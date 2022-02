El Partido Popular de Granada se ha sumado este domingo a la concentración convocada por vecinos y comerciantes de la urbanización de Pradollano en Sierra Nevada en Granada para exigir a la Diputación que "cumpla sus competencias" e instale un retén de bomberos en la zona.

"Estamos ante el despropósito de los despropósitos", ha dicho la portavoz del Grupo Popular en la institución provincial, Inmaculada Hernández, durante la movilización, según ha trasladado la formación en un comunicado.

"Es una competencia exclusiva de la Diputación que, además, se comprometió a finales de noviembre, a iniciativa de una enmienda del PP en el pleno de aprobación de los presupuestos, a cumplir su obligación para con los vecinos de Monachil para que este retén fuera una realidad", ha criticado.

Hernández ha aplaudido cuanta ayuda llegue a modo de colaboración de otras instituciones, pero recuerda que "la competencia es única y exclusiva" de la Diputación de Granada que es "quien debe garantizar la seguridad de los vecinos, comerciantes y visitantes a la urbanización".

"No ha sido uno, ni dos, sino muchos los incidentes que por desgracia vienen registrándose aquí y hay que poner una solución urgente. El retén no sería una mejora del servicio como dice el PSOE y el presidente de la institución provincial porque el servicio ya se presta. Lo que tenemos es una respuesta tardía de 45 minutos de media de los bomberos de Granada a cualquier fuego desde que se declara el incendio y llegan de la capital. Eso no es prestar el servicio, hacerlo es garantizar la permanencia de un retén de bomberos aquí. Lo demás es seguir engañando a los vecinos", ha añadido.

Durante la concentración, en la que también ha participado la portavoz del PP en Monachil, Cristina Marín, así como otros representantes populares, Hernández ha reclamado al presidente de la Diputación que "deje de echar balones fuera queriendo exigir a otras administraciones lo que a él le compete".

"Estamos a tiempo de poner solución y coto a un problema real que hay que atender máxime teniendo en cuenta que la institución provincial cuenta con presupuesto para ello. Cualquier otra ayuda y colaboración bienvenida será, pero José Entrena debe cumplir con sus obligaciones, dejar de engañar y enredar; y empezar a resolver los problemas de la Granada real", ha concluido.