Paco López: "Estas victorias te ayudan a crecer y a saber que hay momentos que tienes que sufrir"

El entrenador del Granada CF, Paco López, reivindicó este sábado en rueda de prensa la idea de fútbol de su equipo tras doblegar al Mallorca. El técnico, que valoró la importancia de saber sufrir para sumar, hizo hincapié en la valentía de sus futbolistas y aseveró que su equipo será "muy complicado" para todos los rivales que visiten Los Cármenes.

El míster señaló que este triunfo "sabe a gloria bendita". "Teníamos un gran rival enfrente, Me quedo una vez más con la ilusión que transmite este equipo, la fe, el convencimiento y tantas cosas con las que suplimos muchísimas otras que nos faltan", expresó satisfecho López.

Preguntado por la necesidad de meter tres goles para ganar, el entrenador argumentó que "nuestra idea es tratar de ser valientes y eso, evidentemente, asume un riesgo y sabes que contra los rivales contra los que juegan tienen jugadores de talento arriba". "No podemos salir a especular, y más aquí en nuestra casa con nuestra gente. Tenemos que ser un equipo valiente independientemente de las variantes tácticas. Hay errores que tenemos que pulir", añadió. Por otro lado, detalló que el cambio de Bryan Zaragoza se debe a unas ligeras molestias en el isquiotibial.

Ante la presencia de diez jugadores del pasado curso en el once inicial, Paco reiteró que su equipo "no se va a arrugar ni se va a rendir". "Tenemos jugadores con talento. Algunos con inexperiencia en Primera, pero estamos con las pilas cargadas y nadie nos tiene que bajar de esa ilusión", insistió. El valenciano adelantó que el Granada "será un equipo muy difícil para cualquier rival" en Los Cármenes gracias al "empuje" de su grada.

Su novedad este sábado en el bloque titular fue Raúl Fernández, el preparador manifestó que "tenemos la suerte de tener dos porteros con diferentes características". "Si los dos están bien, siempre hemos dicho que no tenemos ni titulares ni suplentes. Creo en los jugadores que están mejor y pueden dar más rendimiento en cada partido", defendió

Paco López recalcó que "hasta el último segundo no hay nada decidido en Primera División". El técnico admitió que "aunque estemos en la tercera jornada, el miedo a perder lo que tienes ganado nos ha podido pasar factura en los últimos minutos". "Estas victorias te ayudan a crecer y a saber que hay momentos que tienes que sufrir. Saber sufrir también es importante y este equipo tiene que aprender saber jugar esos últimos minutos", opinó con positividad el míster rojiblanco.

Cuestionado una vez sobre el mercado de fichajes, el entrenador mostró su fe en que el Granada llegue al compromiso ante la Real Sociedad "siendo un poco más competitivos". También bromeó con su deseo de que la ventana de traspasos se acabe para no tener que hablar más sobre ella.

El técnico declaró que no entiende que la roja de Gio se haya revisado en este choque, cosa que no sucedió el lunes con Antonio Puertas. "Es muy similar, pero ante esas cosas ya sabemos que no podemos hacer nada", agregó. También declaró estar "fastidiado" con la cantidad de partidos en lunes que tiene que afrontar el Granada en este inicio liguero. "Sobre todo por los más pequeños. Hay una ilusión tremenda en esta ciudad y el granadinismo se nota por cualquier lugar. A esos horarios la gente sigue yendo, pero me sabe muy mal por la gente joven", señaló López, que pidió que el reparto de lunes sea más equitativo.