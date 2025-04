Pastora Soler y Juanjo Bona encabezan la agenda cultural granadina esta semana

La agenda cultural llega a Granada una semana más cargada de emoción y pasión con el comienzo del mes de mayo, que viene marcado por la gran variedad de conciertos y espectáculos que acoge la ciudad a lo largo de estos días. Y es que, con un jueves festivo en el horizonte, seguro que no son pocos los que quieren aprovechar esta ocasión para descansar y disfrutar del grandioso ocio que ofrece la capital y sus municipios colindantes.

Pastora Soler

Pastora Soler regresa a Granada con un esperado concierto que promete ser una cita inolvidable para sus seguidores. La artista sevillana, con más de 25 años de trayectoria a sus espaldas, hará parada en la ciudad andaluza como parte de la gira de presentación de su nuevo álbum, un trabajo cargado de emoción y potencia vocal que reafirma su lugar destacado en la música española.

Con doce discos de estudio publicados y una carrera reconocida con premios tan relevantes como la Medalla de Andalucía, Pastora desplegará sobre el escenario un repertorio en el que no faltarán sus grandes éxitos, incluidos temas emblemáticos. Granada será así testigo de una noche de música y emoción de la mano de una de las voces más queridas del panorama nacional.

Juanjo Bona

Juanjo Bona llega a Granada con su primera gira en solitario, Tan mayor y tan niño. Un espectáculo íntimo y lleno de emociones donde el joven artista, con tan solo 20 años, da muestra de su talento, carisma y profundo amor por la música, el arte y el folclore. Tras arrancar su recorrido en Palma de Mallorca el pasado 8 de marzo, Bona aterriza en los escenarios granadinos dispuesto a conquistar al público con un show único

'Sensaciones' en el Teatro Flamenco de Granada

Es un espectáculo que siempre se destaca en la agenda cultural. Flamenco no rima con Granada, pero siempre suena bien. La actuación 'Sensaciones' es la cita habitual de los granadinos que quieren disfrutar este arte. Se lleva a cabo en el Teatro Flamenco de Granada y tanto sus pases como sus precios nunca cambian. Cuenta con dos pases habituales: uno a las 17:00 y otro a las 19:00 horas. Además, se añade un pase extra el viernes y el sábado a las 20:45 horas. Por su parte, la entrada es gratuita para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años.

Hotel Palacio de Santa Paula y Candlelight: Lo Mejor de Hans Zimmer y Coldplay vs. Imagine Dragons

La luz llega al Hotel Palacio de Santa Paula, que acoge este domingo 4 de mayo dos espectáculos Candlelight. El primero será a las 19:00 horas en el que se escuchará lo mejor de Hans Zimmer. Ensemble Hispano interpretará los siguientes temas: 'Time' de Origen, 'This Land' de El Rey León, 'Zooster's breakout' de Madagascar, 'Supermarine' de Dunkerque, 'Honor' de The Pacific, 'A Dark Knight' de Batman, el caballero oscuro, 'Suite' de Wonder Woman, 'Cornfield Chase' de Interstellar, 'Suite' de Dune, 'Suite' de Gladiator, 'Discombobulate' de Sherlock Holmes y 'Flight' de El hombre de acero. El precio de entrada es entre 20 y 39 euros.

Tan solo unas horas más tarde, a las 21:00 horas, el recinto acogerá una segunda entrega donde, de nuevo, dicho espacio se convertirá en una grandiosa oportunidad para poder disfrutar de diferentes temas de las aclamadas bandas Coldplay e Imagine Dragons, que a través de la esencia Candlelight intentará embaucar a los allí presentes.

Eventos culturales en Granada:

Miércoles 30 de abril:

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

20:00 horas: Abril para vivir, El Hombre Garabato. Teatro Isabel la Católica, Granada. (15,50 euros)

21:00 horas: Juanjo Bona - Tan mayor y tan niño. Palacio de Congresos y Exposiciones, Granada

21:00 horas: Cremita Jam. JJ Taberna, Granada. (8 euros)

21:00 horas: Giganta. Planta Baja, Granada. (10 euros)

21:30 horas: Maniacs. Lemon Rock, Granada. (5 euros)

Jueves 1 de mayo:

16:00 horas: Axé Brasil 2025. Sambiosis, Granada. (15 euros)

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

20:00 horas: Abril para vivir, Coro Manuel de Falla. Teatro Isabel la Católica, Granada. (15 euros)

20:00 horas: Rock x Palestina: Al margen + Demencia Genil, concierto solidario. Planta Baja, Granada. (7,84 euros)

21:00 horas: Espectáculo flamenco. Eshavira, Granada. (12,37 euros)

21:00 horas: El huerto de Ataecina. JJ Taberna, Granada. (12 euros)

21:00 horas: Electroviral. Tributo a Supersubmarina. Lemon Rock, Granada. (12/15 euros)

Viernes 2 de mayo:

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

18:30 horas: A mi bola Rock Fest, Iron Dicks. Tributo a Iron Maiden + Vastago + Murlach. Planta Baja, Granada. (12 euros)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

20:00 horas: GER. Si la vida es un despropósito, nosotras también. Palacio de Congresos y Exposiciones, Granada

20:45 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

21:00 horas: Pastora Soler. Palacio de Congresos y Exposiciones, Granada. (44/49,50 euros)

21:00 horas: El Niño Lord.Cah. JJ Taberna, Granada

21:00 horas: Patrimonio flamenco. Teatro la Chumbera, Granada. (13 euros)

21:00 horas: Manolo Kabezabolo + Debruces. Sala Riff, Armilla. (18,72/20 euros)

21:30 horas: El Niño Lord.Cah. JJ Taberna, Granada

21:30 horas: Fotocromo + Doctor Pretorius. Lemon Rock, Granada. (10 euros)

Sábado 3 de mayo:

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

18:00 horas: Italianini. Lemon Rock, Granada. (3 euros)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

20:45 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

21:00 horas: Patrimonio flamenco. Teatro la Chumbera, Granada. (13 euros)

21:00 horas: El Nido. JJ Taberna, Granada. (10 euros)

21:00 horas: Somos la Herencia + Iannis Anisakis. Planta Baja, Granada. (13,20 euros)

22:00 horas: We want more. Tributo a Gary Moore. Sala Víbora, Granada. (10/12 euros)

Domingo 4 de mayo: