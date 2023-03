Ser padre primerizo: de la ilusión a los nuevos miedos

Muchas personas viven cada Día del Padre de manera especial. Celebraciones, reuniones en familia que aúnan varias generaciones de padres e, incluso, algunas de ellas que tienen más de un motivo para festejar como serlo y responder al nombre de José. Sin embargo, hay fechas que nunca se olvidan y, a buen seguro, esta será una para el recuerdo para los que este 19 de marzo de 2023 estrenan condición de padre. GranadaDigital ha hablado con tres de ellos que lo son hace apenas algunos meses y que tienen tras de sí caminos para conseguirlo que, en varios de los casos, no han estado exentos de dificultades. Todos ellos no pueden ocultar la emoción del que emprende una nueva aventura, pero también son conscientes, como han podido comenzar a experimentar desde el nacimiento de sus hijos, de que no existe un manual que refleje lo que supone ser padre y que deben estar preparados para afrontar las inquietudes o miedos que vienen implícitas a serlo.

Historias que hay detrás de ser padre

Fran posa su mano con delicadeza sobre su pequeño que agarra uno de sus dedos. Él es uno de esos padres que esperan con "orgullo" este primer Día del Padre y es que hace cuatro meses a él y a su pareja les llegó el premio más bonito en forma de nacimiento de su hijo por el que llevaban luchando "años". "Tuvimos muchos problemas, fue por inseminación artificial". Tampoco fue precisamente un camino de rosas para David que desde octubre del año pasado puede disfrutar de su niña que, llegó al mundo antes de lo previsto porque, como explica, "pasar de la semana 36 suponía un riesgo tanto para la madre como para la peque".

Alejandra, así se llama la pequeña, "estuvo diez días en la incubadora", tal y como relata su padre que incide en que ninguna preparación para los posibles escenarios que se pueden dar en el nacimiento de un hijo es comparable a las sensaciones que se experimentan cuando llega. "Para mí era un dramón increíble tenerla en una urnita de cristal y verla tan pequeña y frágil". Por eso, desde sus propias vivencias, insiste en la importancia de que todo aquel que se embarque en la aventura de ser padre debe estar preparado "psicológica y moralmente", porque por mucha información a la que se haya podido acceder de forma previa "no te cuentan todo y no llegas a saber las complicaciones que hay. Generalmente se cuenta lo bonito" afirma al tiempo que lamenta que se omitan "muchas cosas que parece son más feas de contar, pero que quizá estaría bien que supiéramos".

Por su parte, Enrique, otro de esos padres primerizos, atiende a este periódico una hora más tarde de lo previsto y es que su niño de apenas un mes se acababa de levantar y había pasado mala noche. Cuando lo hace recalca lo "bonita" que es la experiencia de ser padre a la vez que reconoce que "eso no quita que sea duro". En ese sentido, coincide con David, el padre de Alejandra, en que la realidad difiere mucho de la teoría. En su caso, apunta que "te cuentan cómo es el primer mes de un niño, pero luego ya lo vives en tus carnes y el niño está intranquilo, porque tiene que adaptarse a los padres y al mundo exterior". De ahí que, cómo la noche previa a atender a GranadaDigital, haya unas "mejores, peores y otras relativamente malas" antes de añadir que "nadie dijo que fuese fácil ser padre".

Todos ellos, hace apenas unos meses que estrenan paternidad. Por eso, cuando piensan en este primer Día del Padre para ellos las palabras más repetidas son las de "orgullo", "emoción" e "ilusión". Tanto Fran como Enrique, fieles a sus respectivas tradiciones familiares por el 19 de marzo, se preparan para vivirlo en familia. Mientras, David confiesa que a él aún le cuesta pensar que este año le "toca de cerca" esta fecha, ya que siempre que se ha aproximado pensaba en cómo hacerlo especial para su propio progenitor. "Lo hablaba el otro día, no estoy acostumbrado a él -celebrar el Día del Padre como protagonista-, no sé si es porque es el primero, pero en ningún momento he dicho 'uy, voy a tener mi día'", se sincera. Además, el padre de Alejandra añade que no es "mucho del tema de los Días", ya que para él fechas como esta u otras como las del 8M son "todos los días del año" y "no un día especial".

