La película sobre Antonio Machado ‘Los días azules’ se proyecta este miércoles en la Biblioteca de Andalucía

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico proyecta en la sede granadina de la Filmoteca de Andalucía dos películas, la primera el documental sobre la vida y obra de Antonio Machado ‘Los días azules’, este miércoles 20 de enero, y la coreana ‘Woorijb’ (The house of us) el viernes 22 enero, ambas a las 16,00 horas en la sala Val de Omar de la Biblioteca de Andalucía.

‘Los días azules’ recupera la memoria y la obra de Antonio Machado, en el 80 aniversario de su muerte. La vida del poeta como símbolo de la España que se perdió: un canto a la importancia de la cultura para la vida, para el progreso y para crear una sociedad mejor.

Es una producción de Canal Sur Radio y TV con la colaboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

Para su directora y guionista Laura Hojman explica que es un documental que comenzaron a rodar en 2019, en el ochenta aniversario de la muerte de Antonio Machado. Un viaje que les llevó desde Sevilla, su ciudad natal, hasta Collioure, Francia, donde murió pocos días después de cruzar la frontera del exilio.

A través del recorrido físico de los lugares en los que vivió y trabajó, se emprende un viaje vital que permite entender los aspectos de su personalidad y su obra.

Por su parte, ‘Woorijb (The house of us) cuenta la historia de Hana, de 12 años, que está inquieta porque sus padres no dejan de discutir. Termina 5º curso y quiere irse de vacaciones con sus padres y su hermano Chan, que estudia bachillerato. Aunque la familia discute a diario, Hana cree que todo volverá a ser como era si consigue llevarlos a todos de viaje. Un día conoce a Yoomi y a su hermana pequeña Yoojin.

Los padres de ambas niñas siempre están de viaje luchando por llegar a fin de mes mientras que ellas pasan las vacaciones de verano con su tío en un pequeño apartamento. Entre su madre adicta al trabajo, su padre que es la oveja negra de la familia y su hermano rebelde, Hana luchará por reconstruir la relación familiar.

Las tres amigas intentan salvar sus hogares pero por desgracia Hana oye la noticia del divorcio de sus padres y Yoomi acaba recibiendo un aviso de desahucio. El Centro Cultural Coreano en España ha colaborado en la realización de un filme que ha obtenido numerosos premios en los festivales de cine que se han podido celebrar en 2020.

Las proyecciones se desarrollan en la Sala Val de Omar de las bibliotecas Pública Provincial y de Andalucía, contarán con todas las medidas de prevención de reducción de aforo y distancia de seguridad, y su horario será a las 16:00 horas. No obstante, este horario podría modificarse en el supuesto de que hubiese una modificación de los horarios para las actividades no esenciales. Es por ello, que se recomienda al público revisar en la web de la Filmoteca de Andalucía los horarios de cada película, si hubiese cambios en la normativa.