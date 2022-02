El pasaporte Covid dejará de ser obligatorio en Andalucía este martes

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha anunciado este sábado que la norma que obliga a tener el pasaporte Covid en la región para acceder al ocio nocturno, establecimientos de hostelería, sanitarios y sociosanitarios decaerá este martes.

"El día 15 (este martes) cumple la prórroga que se pidió para el pasaporte Covid, no vamos a pedir la renovación, luego decaerá la obligación de pasaporte Covid para ocio nocturno, restauración, establecimientos sanitarios y sociosanitarios. Ya no será obligatorio en Andalucía", ha subrayado Aguirre en declaraciones a los medios en Córdoba.

El certificado Covid o prueba diagnóstica negativa de coronavirus para el acceso en Andalucía al espacio interior de establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento lleva en vigor desde el 20 de diciembre. Respecto a visitas a centros sanitarios con internamiento y centros sociosanitarios de carácter residencial, se exigía desde el 7 de diciembre.

No obstante, seguirá siendo obligatorio para poder viajar a ciertos países, algo que trasciende de las competencias de la Junta y depende de los acuerdos que suscriba España a nivel nacional o a través de la Unión Europea.

Aguirre ha explicado que esta decisión se toma porque tanto la incidencia como la presión hospitalaria están bajando, con alrededor de 600 hospitalizados menos por Covid en una semana. "El disminuir la presión hospitalario indica que la sexta ola está en franca remisión y esperemos llegar a una fase de estabilización en 10-15 días", ha apuntado.

Sobre la atención primaria, la región está en "fase de normalización", hasta el punto de que el consejero ha asegurado que el sistema telefónico Salud Responde "responde a cualquiera que llame". "Invito a cualquiera que lo necesite que llame a Salud Responde y verá la prontitud y presteza", ha añadido.

Así pues, la demora media es de 3,76 días para ser atendido, lo que "entra dentro de la horquilla de normalidad".

"LA PRIMERA CHICOTÁ LA QUIERO DAR YO"

Asimismo, ha asegurado que el volumen tan grande andaluces que se han contagiado de la cepa Ómicron "ha creado también una inmunidad natural", además de la adquirida por las vacunas, de forma que, a no ser que viniera una variante nueva que no fuera sensible a los anticuerpos por inmunidad natural o adquirida, "podríamos llegar ya a una fase de estabilización, de tranquilidad".

"El virus ha venido para quedarse con nosotros, de ahí que pida precaución a todos los andaluces", ha agregado.

Sobre la estacionalidad y el impacto del virus en el futuro, ha dicho que "posiblemente el virus se quede y tenga picos pequeñitos, coincidiendo con la época de alta frecuentación, sobre todo otoño- invierno".

Preguntado por la celebración de la Semana Santa este año, ha ahondado en que espera "una primavera tranquila, relajada, saludándonos, con alguna que otra bulla como es tan propio de nuestra comunidad autónoma", pero que "si hay que tomar alguna medida, se tomará".

"El tiempo nos dirá. Nos queda mucho tiempo. Soy optimista y la primera chicotá de la Borriquita la quiero dar yo", ha concluido.