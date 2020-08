Pasión por Pasión en un parque El Majuelo entregado

Pasión Vega llenó de canciones y ritmos de uno y otro lado del Atlántico el Parque El Majuelo de Almuñécar en el segundo de los conciertos que presentó en la tercera edición de La Caña Flamenca 2020, y el primero que abrió la agenda cultural que ha presentado la Concejalía de Cultura y Fiestas sexitana para este mes de agosto.

Con todo el aforo cubierto, Pasión Vega presentó su último álbum ‘Todo lo que tengo’, homenajeando a la música y el folclore latinoamericanos a través de un repertorio escrito por distintos compositores de uno y otro lado del mundo, generando un viaje sonoro a través de letras con temáticas diversas y ritmos como el son, la bachata, el bolero, la bossa, entre muchos otros.

A todo ello no pudo faltar el homenaje a Carlos Cano, interpretando María La Portuguesa, y la copla española de toda la vida. Todo un lujo de voz y estilo junto al palmeral del parque botánico y teniendo como testigo una luna llena que se dejaba entrever entre el Castillo de San Miguel y las palmeras, en una noche donde por no faltar, no faltó ni el calor. Como buen agosto.

Paz Vega fue despedida con una gran ovación, no sin antes ofrecer corresponderles con un nuevo regalo musical, después de dos horas de concierto.

Entre el público, estaba la cantaora granadina Marina Heredia, a la que Paz Vega dedicó una canción. A Marina le acompañó Curro Albaicín. Todos ellos junto al concejal de Cultura, Alberto García Gilabert, y la teniente de alcalde, Beatriz González, felicitaron a la cantante.

La granadina Estrella Morente ofrecerá el tercer concierto del Festival La Caña Flamenca el próximo domingo 16 de agosto.