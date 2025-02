Paloma San Basilio, OBK e Ismael Lemais & Isita Díaz, protagonistas de la agenda cultural

Granada ha vivido unas semanas 'de cine' acogiendo a la cita más esperada de esta industria: los Premios Goya. Ha sido un encuentro de ensueño que ha acercado un trocito de la ciudad de la Alhambra a todos los lugares de España. A pesar de que la fiesta haya acabado, la marcha nunca se termina en Granada y ahora toma el relevo uno de los días más románticos del año, San Valentín. Granada ofrece una gran variedad de conciertos y espectáculos para garantizar una velada de las más románticas. Aunque si esto no está hecho para el gusto de todos, la ciudad de la Alhambra acoge distintas actuaciones en las que la música y la diversión son las grandes protagonistas.

Paloma San Basilio se despide de los granadinos

Los Goya se van del Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada dejando paso a una gran artista, Paloma San Basilio. El Día de San Valentín, el próximo viernes 14 de febrero a las 21:00 horas, la artista madrileña hará una parada en Granada para despedirse de sus fans. Después de 50 años sobre los escenarios, la artista se despide a lo grande realizando una gira 'Gracias' por España. Se trata de "un viaje de despedida" en el que la artista quiere "agradecer a sus fieles seguidores su inquebrantable apoyo a lo largo de los años", explica en su página web oficial. En esta aventura va bien acompañada de su banda en la que se encuentra su propia hija de corista. Se prevé un espectáculo lleno de emoción en el que se repasará los grandes éxitos de su carrera. El precio de la entrada es de 44/49,50 euros.

OBK se abre paso en Granada

El dúo de tecno-pop de Barcelona estará presente el próximo sábado 15 de febrero a las 20:00 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada. Con su primera obra 'Llámalo sueño' en 1991 OBK hizo historia. De ese primer disco se vendieron 400.000 copias que contenían grandes éxitos como 'Oculta realidad' o 'La princesa de mis sueños'. Después de más de 30 años en la industria musical, miles de conciertos en Europa y Latinoamérica, además de los más de 1.500.000 discos vendidos, el dúo se acercará a la ciudad de la Alhambra para deleitar a los granadinos con sus obras. La entrada costará entre 35,20 euros y 38,50 euros.

Ismael Lemais & Isita Díaz estarán en Granada con su show 'Madre mía'

La pareja de humoristas, Ismael Lemais e Isita Díaz, estarán en Granada con dos nuevos espectáculos. Las actuaciones se llevarán a cabo en el Palacio de Congresos y Exposiciones el próximo sábado 15 de febrero a las 18:30 horas y a las 21:30 horas. La pareja viene más fuerte que nunca con su nuevo espectáculo 'Madre mía' en el que abordan con humor su vida cotidiana y las nuevas pruebas a las que se enfrentan: acaban de tener un bebé. Se prevé un exitazo como con su anterior show 'Como conocí a mi suegra'. Ismael e Isa serán capaces, como siempre lo han hecho, de sacar una sonrisa y muchas risas a todos los espectadores con sus vivencias.

Planta Baja y su gran variedad de conciertos

La semana comienza fuerte en Planta Baja con la actuación de este jueves 13 de febrero de Paula Mattheus. Será a las 21:00 horas y tendrá un precio de entrada de 22 euros. La cantautora presenta su primer EP 'Veintitantas Primaveras' en 2021. La artista utiliza la música para desahogarse y hablar sin tabú sobre los temas más cotidianos. Compone sus propias canciones y se encarga también de los instrumentos ya que toca la guitarra acústica y eléctrica y el piano. Su última obra, el single 'El Juicio (2.0)' está disponible en las plataformas digitales desde el pasado 10 de enero.

Para el día del amor, el próximo viernes 14 de febrero, Planta Baja ofrece un espectáculo de Aslándticos a las 21:00 horas. La entrada tendrá un coste de 16,50 euros. Se dieron a conocer al mundo en 2004 con su primer disco 'El mundo está fatal de los nervios' y el resto ya es historia. Su última obra, el single 'Adiós tristeza', está disponible en plataformas digitales desde el pasado 29 de abril 2024.

La fiesta continúa en Planta Baja el próximo sábado 15 de febrero a las 21:00 horas con el tributo al indie español, Super 8. Se hará un tributo a Depeche Mode, U2, The Cure, Oasis, Coldplay, David Bowie... El precio de la entrada es de 15 euros.

Aliatar acogerá a Estados de ánimo con su tributo a El canto del loco

La sala Aliatar también va a organizar un tributo acogiendo el próximo sábado 15 de febrero a las 21:00 horas a Estados de ánimo. Realizarán un tributo a El canto del loco. El precio de entrada es de 20 euros.

