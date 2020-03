El Palacio de Congresos se ofrece para su conversión en hospital

El pasado viernes, la sociedad concesionaria del Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, PCGR S.A., tuvo conocimiento del cese de la actividad pública desarrollada en aquel edificio, reiterada ayer día catorce de marzo por el real decreto 463/2020 que expresamente establece en su artículo 10 y en el anexo del mismo, el cierre a la actividad pública de pabellones de congresos y recintos de espectáculos públicos.

Desde aquel momento, esta sociedad, consciente de la responsabilidad social y colectiva que un edificio de análogas características representa para el conjunto de la ciudadanía, de su estratégica situación en una ubicación neurálgica para los servicios vitales que deben prestarse, así como de sus espacios y equipamientos, esenciales para la situación de emergencia actual, ha ofrecido a todas nuestras autoridades públicas civiles y militares, su pleno uso en cuantos operativos de emergencia sanitaria o logística pretendan desarrollar o implantar para la atención inmediata de todos los granadinos y granadinas.

No en vano el recinto dispone de grandes y diáfanos espacios aptos para su conversión en hospitales de campaña, ubicación de almacenaje, dotación de camas, zonas medicalizadas, etc. De igual manera, el edificio también está dotado de grandes cocinas industriales, trenes de lavado, recintos para la adecuada manipulación de alimentos, utensilios de elaboración industrial, etc.

Asímismo, desde el pasado sábado, las pantallas exteriores del Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada sólo publicitan durante las 24 horas del día, mensajes de responsabilidad y concienciación para el conjunto de la ciudadanía. También se han ofrecido a nuestras autoridades, para cuantos mensajes estimen oportuno difundir.

De esta forma este palacio de congresos y su sociedad concesionaria, PCGR S.A., se ponen al inmediato servicio de los granadinos y sus autoridades públicas. Creemos que con la colaboración y responsabilidad de todos, siguiendo las instrucciones que nuestras administraciones nos ofrezcan, conseguiremos juntos vencer esta emergencia.