El paro no se reduce en Granada y sigue pendiente “la mejora de la calidad en el empleo”

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2021, hechos públicos este jueves, sitúan a Granada con una tasa de paro de un 23,10%: 103.200 personas, 1.800 más que el trimestre anterior (101.400) y 2.300 más que justo hace doce meses (100.900, cuando la tasa de paro fue de un 25,24%). La tasa de empleo se sitúa en el 43,43%, con 343.400 ocupados, 10.000 más que hace tres meses (333.400), y 44.600 más que hace justo un año (298.800, cuando la tasa de empleo fue del 38,85%). Granada es la sexta provincia española con más tasa de paro y la tercera andaluza, sólo después de Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Jaén Ceuta y Las Palmas, situándose una vez más, por encima de la tasa nacional (15,26%), y la andaluza (21,58%).

Juan Francisco Martín, secretario general de UGT Granada, ante los datos de la EPA del segundo trimestre de 2021, afirma que no es momento de “lanzar las campanas al vuelo, sino de continuar trabajando en la mejora de la calidad del empleo de nuestra provincia, para elevar el nivel de calidad de vida del conjunto de la ciudadanía granadina”. “No solo hay que reactivar la economía y generar empleo, sino que hay que hacer ambas cosas apostando por el empleo de calidad y un reparto más justo de la riqueza generada, para hacer sostenible la superación de la crisis”, comenta el ugetista.

Además, Martín reclama “un marco laboral más equilibrado y eficiente, que resuelva los problemas de subempleo, temporalidad o elevado paro estructural en nuestra provincia, ya que su consecuencia es la persistencia de elevadas tasas de desigualdad y pobreza, incluso entre las personas con empleo”. Para ello, recuerda, es “ineludible derogar la Reforma Laboral de 2012 y dar paso a una nueva regulación que revierta el desmantelamiento de la negociación colectiva y sea capaz de crear empleo más estable y seguro, propiciando una mejora inmediata de la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras granadinos”.

También reivindica “la subida del SMI hasta el 60% del salario medio hasta 2023, ya que las previsiones económicas son optimistas y no se puede repetir el error de no acompasar la recuperación económica con la recuperación de las rentas del trabajo, dejando de nuevo de lado, como ya ocurrió en la anterior crisis, la suerte de miles de granadinos y granadinas”.

Frente a las voces que siguen reclamando austeridad, el secretario general de UGT Granada reivindica que los PGE para 2022 “consoliden el cambio de rumbo realizado, de manera forzada, en 2020”. “La mejor manera de asegurar un desarrollo futuro más duradero, equilibrado y sostenible es adecuar el gasto público a las necesidades y preferencias de la ciudadanía”, considera. Por ello, Martín opina que es fundamental que los próximos presupuestos “sustenten el reforzamiento de las políticas esenciales que conforman el estado de bienestar, que han mostrado toda su importancia durante los pasados meses de pandemia: sanidad, prestaciones por desempleo, protección social, vivienda, atención a la infancia y dependencia”.

CCOO celebra los 10.000 nuevos empleos en Granada, pero destaca la “incapacidad para dar respuesta a todos los demandantes”

CCOO ha celebrado los nuevos 10.000 empleos creados en la provincia de Granada, según los datos reflejados en la Encuesta de Población Activa publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Una cifra que destaca la ocupación de 343.400 personas en este último trimestre del año, lo que supone una tasa de actividad del 57,78%.

Aunque desde el sindicato se ha destacado esta importante mejoría, su secretario general, Daniel Mesa, ha querido destacar que, sin embargo, estos mismos datos arrojan la cifra de 1.800 parados más que en el trimestre anterior, cuando la cifra ya ascendía a 101.400 granadinos que no tenían trabajo. “Ahora mismo, existen 103.200 personas que se encuentran buscando un empleo y no lo encuentran”, ha comentado Mesa, que ha destacado que siguen abogando “por la necesidad de un cambio en el modelo productivo granadino, que no esté basado únicamente en el desarrollo del sector turístico, sino que se diversifique hacia campos como el industrial y tecnológico”.

Así, la tasa de paro en Granada se sitúa en un dramático 23,10%, “lo que supone que la economía granadina es incapaz de incorporar al mercado de trabajo a todas las personas demandantes que durante la pandemia habían dejado de buscar trabajo”, ha continuado Mesa.

En este sentido, desde el sindicato también exige “una salida más justa de la crisis, que tenga en cuenta a todos los colectivos, sus desigualdades y la necesidad de desarrollo”.

Por sectores, estos datos hablan de una subida especialmente en el ámbito de los Servicios, con 12.300 ocupados más que en el trimestre anterior, que da como resultado una ocupación de 258.100 personas. Estas cifras pueden ser resultado de la vuelta del turismo.

También ha subido ligeramente el sector de la Industria, con 200 personas más que han encontrado trabajo. Por el contrario, los sectores que han visto disminuir la ocupación han sido la Agricultura, (-1.300) y Construcción (-1.100).

“Con estos datos, y la situación económica actual de la provincia, se vuelve a hacer más necesario que nunca una remodelación del mercado de trabajo, con una mejor distribución de las rentas, que supondría una mayor capacidad de consumo interno”, ha expuesto el representante sindical, que también ha comentado que para ello son fundamentales medidas como “la derogación de la Reforma Laboral y la subida del Salario Mínimo Interprofesional”.

Durante este trimestre ha descendido la tasa de paro entre los hombres, mientras que ha aumentado la de las mujeres. En cuanto al número de mujeres desempleadas, este asciende a 54.400, lo que supone una cifra “de nuevo superior a la de hombres sin trabajo, que arroja unos datos de 50.800″. “Como siempre, la desigualdad sigue manifestándose de forma más palpable en el ámbito económico y laboral. Las mujeres se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y son las más perjudicadas en cualquier crisis, tanto de carácter económico como social”, ha explicado Mesa.