuitas y yo creo que este año va a ser una buena prueba del nivel que hay en Granada”.

“La experiencia que tengo como director es muy parecida a la que tengo como artista, precisamente porque el trato que tengo con los invitados es de amigos y compañeros de toda la vida y eso me permite recibirlos de una manera como ellos se merecen”, cuenta el director artístico de Milnoff, quien deja claro también que, “la experiencia está siendo muy bonita, aunque hay mucho trabajo, me quedo como 15 horas trabajando al día para que todo esté perfecto. Es un trabajo que no te deja margen de error porque tengo una responsabilidad máxima a nivel de patrocinio y de artistas y no es fácil de llevar. Hay que dedicarle los cinco sentidos”.

En esta segunda edición de Milnoff “vamos a poder ver a los mejores artistas del flamenco, a los mejores artistas de Granada”, según Carmona ‘Habichuela’. Sin embargo, al artista le cuesta decidirse por un solo espectáculo de todo el programa: “Todos son unos grandísimos artistas, pero quizá destacaría el concierto inaugural, ya que viene una artista tan importante como es Estrella Morente con su espectáculo ‘Copla’, estrenado por primera vez en Granada, que es enorme y muy difícil de llevar a cabo porque hay mucha gente implicada”. Otra de las obras que destaca Pepe Luis es ‘Cuatro remates’, pues le hace una “ilusión especial” porque es la primera vez que se juntan las cuatro bailaoras “más importantes del flamenco”: Karime Amaya, Belén López, Gema Moneo y Paloma Fantova. El artista dedica unas palabras también a “un maestro de baile como es Farru, que en ‘Por un sueño’ baila, toca y canta”, así como a Mayte Martín, “muy importante y muy especial a la hora de hacer música”.

Así, Pepe Luis invita a los granadinos a que “no se pierdan a estos artistas, que no se pierdan este festival, que ha unido a gente muy importante del flamenco y que merece la pena ir a ver”.

Una parte del camino ya recorrida

El año pasado, cuando se celebró la primera edición de Milnoff en Granada, se aprovechó además para estrenar el espectáculo de Pepe Luis Carmona ‘Habichuela’ ‘In Paradisum’, como cierre, en el Teatro del Generalife, que, según él mismo, “estaba lleno de gente” a pesar de la situación pandémica que se estaba viviendo. “Fue muy difícil desarrollar un festival tan grande con una pandemia, pero la gente lo acogió muy bien se llenaron los espacios porque todos necesitaban volver a disfrutar de la cultura en su ciudad”, cuenta el artista.

Así, este año, el público “ya sabe lo que es Milnoff y le tiene cariño, sabe que traemos actuaciones gratuitas para divertirse y pasear y escuchar y tienen claro que es un festival cuyo deseo es engrandecer Granada y a poner esta ciudad em el primer plano del panorama flamenco nocional y ser una ciudad de arte y cultura flamenca”, comenta. Quizá por eso, se espera que este año acudan más ciudadanos a los espectáculos, lo que podría verse como una ‘ventaja’ de esta edición.

En opinión del artista afincado en Granada, “le estamos ganando la partida al virus en todos los aspectos, y a pesar de que tenemos aforo limitado, pienso que la gente tiene muchas ganas de echarse a la calle y hacer su vida normal”.

Cuando esta segunda edición de Milnoff finalice, dará entonces comienzo la gira de ‘In Paradisum’, un espectáculo “muy complejo” y del que “hay que estar muy pendiente”, por lo que Pepe Luis, sin tiempo para descansar, le dedica un tiempo aparte del festival.