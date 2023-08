Granada se abre al mundo desde la pequeña pantalla de TikTok

TikTok se ha convertido en los últimos años en una de las redes sociales con mayor influencia y alcance entre la población más joven. Su auge llegó con la pandemia del coronavirus. Las inagotables horas en casa llevaron a miles de personas a entretenerse visualizando vídeos breves de bailes, pruebas y humor. Su éxito fue creciendo hasta convertirse en una ventana hacia el mundo, un pequeño espacio en el que descubrir tendencias, comidas, recetas, música o viajes.

La plataforma se ha convertido en una gran oportunidad de trabajo para aquellos que saben aprovechar sus cualidades, algo que supo hacer a la perfección Marta Sánchez, la creadora de la cuenta @pateandogranada. Esta granadina aprovechó su pasión por la historia de Granada y su provincia para mostrar al mundo los rincones más bonitos y desconocidos de la ciudad y así poder atraer más turistas para sus tours. Su alegría, su humor y su capacidad de contar y mostrar en apenas unos pocos seguidos los lugares más bellos de la provincia han hecho que sus seguidores se puedan contar por miles y que su cuenta se convierta en toda una referencia para aquellos que quieren descubrir Granada.

Pregunta: Muchos te conocemos por tus redes sociales, por esos vídeos y pequeños viajes que realizas por Granada para mostrarla al mundo, pero no conocemos tu historia. ¿Cómo empezó el proyecto de ‘Pateando Granada’?

Respuesta: Lo primero es que mi público siempre ha sido el inglés. Me planteé empezar en el mundo del turismo porque me encantaban los idiomas y siempre he trabajado con turistas de habla inglesa. En la pandemia comencé a hacer vídeos para atraer al público inglés para cuando acabase la pandemia. Todo mi contenido era en inglés, pero mis amigos y familia empezaron a ver mis vídeos y me dijeron que porqué no lo hacía en español, para que más gente se enterase de esas rutas. Sobre septiembre de ese año, del 2020, una noche empecé a darle vueltas al tema. Se me vino el nombre de ‘Pateando Granada’ y me aventuré a hacer lo mismo que hacía en inglés, pero también en español. Y mira, me ha ido tan bien que hasta he dejado las cuentas que tenía dedicadas al turista extranjero.

P: Actualmente cuentas con más de 50.000 seguidores en TikTok, la red social donde más repercusión tienes. ¿Qué ha significado para tí la entrada en esta plataforma? ¿Ha tenido una repercusión directa en tu trabajo?

R: El salto a TikTok lo di sobre febrero de 2021. En la pandemia todos estuvimos tonteando un poco con TikTok y como nos entretuvo tanto empecé a investigar y descubrí algunas cuentas de contenido histórico que me encantaron, así que empecé a aventurarme en esta plataforma. Siempre lo digo, las redes son un escaparate. En la pandemia conseguí tres o cuatro tours para ‘Pateando Granada’, en ese momento apenas tenía 200 seguidores. Ahora me puedo permitir decir que tengo trabajo para todo el mes gracias a mi contenido en redes. Tanto en español como en inglés, porque aunque la cuenta que tenía de contenido en inglés la dejé, sí que me llaman algunos youtubers internacionales, he colaborado con bastantes y eso se sigue moviendo. Me llega muchísimo turista internacional, pero también nacional y sobre todo, local, algo que agradezco mucho.

P: ¿Esperabas tener esta repercusión? ¿Llegar a tantas personas e incluso tener algún vídeo viral?

R: Ni mucho menos. Empecé siendo guía de rutas, viajando con grupos por Europa y España, pero veía en otras ciudades espectaculares que les faltaban cosas que Granada sí que tenía. Me dí cuenta de que Granada tenía de todo, solo había que explotarlo un poco. Mi intención fue mostrar mi ciudad y, siendo egoísta, empecé para encontrar más trabajo, pero nunca me imaginé que iba a tener esta repercusión y que iba a estar dando entrevistas a teles locales, nacionales, radios, periódicos…

P: Cuéntanos un poco sobre tu contenido de TikTok porque, obviamente se basa en conocer distintos lugares e historias de Granada, pero vemos como cada vídeo tiene un punto especial, un toque de humor o de curiosidad. ¿Cómo planeas y trabajas cada vídeo?

R: Improviso bastante, es algo muy natural. Empecé por conseguir trabajo, ahora sigo porque me apasiona Granada. Yo hago los tours tal y como se ve en los vídeos. Hago chascarrillos y busco que se aprenda sobre la cultura de la ciudad de una forma amena y divertida. Los vídeos son según se me van ocurriendo. Tengo muchísimo contenido grabado porque viajo mucho con mi pareja y mis hijos y ya en casa pues me dedico a montar los vídeos en los pocos ratos libres que tengo.

P: ¿Todos los planes y rutas que muestras en tus redes son planes que vas descubriendo tu o tus seguidores también te proponen algunos lugares interesantes?

R: Muchas veces me han hablado de sitios que aun no conozco demasiado. A Baza, por ejemplo, he ido hace poco. Es un municipio que no había visitado demasiado y aproveché mis vacaciones para ir ya que, como son cortitas, decidimos quedarnos en Granada para descubrir más la provincia. He podido ir a Baza, Zújar o Freila que no los conocía y que son sitios que me han recomendado mis seguidores. Con esos viajes aprovecho también para coger más contenido para mis vídeos. Cuando voy a esos sitios también pido en Instagram o en otras plataformas que me recomienden sitios para comer y al final es algo que me ayuda en mi trabajo

P: ¿Consideras que TikTok es una plataforma que está ayudando al turismo y también a los propios turistas para descubrir más sus ciudades, para moverse un poco más por su entorno?

R: TikTok es una herramienta brutal para los turistas, ayuda mucho para darle forma a un viaje. A los guías turísticos también nos ayuda a encontrar trabajo, pero no es nada fácil, llevo tres años con este proyecto y se necesita tener un nivel de constancia muy alto. Es otro trabajo más al que hay que dedicarle muchísimas horas.