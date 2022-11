Paolo Fresu, Kenny Garrett o Kyle Eastwood, entre las estrellas de la 42 edición del Festival de Jazz de Granada

Granada es el entorno privilegiado el que tienen lugar los conciertos más esperados de uno de los festivales de jazz más longevos, premiados y respetados de Europa: el Festival Internacional de Jazz de Granada. Desde aquella primera edición en 1980, el Festival Internacional de Jazz de Granada lleva cuarenta años, ininterrumpidos acogiendo a la excelencia de la historia del jazz. Miles Davis, Oscar Peterson, Charlie Haden, Art Blakey, Tete Montoliu, Dizzy Gillespie, Wayne Shorter, Abbey Lincoln, Herbie Hancock, Dee Dee Bridgewater, Bebo y Chucho Valdés, Ron Carter, Eliane Elias, Robert Glasper, entre una interminable lista de músicos con los que ha conseguido crear vínculos emocionales muy intensos y gratificantes.

Aficionados, que se desplazan desde muchos puntos de España y Europa acuden a esta cita, para disfrutar de extraordinarios conciertos en el bello y emblemático, Teatro Isabel la Católica y en toda la ciudad con Jazz en Paralelo con más de 80 conciertos y actividades, generando una apasionante atmósfera jazzística.

Sonidos de jazz llenarán un año más el escenario el teatro Isabel la Católica con el Festival Internacional de Jazz de Granada que este año cumple increíble cifra de 42 años, consolidándose con uno de los más longevos de Europa.

El Festival Internacional de Jazz de Granada abrirá el telón de una manera refinada con aromas de romanticismo mediterráneo: Danielle Di Bonaventura y Paolo Fresu. Ambos conforman un maravilloso vínculo expresivo y poético, pero sobre todo una exquisita introspección, elegancia y lirismo. Composiciones propias y también músicas de otras latitudes; tal vez suenen 'Oh Que será' de Chico Buarque o 'Te Recuerdo Amanda' de Víctor Jara… Paolo Fresu, el Miles Davis mediterráneo, o tal vez el Chet Baker italiano capaz de llenar estadios de 3.000 personas y de ser requerido por excelencias como Carla Bley, Gerry Mulligan, Nguyen Lè o Dave Holland, no solo inaugurará con elegancia esta edición sino que también, recibirá un merecido homenaje: La Granada del Festival de Jazz 2022.

Cuando el joven Christian Sands vino al Festival en 2011, acompañando a Christian Mc Bride, sorprendió como tanta juventud poseía sorprendentemente tan depurada tecnica. Etéreo, con destreza se aleja de estructuras tradicionales jazzísticas, tal vez por eso el pianista ha sido requerido como sideman imprescindible de Gregory Porter, Esperanza Spalding o Wynton Marsalis. Embajador Creativo de la Fundación Errol Garner, director creativo de ‘Monterey Festival Band on Tour’. Sublime es la personal interpretación de la melodía de Steve Winwood, 'Can’t Find My Way Home', que forma parte de su último disco, y cuyo tema Be wáter II, le ha valido este año, un Nominación al Grammy como Mejor Composición Instrumental.

Según palabras de Chucho Valdés: “Yilian es uno de los talentos más increíbles de la nueva generación de músicos cubanos, virtuosa, expresiva, espontánea y con una gracia que la convierte en la preferida de todos nosotros”. Yilian Cañizares ha conseguido posicionarse como una de las más excelsas intérpretes de violín y que dicho instrumento suene en los escenarios de jazz de medio mundo con públicos tan exigentes el Blue Note de Shanghái, el Olympia o el Philarmonie de París. Ha recibido reconocimientos y alabanzas como las de Le Nouvel Observateur como, top de la lista Qobuz – World Music, Nominada como Mejor Artista y Mejor Álbum para los Songlines Music Awards o the Swiss Music Award, entre otros. Una de las mejores violinistas de jazz del panorama jazzistico mundial viene por primera vez al festival, será todo un acontecimiento, el jueves 10.

Con solo 18 años ya formaba parte de la orquesta de Duke Ellington – toda una proeza- como también lo fue tocar con Woody Shaw, con Fredy Hubbard, y más de una década formar parte de la legendaria banda de Art Blakey and The Jazz Messengers pero aún más, cuando su gran poder expresivo llamó la atención de Miles Davis y en 1986 lo incorporo en su nómina de artistas. Como Miles, el saxofonista es un empecinado innovador buscador de nuevas sonoridades, capaz de transitar por el hip hop y la música urbana o de rendir tributo a todos esos maestros icónicos y para lo que ha ensamblado un sensacional grupo de maestros que le acompañan. Kenny Garrett vuelve a Granada para regalar este maravilloso epitome musical 'Sounds from the ancestors'. Toda una efeméride que tendrá lugar el viernes 11.

Ha configurado una brillante carrera como compositor y arreglista de la oscarizada filmografía de su padre: Mystic River, Million Dollar Baby, Cartas de Iwo Jima, Gran Torino o Invictus. Aunque cursó estudios de cineasta y como actor, ha hecho alguna aparición en escenas de las películas de su afamado progenitor, como en Los Puentes de Madison; lo suyo era la música y se ha convertido en un brillante arreglista, compositor y uno de los más excelsos contrabajistas de su generación. Kyle viene al Festival Internacional de Jazz de Granada con su leal quinteto para presentarnos Cinematic. Temas que compilan algunas películas imprescindibles de la historia del séptimo arte: Gran Torino, Charada o el maravilloso swing de la Pantera Rosa. Actuará el sábado 12 de noviembre.

Su talento llamó la atención de Carlos Santana que lo reclamó enseguida para sus conciertos como también el león de Belfast, Van Morrison. Pero en su carrera marcaría un antes y un después, cuando Ray Charles le contrata para salir de gira. Poco después de esta apasionante experiencia, se incorporó a los Jazz Messengers de Art Blakey. El trombonista Steve Turre es leyenda viva del jazz y el mejor del mundo en musicalizar conchas marinas. Viene a Granada por primera vez para presentar su último trabajo: 'Generations', con una banda de virtuosos con los que consigue conectar presente, pasado y futuro generando autentica magia. Será un broche de oro para el Festival Internacional de Jazz de Granada el domingo 13 de noviembre.

Las entradas del programa central del Festival de Jazz de Granada se pueden adquirir en la taquilla del teatro Isabel la Católica, por venta telefónica en el 958222907 o en la web redentradas.com.