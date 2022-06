El Patronato de la Alhambra asegura que modificará su relación de puestos de trabajo para adaptarlos a las necesidades

El Comité de Empresa del Patronato de la Alhambra y el Generalife, formado por CCOO, CGT, CSIF, UGT y USTEA, han iniciado en la mañana de este miércoles la primera de las concentraciones convocadas "en defensa de la recuperación de los derechos de los empleados del conjunto monumental, derechos que han sido mermados como consecuencia de la gran falta de personal que existe en la actualidad y que se agrava aún más con la externalización de los servicios en favor de las contrataciones privadas". El Patronato de la Alhambra y el Generalife ha respondido a esta concentración con un comunicado y ha asegurado que va a "modificar su relación de puestos de trabajo para adaptarlos a las necesidades del conjunto monumental desde un punto de vista estructural y de organización" y así se le ha trasladado tanto al Comité de Empresa como a los representantes sindicales y en eso "se está trabajando actualmente".

"El estudio de la modificación se inició a principios de 2020 pero, debido a la pandemia, se está evaluando de nuevo atendiendo a las necesidades actuales de personal del Patronato. Es importante recordar también que el presupuesto de la Junta de Andalucía para 2022 está prorrogado y que llevar a cabo la modificación de la relación de puestos de trabajo requiere de una cobertura presupuestaria que este año no ha sido posible reflejar en el mismo", han indicado desde el Patronato de la Alhambra.

Cobertura de vacantes

La cobertura de vacantes "está sometida, además de a la autorización previa de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, a los mandatos legales que imponen límites para la misma", han apuntado desde el Patronato, que también ha indicado que la tasa de reposición de efectivos "es un tope marcado por el Estado para la inclusión de plazas en las Ofertas de Empleo Público y, por lo tanto, es el máximo de contratación temporal posible, máxime teniendo en cuenta el tenor del Real Decreto Ley 14/2001, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público". "Todos los años se hace una distribución proporcional entre las distintas consejerías y agencias en función del peso que el personal de cada sección presupuestaria tiene en relación al total de personal existente en el sector de la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiendo al Patronato de la Alhambra y Generalife un porcentaje del peso sobre el total del referido personal", han añadido desde el Patronato.

"Una vez realizada la distribución de este porcentaje, para el que se tiene en cuenta la tasa de reposición de efectivos calculada para la configuración de la OEP del año correspondiente, a esta Agencia Administrativa se le adjudica un máximo de plazas vacantes a cubrir en el año, siendo este número el máximo de contratación temporal posible para cobertura de vacantes. Partiendo de esa previsión, durante el presente año se ha procedido a cubrir las vacantes de tres PECIS y un Oficial de 2ª de Jardinería, un Auxiliar de instituciones culturales, un expendedor y un vigilante, estando en proceso de cobertura otra plaza más de vigilante", han detallado.

Ejecución de sentencias de indefinidos no fijos discontinuos

Las sentencias del personal declarado por las mismas indefinidos no fijos discontinuos "se han ejecutado en sus propios términos", según el Patronato. "Dichas sentencias indicaban que este personal sería llamado para cubrir periodos de vacacionales durante la Semana Santa, el periodo estival y la Navidad. Sin embargo, el PAG ha mejorado esta previsión realizando llamamientos por un total de siete meses y medio a razón de un mes durante Semana Santa, cuatro meses y medio durante el periodo estival y dos meses durante la Navidad, suponiendo ello una mejora respecto a los periodos indicados en las sentencias. Respecto a la solicitud de conversión de esas plazas en vacantes no puede atenderse al no estar así indicado en la sentencia", ha apuntado el Patronato. "Los propios tribunales han declarado que la ejecución realizada ha sido adecuada y conforme a Derecho", ha añadido.

Personal de oficios que prestó servicios durante la pandemia

"El personal de oficios prestó servicio durante la pandemia al ser considerados servicios esenciales en aplicación de la Orden del consejeros de la Presidencia, Administración Pública e Interior del 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía cono motivo de las medidas excepcionales adaptadas para contener el Covid-19, dictada con el objeto de garantizar la prestación efectiva y el mantenimiento de los servicios públicos de la Administración de la Junta de Andalucía", ha detallado desde el Patronato.

"El anexo de la citada Orden detallan aquellos servicios esenciales respecto de los que debe garantizarse en todo caso su prestación efectiva, indicándose como tales los servicios de acceso, vigilancia, seguridad, limpieza y mantenimiento. El personal de oficios que prestó servicios motivado en las medidas excepcionales adoptadas durante la pandemia tiene todo nuestro reconocimiento y agradecimiento. Sin embargo, esto no puede ser correspondido con la compensación de días por servicios prestados, como reclaman las organizaciones sindicales, puesto que dicha circunstancia no está contemplada en la norma. De igual forma, no tenemos constancia de que esa compensación se haya realizado en otros órganos de la Administración Pública de la Junta de Andalucía", han indicado también desde el Patronato de la Alhambra y el Generalife.