Partidazo de Primera para reestrenar Los Cármenes

Granada y Sevilla dan el pistoletazo de salida a la jornada 2 del campeonato nacional de Liga este viernes a partir de las ocho de la tarde en el Nuevo Los Cármenes. El feudo nazarí, completamente remodelado, lucirá un aspecto inmejorable para el debut en casa de los suyos en el retorno a Primera. Nueva iluminación LED con espectáculo de luz y sonido y nuevo color de asientos que harán las delicias de un respetable ávido por volver a ver a su equipo sobre el también renovado tapete del coliseo del Zaidín.

El Granada llega a este encuentro después de haber obtenido un sufrido punto en La Cerámica tras un partido caótico que los rojiblancos perdían por 4-2 en el 72’ de partido y culminó con un 4-4 heroico tras los goles de Soldado y Puertas. Es más, el envite no terminó 4-5 por centímetros, y es que Adrián Ramos anotó un golazo de cabeza a poco del final, pero el VAR lo anuló por fuera de juego.

Por su parte, el Sevilla inició el campeonato también lejos de la capital de Andalucía y se impuso por 0-2 al Espanyol en Cornellá. Reguilón y Nolito fueron los goleadores hispalenses. El lateral cedido por el Real Madrid disputó ese encuentro dos marchas por encima de los demás y cuajó un soberbio partidazo entrando como cuchillo en mantequilla por el ala izquierda sevillista. Por su parte, el gaditano, canterano del FC Barcelona y ex rojiblanco, se reivindicó y también fue uno de los más destacados. El extremo, que parecía alejarse del Pizjuán en las últimas semanas, podría tener opciones de quedarse en la disciplina sevillista e, incluso, ser titular en Los Cármenes.

Quien es seguro que no vendrá es Alejandro Pozo. El de Huévar del Aljarafe, como ya ocurriera en la primera jornada, no ha sido convocado por Julen Lopetegui entre los 21 elegidos que vendrán a Granada. Siguiendo con las convocatorias de ambos conjuntos, Diego Martínez confirmó ayer en rueda de prensa que “todos los disponibles irán convocados”. Así, Diego no incluye en ese grupo a Álex Martínez ni a Neyder Lozano, aún recuperándose de sendas lesiones, ni a Rodri ni Bernardo, dos jugadores con los que el Granada no cuenta y que deberán buscar acomodo de aquí hasta el 2 de septiembre, fecha de cierre de mercado.

En cuanto al once que Diego dispondrá para este duelo, lo normal es que la defensa se mantenga intacta. Las dudas, sin embargo, pueden llegar en la medular. Y es que Diego podría continuar con el 4-2-3-1 habitual o, como ya hiciera frente a los de Nervión hace unos días, introducir a Azeez acompañando a Eteki para estrechar el cerrojo detrás de Montoro. Arriba, Machís podría entrar de inicio en detrimento de Antonio Puertas. Por otro lado, Lopetegui podrá finalmente contar con Lucas Ocampos, renqueante toda la semana, así como con Éver Banega, que previsiblemente enviará al banquillo a Óliver Torres.

Con respecto a los precedentes entre ambas escuadras en la fortaleza nazarí, la más reciente la encontramos hace apenas un par de semanas, cuando el Granada se impuso por 2-1 en el Trofeo Ciudad de Granada con goles de Germán y Adrián Ramos. Más allá de los amistosos de verano, el balance en Los Cármenes durante los últimos seis años que coincidieron en Primera está bastante equilibrado: dos victorias nazarís (2-1 en enero y diciembre de 2016), dos victorias sevillistas (0-3 en marzo de 2012 y 1-2 en 2013) y dos empates (1-1 en agosto de 2012 e igual resultado en abril de 2015).

De entre esas visitas hispalenses a Los Cármenes, hubo una que también se disputó en la segunda jornada de Liga. Fue un 26 de agosto de 2012 y, aquella calurosa noche, Diego López, que esa misma temporada acabaría como portero titular en el Real Madrid de Mourinho tras la cruzada contra Casillas, fue expulsado por derribar a Floro Flores en el preludio del penalti que Siqueira fallaría y que, en segunda instancia, Mikel Rico atinó a corregir para batir a Palop. Negredo igualó la contienda poco más tarde y ya no se volvió a mover el luminoso.

De todo eso hace ya mucho tiempo (o no tanto) y lo de esta noche es una historia totalmente nueva. Si el atardecer lo permite, habrá show de luz y sonido antes de que el balón eche a rodar sobre el verde de Los Cármenes. Se espera la llegada de unos mil sevillanos y, aunque no se llenará, se verá una de las mejores entradas de la temporada. Que ustedes lo disfruten que, como Diego dijo ayer, “nos lo hemos ganado todos”.

Alineaciones probables:

Granada CF: Rui Silva, Víctor Díaz, Domingos Duarte, Germán Sánchez, Quini, Yan Eteki, Ángel Montoro, Fede Vico, Vadillo, Machís y Roberto Soldado.

Sevilla FC: Vaclik, Jesús Navas, Diego Carlos, Carriço, Reguilón, Jordán, Fernando, Banega, Ocampos, Nolito y De Jong.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité murciano). VAR: Carlos Del Cerro Grande.

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora: 20:00.

TV: Movistar LaLiga.