La velada más romántica en el Hotel Palacio de Santa Paula

El Hotel Palacio de Santa Paula trae en su agenda cultural varias sorpresas. Tras su actuaciones especiales por los Goya llegan los espectáculos especiales por San Valentín. El Palacio trae dos shows especiales para esta ocasión. El primero se celebrará el próximo viernes 14 de febrero a las 22:00 horas con un espectáculo de Omayra Trío en el que se aprovechará de la voz de Omayra "La loba", la guitarra de Ramon Maschio y el contrabajo de Alfonso Alcalá.

El amor no es solo el día de San Valentín y el Palacio de Santa Paula lo sabe es por eso que ofrece al día siguiente, el próximo sábado 15 de febrero a las 22:00 horas otro especial San Valentín con una actuación de Omayra Duo. En este show se aprovechará de la voz de Omayra "La loba" y la guitarra de Ramon Maschio. Ambas actuaciones requieren una reserva previa y una consumición mínima.

Además, 'Lo mejor de Bridgerton Candlelight' sigue arrasando por el Palacio. El próximo domingo 16 de febrero se llevarán a cabo dos espectáculos, uno a las 19:00 horas y otro a las 21:00 horas. El cuarteto de cuerda Antequeruela llevará a cabo ambas interpretaciones en las que se repasarán los grandes éxitos de la serie Bridgerton. Se prevé los siguientes temas: We could form an attachment, Bridgerton theme, Thank U, next de Ariana Grande, Bad guy de Billie Eilish, Strange de Celeste, Material girl de Madonna, Diamonds de Rihanna, Dancing on my own de Alanis Morissette, What about us de P!nk, Wrecking ball de Miley Cyrus, Abcdefu de GAYLE, Cheap thrills de Sia, Thunder de Imagine Dragons, Yellow de Coldplay y Give me everything de Pitbull, AFROJACK, Ne-Yo y Nayer. El precio de la entrada es de 20/39 euros.

Jueves 13 de febrero

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

20:00 horas: Sergi Barranco y Carmen Arráez. JJ Taberna, Granada. (8 euros)

21:00 horas: Paula Mattheus. Planta Baja, Granada. (22 euros)

21:30 horas: Nat Simons. Lemon Rock, Granada. (15 euros)

22:00 horas: Jam Session Jazz. Ool Ya Koo, Granada. (5 euros)

22:00 horas: Paulina del Carmen y Juan Justicia. Liberia Café Pub, Granada. (7 euros con consumición)

Viernes 14 de febrero

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

19:30 horas: William García. Tributo a Roberto Carlos. Teatro CajaGranada. (25 euros)

20:45 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

21:00 horas: Paloma San Basilio. Palacio de Congresos y Exposiciones, Granada. (44/49,50 euros)

21:00 horas: Tu otra bonita. El Tren, Granada. (20 euros)

21:00 horas: Aslándticos. Planta Baja, Granada. (16,50 euros)

21:00 horas: Ruslana. Industrial Copera Revert, La Zubia. (25 euros)

21:30 horas: The Volcanics. Lemon Rock, Granada. (5 euros)

21:30 horas: Svuco + Bloody Kalma + Young. Sala Riff, Armilla. (10/12 euros)

22:00 horas: Hot Jazz Jam Session. Ool Ya Koo, Granada. (5 euros)

22:00 horas: Especial San Valentín. Omayra Trio. Hotel Palacio de Santa Paula. Consumición mínima requerida y reserva previa

22:00 horas: Syrah Morrison. Rocknrolla, Granada. (10/12 euros)

Sábado 15 de febrero

17:00 horas: Espectáculo flamenco. Sala Víbora, Granada. (5 euros)

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

18:30 horas: Ismael Lemais & Isita Díaz - Madre mía. Palacio de Congresos y Exposiciones, Granada

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

20:00 horas: OBK. Palacio de Congresos y Exposiciones, Granada. (35,20/38,50 euros)

20:45 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

21:00 horas: Estados de ánimo. Tributo a el canto del loco. Aliatar, Granada. (20 euros)

21:00 horas: Super 8. Tributo al indie español Neon Collective Tributes. Planta Baja, Granada. (15 euros)

21:00 horas: Tarque & La asociación del Riff. Industrial Copera Revert, La Zubia. (25 euros)

21:00 horas: Walk the dog. Ool Ya Koo, Granada. (10 euros)

21:30 horas: Ismael Lemais & Isita Díaz - Madre mía. Palacio de Congresos y Exposiciones, Granada

21:30 horas: Smells like Polly. Tributo a Nirvana. Sala Víbora, Granada. (10,31 euros)

21:30 horas: Rock Love Festival: Asesinos del amor + Lepanto + Senda Mangata + Fujita. Sala Riff, Armilla. (7/10 euros)

22:00 horas: Especial San Valentín. Omayra Duo. Hotel Palacio de Santa Paula. Consumición mínima requerida y reserva previa

22:00 horas: Miriam Rodríguez. El Tren, Granada. (27,50 euros)

22:00 horas: Mügre. Rocknrolla, Granada. (Entrada libre)

22:30 horas: Jacob Arch. Carlota Braun, Granada. (Entrada libre)

Domingo 16 de febrero