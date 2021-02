Palabras que debes evitar si no quieres que te tachen de ‘malafollá’

“Dale limosna mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada”. Es una lástima no poder contemplar las maravillas que nos ofrece la ciudad, pero también es una pena no poder escuchar la jerga típica que es muy curiosa ya que hay multitud de palabras y expresiones que poseen su propio significado y que solo son entendidas por aquel que sea de Granada o haya vivido en la ciudad durante algún tiempo.

Se trata de expresiones que quizá utilizamos a diario sin apenas darnos cuenta, pero que para las personas que vienen de fuera les supone un esfuerzo entenderlas y seguramente nos hemos visto en más de un aprieto intentando explicarlas. Aquí os dejamos algunas junto a su significado, para que las comentéis junto a vuestros amigos en un rato de “cháchara” lleno de risas y diversión.

1. MALAFOLLÁ

La palabra granadina por excelencia. Se entiende por “malafollá” el carácter típico de la gente que reside o nace en la provincia. En las demás provincias andaluzas se conoce a los granadinos por ser unos “malafollás”. Ejemplo: Lavín se nota que eres de Graná por la malafollá que tienes.

2. CHAVEA

Se dice de un chico joven por lo general de entre 15 y 17 años aproximadamente, un muchacho. Ejemplo: Cuchi el chavea que arte tiene.

3. CHÁCHARA

“Cháchara” se entiende como un rato de charla con una o más personas. Ejemplo: Aquellos chaveas estaban de cháchara mientras el profesor explicaba.

4. ARRECOSTAO

Posición del cuerpo en la que no se está tumbado completamente, pero sí echamos la mayor parte del cuerpo. Suele producirse en un “pollete” o “tranco” que sea cómodo. Ejemplo: Mi madre se arrecostó en el sofá mientras veía la copla.

5. MIHILLA O MIJITILLA

Pequeña parte de algo, casi minúscula. Suele exagerarse. Ejemplo: Me queda una mihilla pa’ llegar a la casa.

6. BOCANÁ

Tontería o comentario inoportuno. Ejemplo: Vaya bocaná acaba de soltar. También se entiende como vómito o intento de ello.

7. ENNORTAO

Que no encuentra el norte, o lo que es igual, que no sabe ni dónde está, abstraído, distraído. Sinónimo de apollardao. Ejemplo: Niño ven paca’ ya que te has quedao ennortao.

8. COMPAE

Palabra que suele utilizarse como acompañamiento a “lavín”. Acortación de compadre. Ejemplo: ¡Lavín compae que calor hace!

9. POLLAS

Expresión comunmente utilizada por los granadinos para multitud de acepciones. Fácil delator la malafollá del individuo. Es usada casi siempre como interjección y suele emplearse para manifestar disgusto, desazón o contienda. Puede usarse con sufijos y prefijos.

Ejemplo: Hemos perdido el metro pa’ ir al Nevada, ¡lavín que pollas! // ¿Qué pollas haces? // Eso son pollas (eso no es relevante) // ¡Y una polla! (Expresión que denota negación ante una situación) // Lavín compae estás apollardao (incluimos prefijos y sufijos).

10. ENMALLAO

Muerto de hambre. Ejemplo: Estoy to enmallao, ¿cuándo vamos a comer?

11. FATIGA

Vergüenza hacia algo o alguien, o cansancio por una situación. Ejemplo: ¡Qué fatiga de niña!, no hagas eso en público. // ¡Que pila de cuestas hay en el Albaicín, qué fatiga!

12. JARTÁ

Una cantidad muy grande. Ejemplo: Este reloj cuesta una jartá // Nos dimos una jartá de reír.

13. REGOMELLO

Sensación de culpabilidad hacia una situación o acción. Ejemplo: Me dio regomello decirle que me pagara lo que me debía.

14. ENGURRUÑÍO O AGARRAO

Persona que escatima en lo que da o en lo que gasta, o posición en la que el cuerpo o el objeto se encuentra encogido o contraído. Ejemplo: Paula es muy agarrá/engurruñía, nunca comparte sus cosas. // No dejes la ropa en la silla engurruñía.

15. CUCHI

Interjección típica granadina que denota sorpresa o admiración. Ejemplo: ¡Cuchi que niña mas bonica!

16. LAVÍN

Acortación de la expresión “La virgen” que causa sorpresa ante un hecho insólito. Ejemplo: Lavín compae que peazo de casa tienes // Lavín que pila trabajos nos han mandado.

17. VEN ACÁ PA CA

Contracción de la frase “Ven aquí” pero la cual denota más rapidez o necesidad del acometer el acto lo antes posible. Ejemplo: Ven acá pa ca que doblemos las sábanas que acabo de recoger.

18. HACER UN MANDAO

Ir de compras o a resolver algún asunto o papeleo que no quieres especificar. Ejemplo: Esta mañana fui a hacer unos mandaos al centro de Granada.

19. LACHE

Sinónimo de vergüenza. Ejemplo: ¡Que lache me da mirarlo a la cara!

20. FOH

Expresión muy utilizada en el vocabulario diario de los granadinos. Puede usarse en cualquier situación, normalmente negativa. Ejemplo: Foh, he suspendido el examen.