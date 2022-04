El Parque de las Ciencias ofrece la posibilidad de viajar a través del tiempo a la Tierra de hace más de 250 millones de años con ‘DINOSAURIOS. Una historia de supervivencia’. Se trata del nuevo programa audiovisual que ha tenido este viernes su estreno mundial en el museo y se proyecta desde este sábado en el Planetario del museo y que presenta “una visión diferente y más realista” de la “historia evolutiva, absolutamente fascinante, de estos seres del pasado y del presente”, según ha explicado el director del cortometraje, Javier Bollaín.

El estreno ha estado dedicado a la memoria del presidente del Consorcio y consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, fallecido hace unos días. Para quien, tanto la delegada de Educación y Deporte, Ana Berrocal, como el director del Parque de las Ciencias, Luis Alcalá, han tenido palabras de recuerdo y agradecimiento por su inolvidable dedicación y apoyo al Parque de las Ciencias.

Este cortometraje de animación para planetarios, relata el viaje de Celeste y Moon tras las huellas de los dinosaurios en una apasionante y divertida aventura que nos habla de adaptación y supervivencia, para descubrir que no todos se extinguieron, que quedan muchos, muchísimos dinosaurios entre nosotros.

El binomio ciencia y arte se materializa en este programa de planetario para transmitir el interés y la curiosidad por el conocimiento. Y es que, como ya se ha demostrado con otras producciones audiovisuales y contenidos del museo donde la interdisciplinariedad es protagonista, esta fusión es una fórmula de éxito para acercar los avances científicos a todos los públicos, especialmente a los más jóvenes.

"Un documental fantástico"

Precisamente el perfil del propio director y productor del programa es un ejemplo de la importancia de combinar y unir diferentes disciplinas. Javier Bollaín es geólogo, cineasta y naturalista con más de dos décadas de experiencia en la producción de contenidos científicos y en el desarrollo de proyectos audiovisuales con animaciones 3D y efectos visuales. Toda una vida dedicada a la divulgación científica a través del audiovisual.

Al estreno mundial también ha asistido el prestigioso paleontólogo americano, Mark Loewen, uno de los mayores expertos del mundo en Tyrannosaurus, que ha elogiado la calidad del programa: “Es un documental fantástico porque refleja con rigor características de las que somos muy conscientes ahora a nivel científico, por ejemplo, la postura que adoptaban, cómo evolucionaron, el por qué se extinguieron. Aborda la realidad de los dinosaurios de una manera atractiva y rigurosa. Además, poder ver los dinosaurios de manera tridimensional, como es posible en este cortometraje, es algo increíble y espectacular.

Asimismo, el hecho de que aparezcan dinosaurios que se han encontrado en España, va a acercar aún más al público que asista a estos animales. Sin duda, va a ser una experiencia que va a encantar a los visitantes”. “‘Dinosaurios. Una historia de supervivencia’, no es un cortometraje de ciencia ficción, es una producción avalada por colegas, por científicos y paleontólogos que aman su trabajo y aman contagiar esta pasión, ha añadido.

Loewen que impartió ayer la conferencia ‘Rise of the Tyrant Dinosaurs’ con gran éxito de público en el Auditorio del museo, como acto previo al estreno del programa, ha afirmado que gracias a la ciencia y a las tecnologías cada vez más desarrolladas y punteras que tiene a su servicio, seguimos estudiando y descubriendo más información sobre los restos de dinosaurios encontrados. No está todo dicho, ni mucho menos, ni todo conocido, de hecho, “hasta hace muy poco pensábamos que sólo existía una especie de Tyrannosaurus, T. Rex, y ahora empezamos a tener algunas evidencias, aunque todavía no son sólidas, de que podrían haber existido otras especies”.

Mark Loewen es paleontólogo de vertebrados en la Universidad de Utah. Está especializado en la investigación de los dinosaurios del Jurásico y el Cretácico, con énfasis en la taxonomía, la evolución y la biogeografía de los dinosaurios carnívoros, acorazados y con cuernos. Entre ellos se encuentran Allosaurus, Tyrannosaurus, Ankylosaurus y Triceratops. Junto a su equipo científico ha dado nombre a 13 dinosaurios, entre ellos Lythronax, Kosmoceratops, Utahceratops y Seitaad.

