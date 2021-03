Los peluqueros de Granada vuelven a salir a la calle: “Si somos esenciales queremos el 10% de IVA”

El colectivo de peluqueros, esteticistas y barberos de Granada se ha vuelto a manifestar, esta vez en la Plaza del Carmen, para reclamar al Gobierno una bajada del IVA. El sector recuerda que en el 2012, este impuesto se encontraba en el 8%, pero la administración decidió subirlo hasta el 21% como medida temporal, prometiendo que se volvería a reducir con el tiempo. Casi nueve años después, el IVA se mantiene en el mismo porcentaje, un desembolso de dinero que el sector asegura, “no puede hacer frente, menos aún con la pandemia”.

“La subida de trece puntos en el impuesto, una subida que no pudimos trasladar a nuestros salones porque estábamos en crisis, nos lleva a tener que pagar casi medio sueldo al Gobierno cada tres meses”, afirma una de las manifestantes. Esta es la difícil situación que los salones de Granada están afrontando desde hace años, un panorama que se ha agravado aún más con la entrada de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. “Con la pandemia estamos usando materiales desechables por lo tanto estamos sumando aún más gastos a nuestros salones, eso unido al IVA hace que no podamos soportarlo más”.

Vanesa Berrios, portavoz de la plataforma ‘Creer en Nosotros’ de Granada, recuerda que en el 2018 “se redujo el IVA a muchos sectores, mientras que ha nosotros nos han dejado de lado”. Además, Berrios destaca que el sector de los peluqueros “lleva trabajando desde mayo y no nos han cerrado en ningún momento”, es por eso que reclama que “si se nos ha catalogado como esenciales, queremos que nos traten como esenciales y eso es con el 10% de IVA”.

Los peluqueros afirman estar “llevando muy mal” la situación. “Nos tenemos que hacer cargo de ese incremento en la subida de los precios, que no hemos podido hacerlo porque sino nuestro trabajo se vería aún más mermado. Nos sentimos engañados, estamos malviviendo porque no se termina de pagar nunca, estamos trabajando lo menos posible para no gastar ya que el IVA nos está ahogando”.

Esta es la tercera vez, desde el mes de octubre, que el colectivo se ha reunido para alzar la voz y pedir que se les trate como un sector esencial. El próximo miércoles 24 de marzo, los peluqueros, esteticista y barberos mantendrán una reunión con los dirigentes políticos para tratar de llegar a una solución. Mientras tanto, el gremio sigue saliendo a la calle para reclamar esa bajada del IVA que supondría un balón de oxígeno para sus negocios.