Pedro Fernández: "Hoy empieza un nuevo tiempo en el PSOE de Granada"

El nuevo secretario general del PSOE en Granada, Pedro Fernández, ha dado inicio a su mandato con un acto en la Huerta de San Vicente, un enclave simbólico para la ciudad, donde ha estado rodeado de alcaldes y principales dirigentes socialistas de la provincia con los que ha reivindicado la unidad como eje de su proyecto y ha marcado sus prioridades políticas.

Fernández ha comenzado su discurso agradeciendo el apoyo de la militancia: "Desde el primer momento me animaron a aspirar a la Secretaría General", ha destacado, asegurando que su compromiso es firme y que asume el cargo con la responsabilidad de fortalecer el partido. El líder socialista ha subrayado la importancia de la unidad, la transparencia y el trabajo en equipo: "Vamos a estar en la calle, con la gente, con las asociaciones, escuchando y actuando". Además, ha reafirmado su apuesta por la educación y la sanidad públicas, así como por el impulso del desarrollo económico en la provincia.

Compatibilizar el liderazgo del PSOE con la Delegación del Gobierno

Uno de los temas que ha surgido ha sido el de la posibilidad de compatibilizar su nuevo cargo con su actual responsabilidad como delegado del Gobierno en Andalucía. Ante las dudas, Fernández ha sido claro: "Es absolutamente compatible. La Delegación del Gobierno me permite tener un contacto permanente con quienes toman decisiones importantes". Asimismo, ha enfatizado que su compromiso con Granada y su ciudadanía no se verá afectado: "Estoy pendiente de Granada, de los granadinos y granadinas, y de la gente que me acompaña", destacando la calidad del equipo que le rodea y su capacidad de gestión en ambos frentes.

Duro ataque a Moreno Bonilla: "Será su tumba política"

Fernández también ha dirigido parte de su intervención a criticar la gestión del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, especialmente por su decisión de rechazar la condonación de 19.000 millones de euros de deuda ofrecida por el Gobierno central. "Es una irresponsabilidad renunciar a una cantidad que podría destinarse a mejorar la sanidad, la educación y la dependencia", ha afirmado, asegurando que esta postura responde únicamente a la estrategia de confrontación del PP con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Además, ha recordado otros recursos rechazados por la Junta: "Han votado en contra del decreto Ómnibus, lo que supone perder 1.800 millones de euros en anticipos para Andalucía y 200 millones para los ayuntamientos. También devolvieron 400 millones destinados a autónomos y renunciaron a 12.000 plazas públicas para niños de 0 a 3 años".

Para Fernández, esta gestión evidencia el desinterés de Moreno Bonilla por mejorar la vida de los andaluces, asegurando que "si sigue con esta estrategia de seguidismo al PP de Madrid, será su tumba política". Con este mensaje, Pedro Fernández ha dejado claro que su liderazgo buscará reforzar la cohesión del partido, defender políticas de progreso y garantizar que las decisiones institucionales se tomen desde el diálogo y la responsabilidad.

Crítica a la gestión de la Zona de Bajas Emisiones

Otro de los temas candentes abordados ha sido la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Granada y su impacto en el área metropolitana. Fernández ha cuestionado la falta de diálogo por parte del Ayuntamiento en la implementación de esta medida: "Cualquier decisión que afecte a un área funcional tan interconectada como el área metropolitana debe tomarse con máximo consenso y transparencia".

El socialista ha advertido sobre los efectos negativos de una mala planificación y ha instado a revisar su impacto para evitar perjuicios a los ciudadanos: "Todos compartimos el objetivo de reducir las emisiones, pero las cosas hay que hacerlas bien y con lealtad institucional".

Con este mensaje, Pedro Fernández ha dejado claro que su liderazgo buscará reforzar la cohesión del partido, defender políticas de progreso y garantizar que las decisiones institucionales se tomen desde el diálogo y la responsabilidad.