Fomento de vocaciones científicas

Esta nueva producción recupera a los personajes de Celeste y Moon, que ya protagonizaron el programa de planetario ‘Beyond the Sun’, que continúa en cartelera del Parque de las Ciencias, porque el objetivo es “desarrollar al menos una trilogía con estos personajes para generar entre los más jóvenes asombro por la vida y el despertar del deseo de conocimiento”. Además, esta nueva entrega, al igual que la anterior, está diseñada para fomentar vocaciones en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM por sus siglas en inglés). Y es que Celeste es una niña curiosa y con gran interés por el conocimiento científico y cuya imagen contribuye a cambiar estereotipos de género relacionados con la ciencia.

En este sentido, la delegada de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Ana Berrocal, que ha inaugurado hoy el programa junto al director del Parque de las Ciencias, Luis Alcalá y primeras autoridades y miembros del Consorcio, ha reiterado el interés que desde el museo se tiene en “promover la igualdad en ciencia a través del contenido educativo” y fomentar vocaciones STEAM entre escolares a través de programas tan atractivos como este y otras actividades como talleres didácticos, recursos educativos o exposiciones.

El programa de planetario está especialmente dirigido a público a partir de 7 años. “Y es que este es precisamente el tramo de edad en el que los más jóvenes conforman su vocación y en el que mayor incidencia pueden tener las acciones de educación científica para favorecer su inclinación por las STEAM”, ha destacado la delegada. Así la historia comienza con Celeste que se está preparando para hablar de la extinción de los dinosaurios en clase, cuando Moon, un mágico personaje, repleto de sabiduría, le plantea esta duda: “¿Y si te dijera que aún quedan dinosaurios entre nosotros?”.

Celeste acompañará a Moon en un viaje en el tiempo. Una apasionante aventura que las llevará a visitar la Tierra en un pasado muy, muy remoto. Verán las transformaciones que han acompañado a estos seres durante millones de años creando criaturas gigantes, seres acorazados y súper-depredadores, hasta el día que el gran impacto provocó una extinción en masa en la Tierra. Pero no todo está perdido. Celeste descubrirá la clave de su supervivencia.

Al igual que otros programas de Planetario, “éste contará con una tarifa reducida para los centros educativos con el objetivo de favorecer el interés de los más jóvenes por las disciplinas científicas y ofrecer recursos didácticos que complementen el currículum educativo”, ha explicado Ana Berrocal.

Originalidad y tecnología

La mayor originalidad de ‘DINOSAURIOS. Una historia de supervivencia’ con respecto a otras películas sobre esta temática, “está en la forma de adentrar al público en el mundo de los dinosaurios”, ha asegurado el director del programa. Y ha añadido: “El guión tiene como objetivo principal dar a conocer estos animales sin necesidad de utilizar los mismos recursos que se repiten sin descanso en la mayoría de las películas o documentales y trata de evidenciar algunas ideas preconcebidas que están fijas en la mayoría del público y son erróneas. Por ejemplo, que todos los dinosaurios vivieron a la vez y que todos se extinguieron por el impacto de un asteroide. Probablemente sea la primera película de ciencia que muestra a unos dinosaurios carnívoros en una escena de cortejo, en lugar del clásico ataque y un rugido mirando a cámara de un Tyrannosaurus rex”.

Desde el punto de vista técnico, el programa de planetario también ha supuesto “un extraordinario reto”, ya que se han recreado digitalmente ecosistemas del pasado de forma realista para formato fulldome y de realidad virtual. Y es que como desvela Bollaín “esta película de tan solo 28 minutos de duración ha requerido la generación y revisión de cerca de 1.000.000 de imágenes generadas por ordenador. Por otra parte, la producción vuelve a contar con banda sonora original del compositor granadino Sergio de la Puente.

‘DINOSAURIOS. Una historia de supervivencia’ es una producción de Render Area, con la participación del prestigioso estudio de animación Monigotes Estudio 2.0 con una amplia experiencia en largometrajes de animación de la talla de Chico & Rita. Cuenta con la colaboración del Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) y la participación de los principales planetarios a nivel nacional como el Parque de las Ciencias de Granada, el Planetario de Pamplona o el de Cosmocaixa en Barcelona.

‘DINOSAURIOS. Una historia de supervivencia’ se suma desde mañana a la cartelera del Parque de las Ciencias y se proyectará en el siguiente horario: de martes a viernes a las 11:30; 14:30; 15:30 y 18:30 horas. Sábados a las 11:30, 14:30, 15:30 y 18:30 horas y domingos a las 11:30 y a las 14:30 horas.