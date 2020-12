El paratriatleta Cristóbal Ramos estrena documental

El próximo 6 de diciembre a las seis y media de la tarde se estrenará el primer documental que narra la vida del paratriatleta Cristóbal Ramos Jiménez. Se trata de una producción audiovisual, dirigida por el periodista Andrei Stefan Balog, que narra el día a día de esta paratriatleta que fue campeón de España tan sólo un año después del accidente que le dejó en silla de ruedas en 2013.

“Es una historia que necesitaba ser contada a través de una cámara”, manifiesta el director, quien ha contado con la colaboración de Samuel Ruiz, en la producción y en la fotografía, y de Javier Budi, como ayudante de fotografía. “La historia de Cristobal es una historia de superación, de no darse nunca por vencido”, afirma.

El título ‘Rueda para volar’ está inspirado en el propio tatuaje que viste el protagonista en su hombro izquierdo. El propio Cristóbal expone dos tatuajes más, uno en cada bíceps, y versan los nombres de sus hijas: Alejandra y Aroa. “Son mi motivación cada día, las que me ayudan a seguir adelante”, confiesa el paratriatleta.

Cristóbal tuvo un accidente cuando entrenaba con su bicicleta de montaña en 2013. Pisó una piedra con el infortunio de salir despedido hacia una cuneta con la que se dio en la médula y le provocó su estallido. “Al final te acostumbras a estar así, ya no me acuerdo de cuando estaba bien”, asegura Ramos, quien ya presume de numerosos premios.

Entre ellos, ser el ganador del duatlón de Andalucía, prueba que el director usa como percha en el documental. Morón de la Frontera fue el escenario para la prueba regional. Antes, ya había sido grabado en su rutina de entrenamiento: asfalto, montaña, gimnasio y piscina. “En total fueron cinco días de grabación más la entrevista”, afirma Balog.

En el documental también aparece la figura de Manuel Varo, su entrenador del equipo antequerano Sobre2Ruedas Bike. “Cristóbal es una fuente de inspiración para todos”, cuenta. Manuel comenzó a entrenar a Cristóbal poco después del accidente. “Yo no quería competir, pero una vez que estoy aquí no me queda otra”, sentencia Cristóbal, quien pretende participar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La pieza audiovisual se estrenará en el canal de Twitch del director (andreistefanbalog). La idea inicial, según el productor, era realizar una “mini gira” por la comarca o “al menos en su pueblo” con el estreno del documental en un evento asistencial, pero debido a la crisis sanitaria no ha sido posible.

La retransmisión, en la que también participará el protagonista en una mesa redonda, la podrá seguir a través del siguiente enlace en la hora y fecha indicada. Una vez realizado el estreno, el documental quedará publicado en abierto en la YouTube.