Pastilleros contra el olvido: la Granada rural cuida a sus mayores

Con la edad es más fácil caer en el descuido de lo cotidiano, de los detalles que uno de debe atender en el día a día. Por ejemplo, la toma a deshoras de la medicación que uno tiene prescrita por el médico de cabecera. En ocasiones está formada por dos, tres o cuatro pastillas distintas y el control de las mismas se le escapa a las personas mayores.

El Colegio Oficial de Farmaceúticos de Granada y la Diputación de Granada quieren ayudar a que estas situaciones de olvido no se produzcan con frecuencia. Para ello se ha creado el programa ‘Mi reto’, que ya se aplica con éxito en las farmacias rurales de municipios con mayor riesgo de despoblación. Los pacientes mayores de 64 años pueden acudir una vez a la semana a la farmacia del pueblo y recibir su pastillero semanal debidamente organizado y dosificado. Un millar de personas se pueden ver ayudadas por la iniciativa.

El Sistema Personalizado de Dosificación (SPD) –así se llama el servicio– se ha convertido en casi esencial para muchos pacientes. Las farmacias en las que se ofrece atienden esta demanda como una más de sus tareas asistenciales tales como la toma de tensión o la deshabituación al tabaco. “A mí me gustaría poder realizar más SPD para que se beneficiara más gente del proyecto”, señala Sara Cejudo, la farmacéutica de Alamedilla, una localidad de la parte nororiental de la comarca de Los Montes. Ella ya ha comprobado que la idea funciona y era necesaria.

“Está muy bien hecho. No te confundes. Hoy tomas una, no sabes nada de la otra, y así aciertas. No puedes equivocarte”, explica Silvestre, uno de los clientes habituales de Sara. Su hija Trinidad le acompaña durante la visita de GranadaDigital: “Venimos aquí todos los miércoles a recoger el pastillero. Le damos el vacío y nos dan el lleno. Sara se encarga. Si falta algún medicamento llama al médico y le dice que hay algo que falta para que se lo receten. Si le recetan alguno nuevo, se lo vuelve a poner. Si le quitan alguno… Ella está muy pendiente de todo eso”.

El sistema evita confusiones en la medicación de nuestros mayores

El SPD se ha convertido en un buen método para mejorar la adherencia porque evita muchas confusiones. Todo está perfectamente organizado. “También nos permite detectar reacciones negativas asociadas a los medicamentos y eso hace que, si lo podemos evitar, el paciente no deje de tomar su medicación porque tenga esos problemas”, explica Sara.

“El sistema también nos permite detectar reacciones negativas asociadas a los medicamentos"

“Es una idea magnífica. Por ejemplo, había días en los que no sabía qué pastilla tomar. Eran tantas las que tomaba, que no sabía cuál me tocaba”, comenta Andrés, otro vecino. Hacía tiempo que la gente quería participar de algo similar. En la farmacia de Alamedilla ya se había recogido este deseo por parte de muchos de los habituales. “La gente quería participar en algo parecido, ya me venían preguntando y la verdad es que ha sido perfecto”, confirma Sara, la farmacéutica.

Plan para combatir la despoblación en zonas rurales

Para poder dispensar este servicio en su farmacia ha tenido que cumplir con los requerimientos que se han establecido. El farmacéutico debe ejercer en la localidad donde resida el paciente, estar acreditado en el colegio oficial y realizar la comunicación previa a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía.

La Diputación de Granada destinará a este proyecto hasta 150.000 euros antes de que finalice el año en el marco del Plan de Acción. Esta inversión se inscribe dentro de una estrategia más amplia para combatir la despoblación en la provincia. Entre las medidas ya implementadas destaca el ‘Cheque Bebé’, una ayuda de 1.000 euros por nacimiento o adopción dirigida a familias que residen en municipios con riesgo de despoblación.