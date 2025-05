Las 10 películas que mejor te explican el cónclave, la historia o las relaciones de poder del Vaticano

El cine ofrece decenas de películas que permiten contextualizar lo que ocurrirá en el Vaticano estos días durante el cónclave del que saldrá el sucesor de Francisco I como Papa. En GranadaDigital hacemos un repaso de aquellas producciones que versan sobre la historia de la Iglesia, su labor mundial y las relaciones de poder internas. Las organizamos según las preferencias de la redacción.

10. Ángeles y demonios (2009) – En Prime

Una antigua hermandad secreta reaparece después de siglos y secuestra a los cuatro cardenales con más probabilidad de ser elegidos Papa. Se trata de los Illuminati, quienes amenazan con matarlos uno a uno y atentar posteriormente contra el Vaticano si no se cumplen sus demandas. La policía vaticana recurre a los servicios del experto en simbiología de Harvard, Robert Langdon, interpretado por Tom Hanks.

9. Karol, un hombre que se hizo Papa (2005)

Se trata de una miniserie sobre la vida de Juan Pablo II que hace un recorrido desde su juventud en Polonia y el inicio de su vocación, su elección como Papa y sus primeros años de Pontificado. La historia se centra en sus esfuerzos por la paz, en especial su enfrentamiento contra el nazismo y el comunismo.

8. The letter: a message for our earth (2022) – En Youtube

Este documental dirigido por Nicolas Brown explora en profundidad el vínculo entre la humanidad y el medio ambiente, uniendo las voces de destacados líderes religiosos y científicos, entre ellos el papa Francisco. La obra resalta la gravedad y urgencia de enfrentar el cambio climático, transmitiendo un poderoso mensaje de esperanza y apelando a la acción colectiva para proteger el planeta.

7. Amén (2002)

Durante la Segunda Guerra Mundial, el oficial alemán responsable de suministrar el gas utilizado en las cámaras de exterminio queda profundamente impactado ante los horrores cometidos en los campos de concentración. En compañía de un joven sacerdote jesuita intenta alertar al Papa Pío XII y a los Aliados sobre estos crímenes, buscando desesperadamente detener las atrocidades del régimen nazi.

6. El tormento y el éxtasis (1965) – En Filmin

Este clásico versa sobre la complicada relación entre el artista Miguel Ángel y el papa Julio II, quien le encarga pintar el techo de la capilla Sixtina. En la película se constatan sus diferencias personales y artísticas, consecuencia especialmente del fuerte carácter de ambos. Está dirigida por Carol Reed y es una adaptación de una celebrada novela de Irving Stone.

5. El padrino III (1990) – En Max

Michael Corleone trata de abandonar definitivamente la vida de mafioso y para ello emprende negocios legítimos que le terminan llevando al propio Vaticano. En la subtrama se nos muestra el fallecimiento del Papa Pablo VI, los manejos internos para el nombramiento el cardenal Lamberto como el Papa Juan Pablo I y su muerte de un infarto repentino, apenas 30 días después de ser elegido, sobre la que se han escrito muchas teorías.

4. Las sandalias del pescador (1968) – En Movistar +

La geopolítica y los entramados de la Iglesia ya quedaron bien reflejados en 'Las sandalias del pescador', de 1968. Dirigida por Michael Anderson y basada en una novela de Morris West, la trama se sitúa en un contexto mundial convulso, con la Guerra Fría como telón de fondo, y se atrevió a plantear una pregunta entonces impensable: ¿puede el Papa intervenir directamente en los grandes conflictos del mundo moderno?

3. Cónclave (2024) – En Prime

'Cónclave' gira en torno al cardenal Lawrence (interpretado por Fiennes), un prelado veterano que asume el rol de decano del Colegio Cardenalicio en el momento más decisivo de su vida: la elección del nuevo líder de la Iglesia tras su repentina muerte. A partir de ahí, el espectador es arrastrado a los corredores de mármol del Vaticano entre miradas calculadas, tensiones teológicas y estrategias que poco tienen que envidiar a un thriller político de alto calibre.

2. Los dos papas (2019) – En Netflix

Dirigida por Fernando Meirelles, explora la relación entre el Papa Benedicto y el Papa Francisco durante el tiempo que compartieron papado. Esta cinta viene a mostrar dos maneras distintas de entender el poder de la Iglesia explorando los pasados de ambos protagonistas y sus forma de atender las demandas del mundo moderno para modificar ciertos aspectos del mundo de la Iglesia Católica.

1. The Young Pope (2016) – En Max

Se trata de una serie de televisión dirigida por Paolo Sorrentino que narra la historia de Lenny Belardo, un joven cardenal italoamericano que es elegido Papa. Su elección es inesperada y genera controversia, no solo por su juventud, sino también por sus ideas conservadoras y su compleja relación con la fe. El Papa Pio XIII, como se hace llamar, se enfrenta a la presión de la jerarquía eclesiástica, a sus propios demonios internos y a la necesidad de reformar la institución. Una serie de diferente y arriesgada que cosechó muy buenas críticas. La tienes en Max.