La baja de paternidad, clave en la nueva concepción de padre

Enrique, Fran o David ya son padres como antes lo fueran sus progenitores o sus abuelos a los que mencionan con motivo de este 19 de marzo. Por eso, y atendiendo a esas generaciones anteriores a las suyas, celebran que la figura del padre haya evolucionado positivamente. Para Enrique o David es fundamental que se haya extendido a ellos la baja de paternidad porque, como comenta el padre de Alejandra, el cuidado del bebé es ahora y debió ser siempre "un trabajo en equipo". Padres como ellos miran con satisfacción este permiso del que sus padres y, sobre todo, sus abuelos no solo no pudieron disfrutar, sino que incluso en conversaciones familiares les confesaban que no habían tenido la oportunidad de sujetar a su "niño chico" porque trabajaban "no sé cuántas horas al día y al niño o la niña lo cuidaba la mujer".

Tanto Enrique como David manifiestan su satisfacción por "disfrutar de esos primeros meses de sus hijos". El padre de la pequeña Alejandra va más allá y analiza los beneficios que ha reportado la equiparación de la baja de paternidad a la de maternidad desde diferentes puntos de vista. Para empezar habla de justicia en la reivindicación de que el padre no debe ser una "mera figura de apoyo o complementaria a la madre", porque "lógicamente yo no le puedo dar el pecho a mi niña, pero todo lo demás lo puedo hacer". Del mismo modo, incide en lo que supone en el ámbito laboral en referencia a las tradicionales desigualdades de género en la contratación de un hombre o una mujer, por el simple hecho de que ella se pueda quedar embarazada. "Ya no hay excusa para decir: no voy a contratar a una mujer porque se me va a quedar embarazada. Ya, pero es que si se queda embarazada el marido se va a ir al mismo tiempo", apunta David al respecto.

Ellos, los padres, gracias al permiso de paternidad han ganado protagonismo en la educación de sus pequeños. Ese "estar más físicamente, más presente", como lo refiere David, permite que ahora sí padre y madre "al unísono" -afirma Enrique- estén plenamente involucrados en el proceso de criar a sus hijos. "Estamos más pendientes de su educación, me refiero a colegios, tutorías, deportes, extraescolares..." añade Enrique. Tanto Fran como David coinciden en que la figura de la madre y el padre deben ser un todo hasta el punto en que se llegue "a un momento en que el padre no tenga que transmitir nada diferente a la madre", sino que sean complementarias.

Lo harán desde los nuevos tiempos donde se asume que la concepción del padre autoritario ha cambiado y que ahora "no son tan serios ni estrictos como antes, lo que no quita que se dé a tu hijo una educación en condiciones", como apunta Enrique. Lo que sí tiene claro, David, acerca de lo que quiere transmitir a su hija Alejandra es una "educación totalmente adaptada al mundo en el que estamos". Para ello, resalta la importancia de que ellos como padres prediquen con el ejemplo y que "los niños vean a un padre cocinando o haciendo las tareas de la casa igual que la madre". En ese sentido, añade que él no será quien le diga a su hija "que tiene que hacer cosas por ser chica en vez de chico" y que "ella puede hacer lo que quiera dentro de sus capacidades", porque él mismo se crió "en una casa donde todos hacíamos lo mismo independientemente del sexo".

Ilusión, emoción... y miedos

Ese camino de educar a sus hijos solo acaba de empezar para todos ellos como padres primerizos. Este proceso les apasiona tal y como expresan con motivo de este, su primer 19 de marzo como padres. Sin embargo, ya en estos meses de vida iniciales de sus pequeños al igual que ilusiones y emociones han brotado lógicos miedos e inseguridades que solo "te duele y te pica mucho cuando eres padre y lo tienes enfrente", expresa Fran que añade que "te surgen miedos, problemas en tu cabeza del día de mañana que te ponen nervioso". A este respecto, David confiesa que "se te va el alma con casa cosa que tiene, cuando tiene 'moquillos', cuando tiene fiebre...". Mientras, Enrique junto a esas preocupaciones actuales por el estado de salud de su recién nacido suma las futuras: "Más adelante, si le irá bien en la vida, si tendrá algún problema... Eso ya es una locura, pero bueno, es lo que toca como padre". Ser padre primerizo son ilusiones y emociones, pero también nuevos miedos que "no puedes imaginarte" y todas esas sensaciones son también las que hacen especial cada 19 de marzo.