El Palacio y el Covirán de las grandes ocasiones deben resurgir ante Girona

El Palacio de Deportes vive este sábado su primera final por la permanencia de 2025. El Covirán Granada recibe a un Bàsquet Girona ante el cual el único objetivo es ganar. A partir de las 18:00 horas, el pabellón del Zaidín deberá reencarnarse en el infierno rojinegro que tantas otras veces ha aupado al equipo al triunfo. Este no será un partido más, este será uno de esos encuentros que puede marcar un antes y un después en el devenir de la plantilla en la temporada y para que el camino sea más agradable, equipo y afición deben mostrar su mejor cara.

Vencer este sábado al conjunto gironí no solo significaría un impulso en la tabla para los de Pablo Pin, sino que también se traduciría en terminar el trabajo comenzado en la tercera jornada cuando se venció en Fontajau por 30 puntos de diferencia. Colocar un 2-0 en el average individual puede ser un importante as en la manga al término de la temporada pues, aunque Girona cuente con una dinámica muy positiva, las rachas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Así mismo, la victoria podría determinar una jornada amena para el Covirán teniendo en cuenta los enfrentamientos de sus rivales directos de este fin de semana.

MoraBanc Andorra recibirá a un Valencia Basket que se juega el liderato con Unicaja y Real Madrid. Por su parte, Leyma Coruña recibe a Dreamland Gran Canaria. Ambos partidos serán a las 20:45 horas del sábado 1 de febrero. Ya en la jornada dominical, Río Breogán visita la siempre difícil pista de La Laguna Tenerife, mientras que Surne Bilbao Basket vive su segundo duelo directo por la salvación de forma consecutiva, esta vez, ante Hiopos Lleida en Miribilla.

Los resultados del pasado fin de semana no beneficiaron a un Covirán Granada castigado por las pérdidas y el arbitraje. Con 21 balones perdidos, un porcentaje de acierto en el triple escaso y los 39 tiros libres concedidos al rival, traerse la victoria del Olimpic fue imposible. Del duelo ante Joventut los granadinos deben sacar varios aprendizajes para esta final por la permanencia. Las pérdidas serán claves ante un rival que ha logrado darle una vuelta a su juego para apostar por un ritmo sobre la pista más dinámico y móvil, donde las individualidades ya no son las protagonistas y donde los focos ofensivos y defensivos están más repartidos.

En la parte positiva, aunque cuenta con cierto margen de mejora, aparecen Gian Clavell y Scott Bamforth. Ambos jugadores firmaron buenos números ante Joventut con 16 y 13 puntos respectivamente. Más llamativa fue la actuación del puertorriqueño liderando a su equipo en los momentos más convulsos del encuentro. Unas actuaciones que se deberán repetir o incluso mejorar este sábado. De quien sí necesitarán más los rojinegros será de los interiores, especialmente de un Rubén Guerrero que sigue necesitando ser más consistente bajo aros y en el rebote, un aspecto en el que Amine Noua brilló con 11 rebotes, pero en el que necesita la colaboración de todos sus compañeros. Especialmente, ante un Bàsquet Girona donde Juan Fernández mejora a pasos agigantados y a nivel colectivo son cada vez más dominantes.

No cabe duda de que este partido no tendrá nada que ver con el de la tercera jornada de la ACB. Bàsquet Girona visita el Palacio en su mejor momento. Tras vencer a Baskonia, Barcelona y Unicaja, los de Moncho Fernández buscarán cumplir ante un rival directo por la permanencia. De los seis equipos que pelean junto a los catalanes por la salvación solo han vencido a Lleida y Bilbao por lo que para ellos también será fundamental este partido. A favor de los rojinegros hay que decir que Girona tan solo ha ganado un partido a domicilio en lo que va de campaña, precisamente ante Hiopos Lleida.

Los cambios en la plantilla gironí han servido para completar una maquinaria que ya funciona a la perfección. Como señaló Pin en rueda de prensa, la llega de Pep Busquets ha permitido que Sergi Martinez se sitúe en el '4', mientras que Juan Fernández como '5' empieza a encontrar su mejor versión. A esto se le une Martinas Geben o un Ike Iroegbu estelar y gran referente para Bàsquet Girona.