Paso atrás del Sima Granada en la lucha por entrar al Playoff

Tras la victoria ante Melistar Futsal, Sima Granada se desplazaba hasta tierras cordobesas para afrontar la primera de las dos finales que debía disputar en su afán por conseguir la cuarta plaza; posición que permite clasificarse al play-off de ascenso a Segunda División.

Sima Granada inició el encuentro conociendo el resultado del filial del Pozo Murcia, por lo que a los rojiblancos solo les valía la victoria para recuperar la cuarta posición. No obstante, dicha presión añadida no afectó a un equipo que salió con las ideas claras en busca de la meta de Nono. Mismo objetivo perseguía Bujalance, que fue el primer conjunto en crear una verdadera ocasión de peligro.

Dentro de dicha igualdad, el cuadro cordobés tuvo mayor puntería. Una jugada por banda izquierda se convirtió en un pase de la muerte que remachó en el segundo palo Flores. Lejos de caer en desánimo, Sima Granada mantuvo la calma y lo siguió intentando, especialmente con tiros desde media distancia.

Sin embargo, cuando rondaba la escuadra nazarí el tanto del empate, un saque de esquina terminó en una semivolea de Cristóbal para doblar la ventaja de Bujalance. Este resultado dibujó caras de preocupación en el banquillo rojiblanco, pero Sima Granada logró regresar al partido gracias al gol de su capitán Kiko Lara.

Justo en ese momento, restaban cinco minutos para la conclusión de la primera parte. Fue entonces cuando el envite se convirtió en un corre-calles del que estuvo a punto de salir beneficiado Bujalance FS. No obstante, Edu Ferrer se erigió en protagonista con un paradón clave, que permitió cerrar el primer acto con el mencionado 2-1.

Ya en la reanudación, lo cierto es que Sima Granada salió con una marcha más. Los pupilos de Rafa García dieron un paso al frente y encontraron el premio del empate en las botas de Barranco. El 2-2 hizo mucho daño a Bujalance, que estuvo a punto de ver cómo le remontaban sino llega a ser por la mala suerte que tuvo Dani Aguilera de estrellar el balón contra la madera.

La fortuna se volvió a alinear del lado cordobés tras un error en salida de Kiko, que regaló un gol a puerta vacía a Titín. Con resultado adverso, Rafa García optó por portero-jugador, algo que salió a la perfección, ya que en su primer ataque en superioridad, Sima Granada encontró el tanto del empate. Kiko se resarció de su error con una definición magistral que devolvía la esperanza al banquillo granadino.

La igualada no servía a ninguno de los dos equipos, por lo que ambas escuadras lo siguieron intentando hasta el final de la contienda. No obstante, ninguno fue certero en sus intentos y el electrónico ya no se movió más. Con el empate, Sima Granada queda dos puntos por debajo del Pozo Murcia “B”, equipo que cierra el play-off de ascenso a falta de una jornada.

Ficha del partido:

Bujalance FS: Nono, Adri Luna, Antonio Catiti, Cristóbal y Pedro Catiti. También jugaron: Flores, Titín, Álvaro, Buitre

Sima Granada FS: Edu Ferrer, Froi, Weche, Kiko Lara y Barranco. También jugaron: Dani Aguilera, Pedro Soto, Rafi, Emilio, Guille y Valverde.

Goles: 1-0 Flores, 2-0 Cristóbal, 2-1 Kiko, 2-2 Barranco, 3-2 Titín, 3-3 Kiko

Árbitros: José Ángel Lara, Álvaro Torres y Juan Antonio Batres (asistente). Amonestaron a los jugadores locales Cristóbal, Nono, Flores, Titín, Pedro Catiti y al técnico Fermín Hidalgo. También a los jugadores visitantes Dani Aguilera, Rafi, Kiko Lara, Valverde, José Ángel, Guille y Emilio, así como al entrenador Rafa García.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 29 en el Grupo V de Segunda División B, celebrado en el Pabellón José Pérez Pozuelo (Bujalance-Córdoba)