Padres del CEIP Tierno Galván denuncian que la Junta no les permite instalar unos filtros HEPA en las aulas

Los padres del CEIP Tierno Galván de Armilla están preocupados por la salud de sus hijos. Como cualquier progenitor, cada vez que dejan a sus pequeños a las puertas del colegio donde pasan unas horas diarias recibiendo la educación que marcará su futuro el coronavirus ronda su cabeza. Por eso, hace unas semanas se pusieron de acuerdo para reunir dinero y comprar 18 purificadores de aire con filtros HEPA H13 con los que disminuir el riesgo de contagio por Covid-19.

Recogieron más de 3.500 euros entre todos. Una derrama que para algunos supuso un gran esfuerzo económico dada la situación de crisis económica que ha derivado de la pandemia. Por eso ahora se sienten desconcertados. “El AMPA, la directiva del centro, la comisión Covid y el inspector sanitario de la zona nos han dado su aprobación, sin embargo, desde Educación nos están dando largas y no nos permiten instalarlos”, explica Manuel Moreno, presidente del AMPA.

Una negativa que también ha recibido el propio Ayuntamiento de Armilla que también donó otros 24 purificadores de aire a los cuatro colegios del municipio. Y todo eso a pesar de que en el colegio Tierno Galván ya hay tres aulas de mínimo 25 niños confinadas por varios positivos entre los alumnos.

Según indican los padres afectados, los aparatos se han comprado siguiendo las recomendaciones que el Ministerio de Sanidad hizo públicas el pasado 30 de julio para mantener los sistemas de ventilación de edificios en la prevención del SARS-CoV2, así como de las aulas en los centros educativos. “No pedimos que se excluyan otras medidas como la ventilación natural, la distancia de seguridad, el uso de la mascarilla o la higiene de manos, pero entendemos que cuando comience el frío los niños no pueden estar con las ventanas abiertas todo el día. Por eso necesitamos instalar esos purificadores”, nos cuenta José Andrés, otro de los padres afectados.

De hecho, los progenitores se refieren al documento aprobado por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde se indica que “Los estudios epidemiológicos sobre el comportamiento de la enfermedad indican que la mayoría de las infecciones se producen principalmente por contacto cercano y exposiciones prolongadas a las gotas respiratorias que contienen el virus, así como por la inhalación de aerosoles con partículas virales en suspensión y el contacto directo o indirecto con secreciones respiratorias infectadas. La transmisión se ve favorecida en lugares cerrados, mal ventilados, con afluencia de muchas personas y donde no se observen las medidas de distanciamiento e higiene y prevención durante todo el tiempo, situación ésta en la que se ha demostrado que la probabilidad de contagio es muy superior a la que se produce de los espacios abiertos y bien ventilados”.

“Esta descripción es la de la mayoría de aulas, las cuales están mal ventiladas al ser edificios antiguos que no cumplen ninguna normativa relacionada con la ventilación, con elevada afluencia de personas por la alta tasa de alumnos por clase y donde no se mantienen las medidas de distanciamiento. Además, en las clases de infantil no se usa mascarilla, lo cual aumenta el riesgo de contagios”, recuerda Moreno.

Desde el 29 de octubre los purificadores están en el centro educativo a la espera de su instalación. Una instalación que tiene que pasar previamente por la Comisión Covid provincial que se reunió el pasado 3 de noviembre y que aún no ha dado respuesta a estos más de 300 padres que están desesperados por proteger la salud de sus hijos. Por eso han creado una petición a través de Change.org con la que pretenden recoger las suficientes firmas que presentar ante la Junta de Andalucía para que les deje instalar esos filtros.