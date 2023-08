Paco López: "El partido del lunes nos sirvió para ver también que el equipo está haciendo las cosas muy bien"

El entrenador del Granada, Paco López, ha comparecido en la tarde de este viernes a apenas 24 horas del duelo que medirá a su equipo con el Mallorca en Los Cármenes. El técnico rojiblanco ha alabado el trabajo de su plantilla y ha reiterado que está contento con el trabajo del equipo en los dos primeros choques ligueros pese a no tener puntos en su zurrón. El preparador ha elogiado la solvencia del Mallorca de Javier Aguirre y sus principales amenazas. A la hora de pronunciarse sobre el caso Luis Rubiales, el de Silla ha declarado que "cuando uno tiene un cargo hay que medir mucho lo que se hace".

El técnico ha descartado para la cita a Torrente, Vallejo y Villar por lesión y a Puertas por la "injusta sanción" que acarrea la roja que vio el '10' el lunes ante el Rayo Vallecano. Además, ha confirmado que Manafá podrá participar "unos minutos desde el banquillo" si es necesario.

"El partido del lunes nos sirvió para ver también que el equipo está haciendo las cosas muy bien", ha expresado Paco López, quien ha destacado la capacidad de "dar un rendimiento óptimo para poder ganar un partido" y la "valentía" que mostraron sus futbolistas para "ir a por el Rayo, un equipo consolidado en Primera que tiene un plantillón".

El preparador ha reiterado que le gustaron "muchísimas cosas", pues su bloque logró cumplir con "el plan trabajado durante la semana". "Al final, nosotros vivimos de los resultados y sólo vale ganar, pero para hacerlo el camino es hacer las cosas bien. Creo que en estos dos partidos el equipo ha hecho las cosas bien. No nos podemos desviar de ese camino", ha defendido.

El valenciano ha señalado también el buen trabajo de sus pupilos durante la semana de entrenamientos y ha hecho referencia al "calor" de Los Cármenes, que da un "plus de energía" al equipo para buscar su "mejor versión". Asimismo, ha insistido en que tanto la afición como sus jugadores se merecen una victoria.

"Estamos esperanzados en que venga más gente"

Preguntado por la falta de un ariete puro para acompañar a Uzuni, el entrenador rojiblanco ha dejado claro que su experiencia le dice "que no me sirve de nada preocuparme por algo que en este momento no puedo ser". "Hay que tratar de sacar el máximo rendimiento a lo que tenemos. No me voy a quejar porque no sirve absolutamente de nada. Estamos todos unidos", ha apostillado Paco, que ha admitido que "todos estamos esperanzados en que venga más gente a ayudarnos a hacer un equipo más competitivo".

Respecto al rival, ha resaltado su buen mercado de fichajes este verano y el funcionamiento del equipo balear con Javier Aguirre, el técnico que ha dado estabilidad a su bloque "con un buen sistema defensivo" como punto de partida. El míster granadinista ha apuntado lo "peligroso" que es el Mallorca a balón parado y al contraataque. "Es un equipo que tiene las cosas claras y es muy difícil generarle ocasiones de gol", ha manifestado.

Caso Luis Rubiales

Paco López también ha sido preguntado por el caso Luis Rubiales después de que el motrileño se plantase esta mañana para negarse a dimitir como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. "Estamos en un mundo tan mediatizado que cualquier gesto o acto, sobre todo cuando tienes una responsabilidad pública, va a ser mirado con lupa. Que cada uno juzgue los actos que hace. Ya se ha hablado demasiado de ese tema, pero evidentemente, cuando uno tiene un cargo hay que medir mucho lo que se hace", ha declarado el preparador al respecto.