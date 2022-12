Paco López encuentra un 'once de gala' del que se puede caer Meseguer por lesión

Poco más de un mes de Paco López al frente del Granada y parece que el entrenador ya ha empezado a perfilar su once tipo. El 'período de pruebas' en Liga que se inició en casa ante el Albacete, primer encuentro de la competición doméstica en el que el preparador se sentó en el banquillo, ha dado paso a la estabilidad de una alineación de garantías. El punto de inflexión llegó con la victoria en Los Cármenes frente al Alavés donde solo Adri López en sustitución del sancionado Raúl Fernández, se coló entre los que en Málaga a domicilio y de local contra el Burgos se han afianzado como los 'fijos' de Paco López. Sin embargo, este sábado en Lugo le tocará dar una vuelta de tuerca a esa alineación, ya que, salvo sorpresa, no podrá contar con Meseguer por lesión.

El Granada de Paco López está en plena línea ascendente como confirma la aún reciente victoria frente al Burgos, el 'último baile' de los granadinistas ante su afición en este 2022 que poco a poco va llegando a su fin. Esa escalada no solo de resultados, sino también de juego, rozando momentos de gran fútbol en todo un derbi andaluz no se entendería sin la consolidación de una alineación que se está convirtiendo en la extensión de lo que pide su entrenador. Ese 'once de gala' es el conformado por Raúl Fernández, Ricard, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva, Melendo, Meseguer, Petrovic, Callejón, Uzuni y Jorge Molina, que cuenta con la plena confianza del nuevo técnico. Los resultados lo avalan y es que, de los últimos nueve puntos en juego, el Granada ha logrado siete cuando estos jugadores han partido desde el once titular.

Las lesiones y los apercibidos 'amenazan' el once de gala

Lo que funciona no se toca, debe de pensar Paco López que parece haber encontrado en este once a sus hombres de confianza. No obstante, si algo escapa al control del preparador son los imprevistos en forma de lesiones o de suspensión por acumulación de tarjetas. El primer contratiempo 'importante' llegará esta próxima jornada donde los granadinistas visitan Lugo antes de cerrar el año ante el Oviedo en segunda ronda de Copa del Rey, para el que no podrá contar con uno de esos futbolistas que se han afianzado a las órdenes del valenciano, Víctor Meseguer. El centrocampista, que ha sido de la partida en todos los encuentros desde la llegada de Paco López excepto en el de la derrota frente al Leganés, hizo saltar las alarmas al retirarse lesionado esta misma jornada frente al Burgos. La exploración posterior alivió los pronósticos iniciales y, aunque se desconoce todavía el alcance exacto de la lesión, lo que es seguro es que no estará disponible para el técnico en este próximo compromiso liguero.

Por tanto, le tocará reinventarse al entrenador para que el equipo no acuse esta baja 'obligada' de Meseguer. Los problemas no acaban ahí y, es que la ausencia de Meseguer resiente aún más una medular en la que cuesta encontrar efectivos disponibles. La línea de medios está siendo un auténtico rompecabezas para el entrenador, que desde que asumió los mandos del Granada, ha visto pasar por la enfermería a Bodiger, Petrovic y ahora a Meseguer. Con el francés aún sin terminar de incorporarse a la dinámica del equipo y la baja de Meseguer, el Granada se presenta en tierras gallegas con un mediocampo en horas bajas donde solo Petrovic emerge como único centrocampista natural. Por tanto, cobra cada vez más fuerza la posibilidad de que el preparador valenciano esté meditando un cambio de sistema, aparcando provisionalmente de forma 'obligada' la que tan buen rendimiento le está ocasionando.

Las circunstancias son las que son y el encuentro en Lugo puede ser un buen banco de pruebas para analizar cómo responde el equipo a otras disposiciones tácticas. La de Meseguer por lesión es, posiblemente, la primera de las bajas de uno de sus 'fijos' que tenga que solventar el preparador rojiblanco. Cabe recordar que otros futbolistas de ese 'once de gala' de Paco López están a una tarjeta de cumplir ciclo y, de verla en Lugo, se perderían el próximo compromiso liguero. Entre ellos, destacan Miguel Rubio y un Uzuni insustituible en la faceta goleadora. El equipo titular del técnico granadinista tendrá que esperar para juntarse sobre el verde de nuevo.